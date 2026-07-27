Прогнозата, че след 10 години парите няма да имат никакво значение, звучи абсурдно, особено когато е изречена от най-богатия човек на планетата. В интервю за The Economist създателят на Tesla и SpaceX Илон Мъск разви своята визия за бъдещия сблъсък между AI и физическия свят на парите.

Според мултимилиардера комбинирането на невронни мрежи и милиони роботи ще доведе до "почти безкрайна икономика" и такова изобилие от стоки и услуги, че традиционните понятия за заплати, данъци и капитал просто ще се обезсмислят.

Накратко - Хората ще имат достъп до всичко, но AI може да убие смисъла на парите изцяло. И то в близко бъдеще...

"Безкрайната икономика"

Според Мъск повратната точка е много по-близо, отколкото повечето хора предполагат - само след около пет години изкуственият интелект ще надмине сумарния умствен капацитет на цялото човечество.

"Икономиката не е нищо повече от производство на стоки и предоставяне на услуги", обяснява визионерът. Когато свържем дигиталния суперинтелект с физически тела - т.е. хуманоидните роботи, технологията излиза от пределите на екраните и започва да пренарежда атомите на реалния свят.

Милиарди автономни машини ще се управляват от усъвършенстван AI, и ще могат да произвеждат практически всичко с минимален разход.

Работа като хоби

Когато водещата го попита дали това не е просто утопична фантазия, Мъск обобщи философията си така:

"Всичко, което искате, ще бъде налично в изобилие. Истинското предизвикателство няма да бъде как да оцеляваме финансово, а как да намерим смисъл в свят, в който компютрите и роботите могат да правят всичко по-добре от нас."

При такъв сценарий, според него, класическата инфлация отстъпва място на драстична дефлация. Цените на всичко падат до нива, близки до нулата, защото разходите за труд изчезват.

В този свят работата спира да бъде задължение за оцеляване и се превръща в нещо като... хоби, което правиш за удоволствие.

Пречките пред утопията

Въпреки оптимистичната визия за пълно изобилие, самият Мъск признава, че преходът няма да бъде плавен. Предстои ни "турбулентен път". AI вече превъзхожда над 90% от професионалните софтуерни инженери, а скоро ще поеме и почти всяка друга дигитална или бюрократична функция.

Милиони хора, работещи зад бюра и компютри, ще трябва да предефинират стойността си на пазара на труда.

Прогнозата на Мъск е, че до края на 2026 г. традиционното писане на код ще започне бързо да изчезва. Вместо инженерите да пишат на ръка, те ще описват на обикновен човешки език какво искат да се създаде, а AI ще генерира крайния продукт автоматично.

Според него първите сектори, които ще изпитат сътресения на пазара на труда, са тези, които работят изцяло с информация на екран - администрацията, анализа на данни, дигиталния маркетинг, обслужването на клиенти и правната документация.

Скептицизъм

Редакторката на The Economist Зани Минтън Бедоус го притисна многократно по икономическия въпрос: "Ако просто раздавате чекове, ще получите инфлация, откъде идват приходите?" Мъск отговори, че Министерството на финансите просто трябва да издава чекове на хората и че печатането на пари ще доведе до дефлация, а не инфлация.

Ако AI и роботите автоматизират цялата икономика, цената на производството клони към нула, а обемът на стоките и услугите става почти безкраен, споделя той.

Много икономисти изразиха скептицизъм към това. Изданието TheStreet описва прогнозата като "дестинация без карта".

AI не работи в безтегловност. За да работи, се изискват земни ресурси, милиони мегавати електроенергия, литий, мед, кобалт и силиций..., които са строго ограничени.

Дори при перфектна автоматизация, ограниченото количество енергия ще създаде дефицит, което означава, че цените няма как да паднат до нула.

Освен това по време на прехода милиони хора ще изгубят доходите си, докато заводите за роботи тепърва се строят. Критиците предупреждават, че ако държавата започне да печата пари в този момент, без още да има "безкрайно производство", това ще доведе до хиперинфлация от класически тип.