През по-голямата част от последното десетилетие инвеститорите говореха за технологичния сектор като за едно цяло. Ако изкуственият интелект се развиваше, всички технологични компании трябваше да печелят. Ако дигитализацията ускоряваше, софтуерът трябваше да бъде най-големият победител. Реалността през 2026 г. обаче показва съвсем различна картина. Вместо един общ технологичен цикъл, пазарът вече изглежда разделен на две напълно различни икономики - едната привлича почти неограничен капитал, докато другата губи десетки милиарди долари пазарна стойност въпреки стабилните си бизнес модели.

Тази промяна е една от най-важните инвестиционни истории на годината. Докато производителите на памет, сървъри, оборудване за центрове за данни и полупроводници реализират ръстове от 100%, 200% и дори над 800%, много от най-качествените софтуерни компании в света - имена, които години наред бяха символ на устойчив растеж и високи маржове - се намират под силен натиск. На пръв поглед изглежда парадоксално. Нали именно AI трябваше да бъде най-големият двигател на софтуерната индустрия? Вместо това капиталът започва да възнаграждава онези, които изграждат инфраструктурата, а не тези, които продават приложенията върху нея.

За да разберем колко драматично е това преразпределение на стойност, подготвихме две сравнителни таблици. Първата показва двадесетте най-силно представили се технологични компании през 2026 г., а втората - дванадесетте най-големи губещи сред утвърдените софтуерни лидери. Добавени са не само доходността на акциите, но и промените в прогнозните печалби и коефициентите Forward P/E. Именно тези показатели разкриват дали зад движението стоят реално подобряващи се фундаментални резултати или просто драматична промяна в начина, по който пазарът оценява бъдещето.

Двете таблици всъщност разказват историята на една от най-мащабните ротации на капитал в технологичния сектор след дотком балона. Те показват къде инвеститорите вярват, че ще се генерират бъдещите печалби от революцията на изкуствения интелект, но също така подсказват къде вече започват да се натрупват новите рискове. Защото когато една група компании поскъпва с няколкостотин процента, а друга със сходно качество губи една трета или половината от стойността си, въпросът вече не е просто "кой печели". Истинският въпрос е дали пазарът не започва да преминава от рационална преоценка към нова форма на концентрация и прекомерен оптимизъм.

Именно това ще анализираме в следващите редове. Не просто кои акции са победители и кои губещи, а защо капиталът се движи по този начин, какво ни казват цифрите за следващата фаза на AI революцията и къде днес може би се крият както най-големите възможности, така и най-сериозните рискове за дългосрочните инвеститори.

Двете таблици показват не просто кои акции са поскъпнали и кои са поевтинели през 2026 г. Те разкриват много по-дълбока промяна в начина, по който капиталът оценява технологичния сектор. От едната страна стоят производителите на памет, дискове, мрежово оборудване, сървъри, оптични компоненти и машини за производство на полупроводници. От другата са компаниите, които през предходното десетилетие бяха символ на модерната икономика - enterprise software, SaaS, дигитална реклама, IT outsourcing, данни и специализирани корпоративни платформи. Пазарът не просто предпочита едната група пред другата. Той извършва едно от най-агресивните преразпределения на стойност в технологичния сектор след интернет балона: плаща огромна премия за физическата инфраструктура на AI и едновременно отнема премията, която години наред даваше на софтуерните абонаментни модели.

Разликата е почти екстремна. Средната доходност на двадесетте победители в таблицата е приблизително 217%, а медианната - около 170%. При дванадесетте най-слабо представящи се компании средният спад е близо 39%, а медианният - около 37.5%. Това означава, че разстоянието между средната доходност на двете кошници надхвърля 256 процентни пункта само за част от една календарна година. Подобна дисперсия не е нормална секторна ротация. Тя прилича повече на радикална преоценка на това къде ще се натрупват печалбите в следващата фаза на AI цикъла. Таблицата на победителите сама формулира основната теза: 15 от 20 компании са пряко свързани с полупроводници, съхранение на данни или AI инфраструктура, а дори част от привидните изключения като Generac и Comfort Systems са косвени "picks-and-shovels" позиции за центровете за данни чрез резервното захранване, електрификацията, охлаждането и HVAC инфраструктурата.

Най-силният пример е SanDisk, която според таблицата е поскъпнала с 858%, при ръст на 12-месечната прогноза за печалбата от 987%. Това е важно, защото показва, че движението не е било само спекулативно разширяване на оценката. Forward P/E всъщност е спаднал от 13.6 до 12 пъти, въпреки огромното поскъпване на акцията. Математически това може да стане само ако очакваната печалба е нараснала много по-бързо от цената. При Micron картината е подобна: акцията е нагоре с 304%, оценките за печалбата са повишени с 294%, а forward P/E остава около 8 пъти. Това е класически пример за мощен earnings-driven rally, при който пазарът не просто плаща повече за същите приходи, а преоценява целия бъдещ цикъл на печалбите. Паметта, особено високоскоростната памет за AI ускорители, се превърна от цикличен и често комодитизиран продукт в стратегически ограничен ресурс.

Именно тук се намира основната икономическа логика на победителите. AI моделите могат да бъдат софтуер, но тяхното функциониране изисква все повече физически капитал. Всеки нов модел означава допълнителни ускорители, повече високоскоростна памет, по-бързи interconnect решения, повече storage, допълнителна електроенергия, охлаждане, оптична свързаност и резервни системи. Затова пазарът плаща не само за най-очевидните производители на чипове, но за цялата физическа верига. Western Digital е нагоре с 271%, Seagate с 250%, Dell с 243%, Corning със 192%, Applied Materials със 181%, AMD със 171%, Lam Research със 153%, Teradyne със 150% и KLA със 148%. Тази последователност е много важна: печалбите не са концентрирани само при дизайнера на процесора, а се разпространяват към паметта, оборудването, тестовите системи, сървърите, оптиката и съхранението.

В същото време обаче не всички поскъпвания са подкрепени по еднакъв начин от подобрение на печалбите. Intel е нагоре с 278%, но forward P/E се е увеличил от 61.2 до над 103 пъти, въпреки ръст на EPS прогнозата със 123%. Marvell е поскъпнала с 251%, но оценката ѝ е скочила от 24 до над 60 пъти бъдещата печалба. При Corning multiple-ът е нараснал от 28.2 до почти 69, при Applied Materials - от 26 до 47.3, а при KLA - от 31 до 58.7. Това показва, че втората половина на ралито вече не е само преоценка на печалбите, а и агресивно разширяване на коефициентите. Средният forward P/E на печелившата кошница е около 45.7, спрямо приблизително 28.1 в края на 2025 г. Медианата също е нараснала от около 28.2 до 47.3. Следователно пазарът първо е реагирал на фундаментален скок в EPS, но след това е започнал да плаща и по-висока цена за всеки долар очаквана печалба.

Това е ключовата граница между устойчив възход и пренаселена сделка. Когато цената расте заедно с печалбите, рискът е основно цикличен - дали прогнозите ще се изпълнят. Когато цената започне да расте значително по-бързо от печалбите, рискът става двоен - инвеститорът вече зависи едновременно от изпълнението на прогнозите и от това пазарът да продължи да приема все по-висока оценка. Ако например Marvell изпълни прогнозата си, но forward P/E се върне от 60 към 35, акцията може да спадне съществено дори без влошаване на бизнеса. Именно това превръща част от победителите не само в най-силните акции на 2026 г., но и в потенциално най-чувствителните към промяна в AI капиталовите разходи.

Срещу тази инфраструктурна еуфория стои почти огледален процес при софтуерните компании. Intuit е надолу с 58%, Cognizant с 53%, Trade Desk с 52%, Adobe и Salesforce с по 38%, Workday с 37%, а ServiceNow с 33%. Общият знаменател не е счетоводен скандал, финансова криза или внезапно изчезване на приходите. Самата таблица подчертава, че това е преди всичко re-rating, а не earnings collapse: компаниите продължават да растат, да печелят и да добавят повтарящи се приходи, но пазарът е компресирал forward коефициентите им от типичните 30-60 пъти към диапазон от приблизително 10-25 пъти при голяма част от тях.

При Intuit ефектът е особено драматичен. Forward P/E според таблицата е спаднал от 26.8 до 9.8 пъти. При Cognizant - от около 14.2 до 7.4, при Trade Desk - от 42 до 18.5, при Adobe - от 24.3 до 14.7, при Salesforce - от 28.4 до 17.2, при Workday - от 35.5 до 22.1, а при ServiceNow - от 67.2 до 44.8. Това не означава непременно, че печалбите им са се сринали. Означава, че пазарът е намалил цената, която е готов да плати за единица бъдеща печалба. При software компаниите именно multiple compression, а не непременно оперативният срив, е основният двигател на загубите.

Тази преоценка има своя логика. В продължение на повече от десетилетие enterprise software се възприемаше като един от най-качествените бизнес модели в света: високи брутни маржове, предвидими абонаментни приходи, ниски капиталови разходи, висока клиентска зависимост и възможност за постоянно вдигане на цените. AI поставя под въпрос част от тази конструкция. Ако един intelligent agent може да автоматизира данъчна подготовка, customer relationship management, HR workflows, ad placement, дизайн или IT outsourcing, клиентът може да се нуждае от по-малко човешки места, по-малко лицензи или по-различна софтуерна архитектура. Пазарът не твърди непременно, че Adobe, Salesforce или Workday ще изчезнат. Той поставя под съмнение старото предположение, че техните приходи могат да растат устойчиво с двуцифрени темпове при почти непроменена конкурентна структура.

Именно тук обаче се намира потенциалната асиметрия. Ако AI не унищожи тези платформи, а просто се интегрира в тях, някои от най-силно поевтинелите компании могат да се окажат сред най-интересните кандидати за възстановяване. Salesforce притежава огромна база от корпоративни данни и взаимоотношения, Adobe контролира ключови творчески workflow процеси, ServiceNow е дълбоко интегрирана в enterprise operations, а Intuit разполага с данъчни и счетоводни данни, които нов конкурент трудно може да пресъздаде. AI може да намали стойността на някои отделни функции, но също така може да увеличи стойността на платформата, която притежава контекста, разрешенията, историческите данни и доверието на клиента. Следователно пазарът може правилно да оценява disruption риска, но да подценява способността на incumbents да превърнат AI в допълнителен продукт, а не в заместител на основния си бизнес.

Не всички губещи обаче са евтини. CoStar е най-яркият предупредителен пример. Акцията е надолу с 57%, но forward P/E според таблицата е скочил от 78.2 до 461.3. Това означава, че очакваната печалба е била намалена значително по-бързо, отколкото е паднала цената на акцията, или че използваният показател съдържа временен ефект или методологично несъответствие. При такава оценка спадът от 57% сам по себе си не създава автоматична стойност. Акцията може да бъде много по-евтина спрямо собствената си предишна цена, но едновременно да остава изключително скъпа спрямо печалбата. Това е важна разлика, защото инвеститорите често бъркат "силно поевтиняла" с "подценена". Двете понятия не са синоними.

Палантир и AppLovin показват друг тип риск - корекция след екстремна предходна доходност. Palantir е посочена със спад от около 30% след ръст от 340% през 2025 г., а AppLovin е надолу с приблизително 25% след 186% през предходната година. Това е различно от структурната слабост при Adobe или Salesforce. При тези компании пазарът може просто да нормализира оценките след прекомерно силно представяне. Forward P/E на Palantir според таблицата все още е близо 78.5 пъти, което означава, че въпреки спада тя остава оценена като компания с изключителен бъдещ растеж. Следователно не трябва да слагаме всички губещи под общия етикет "AI victims". Част от тях са нарушени бизнес модели, част са качествени компании с компресирани оценки, а трети са просто прекалено скъпи победители от предходната година, които преминават през нормална корекция.

Двете таблици разкриват и още един по-дълбок феномен: AI в момента прехвърля стойност от интелектуалния слой към физическия слой. През 2010-2021 г. капиталът предпочиташе asset-light моделите - софтуер, платформи, абонаменти и дигитални услуги. През 2026 г. пазарът възнаграждава asset-heavy инфраструктурата - фабрики, памет, сървъри, оптика, cooling, storage и електрооборудване. Това е почти обрат на логиката от предходното десетилетие. Причината е, че физическите ограничения в момента са реални и измерими, докато икономическата монетизация на софтуерния слой е по-несигурна. Пазарът знае колко HBM памет е необходима, колко сървъра трябва да се доставят и колко центрове за данни се строят. Много по-трудно е да измери колко допълнителен приход ще получи една корпорация от AI agent или колко SaaS лицензи ще останат необходими след автоматизацията.

Именно затова победителите изглеждат толкова концентрирани. При инфраструктурната фаза на технологичната революция най-лесно се монетизират тесните места. Производителят на дефицитния компонент може да увеличи цена, обем и марж едновременно. Доставчикът на софтуер обаче може да бъде принуден първо да инвестира, след това да промени продукта, да защити ценовия модел и едва по-късно да докаже, че новата технология създава допълнителна, а не заместваща стойност. Затова пазарът в момента плаща за сигурната продажба на "лопатите", докато дисконтира несигурността при компаниите, които трябва да покажат как ще използват тези лопати.

Тази структура обаче е исторически крехка. Ако почти всички победители зависят от една и съща капиталова вълна, диверсификацията между тях може да се окаже илюзорна. Micron, Western Digital, Seagate, Dell, Marvell, Applied Materials, AMD, Lam Research и KLA са различни компании, но при намаляване на AI capex очакванията им могат да бъдат ревизирани едновременно. Спадът няма да бъде еднакъв, но корелацията вероятно ще се повиши рязко. Таблицата изрично предупреждава, че един по-сериозен AI capex cut може да засегне почти всички лидери едновременно.

Това означава, че пазарът на 2026 г. не е просто "AI bullish". Той е направил много по-конкретен залог: че физическото изграждане на AI инфраструктурата ще продължи с изключително висок темп, че недостигът на компоненти ще се запази, че hyperscalers ще продължат да увеличават бюджетите си и че крайният корпоративен клиент в крайна сметка ще реализира достатъчно продуктивност, за да оправдае целия този разход. Ако тези предположения се изпълнят, част от сегашните оценки могат да се окажат разумни. Ако растежът просто се нормализира, а не се срине, високите multiples при редица победители пак могат да бъдат компресирани.

От другата страна, пазарът е направил противоположен залог за SaaS: че AI ще намали стойността на лиценза, ще отслаби switching costs, ще демократизира достъпа до функции, които преди са изисквали специализиран продукт, и ще пренасочи бюджета към хардуер. Това също може да се окаже прекалено едностранна теза. Enterprise software не е само интерфейс или отделна функция. То включва данни, compliance, интеграции, permissions, workflows, audit trail и дълбока зависимост от корпоративните процеси. AI може да промени начина, по който потребителят взаимодейства със системата, без непременно да премахне самата система. Възможно е chatbot интерфейсът да стане универсален, но зад него отново да стоят Salesforce, ServiceNow, Adobe или Intuit като системи на запис и доверена инфраструктура.

Следователно най-силната инвестиционна теза, която излиза от двете таблици, не е просто "купувай хардуер, продавай софтуер". По-дълбокият извод е, че пазарът е преминал от една крайност в друга. Преди плащаше почти всяка цена за recurring revenue и asset-light растеж. Днес плаща почти всяка цена за физическите ограничения на AI и наказва почти всеки софтуерен бизнес, който може да бъде представен като потенциална жертва на автоматизацията. Именно в такива периоди често се появяват едновременно най-големите рискове и най-добрите асиметрични възможности.

Сред победителите най-здрави изглеждат компаниите, при които ръстът на цената е подкрепен от поне сравним или по-бърз ръст на печалбата и оценката не е експлодирала - примерите в таблицата са SanDisk и Micron. По-рискови са онези, при които цената и multiple-ът са нараснали значително по-бързо от EPS - Intel, Marvell, Corning и част от производителите на оборудване. Сред губещите най-интересни могат да бъдат компаниите, при които бизнесът остава устойчив, но оценката е претърпяла дълбока компресия - Intuit, Adobe, Salesforce и евентуално Workday. Най-опасни са тези, при които спадът на акцията прикрива все още екстремна оценка или разрушаване на печалбите, както изглежда при CoStar, както и компаниите, при които disruption тезата вече се превръща в действителен натиск върху приходите.

Трябва да се запази и методологична дисциплина. Самият файл за губещите отбелязва, че данните за първите осем компании са потвърдени от няколко източника, докато стойностите за Palantir, Autodesk, AppLovin и Veeva са приблизителни и трябва да се проверят преди публикация. Това е съществено, защото при бързо движещи се акции разлика от няколко дни може да промени YTD доходността с десетки процентни пункта. Също така forward P/E е зависим от използвания консенсус, от това дали се взема GAAP или adjusted EPS и от еднократни счетоводни ефекти. Затова коефициентите трябва да се използват за разпознаване на посоката на преоценката, а не като абсолютна и безспорна мярка за стойност.

Голямата картина обаче е ясна. 2026 г. не е година, в която "технологиите" се представят добре или зле като единен сектор. Тя е година, в която технологичният комплекс се разделя на две икономики. Едната продава дефицитния физически капацитет, необходим за AI, и получава рекордни ревизии на печалбите. Другата продава дигитални услуги, които AI може да промени, автоматизира или преформулира, и губи историческата си valuation premium. Това е много по-важно от краткосрочното класиране на отделните акции. То показва къде пазарът вярва, че се намира властта в новата технологична архитектура.

Но именно когато консенсусът стане толкова едностранен, трябва да се зададе най-важният въпрос: дали следващият голям победител ще продължи да бъде компанията, която продава още един чип, още един сървър или още един диск, или тази стойност постепенно ще се премести към компаниите, които най-накрая успеят да превърнат огромния AI разход в измерима продуктивност и устойчив свободен паричен поток. Първата фаза на AI революцията беше спечелена от инфраструктурата. Втората ще бъде спечелена от онези, които докажат, че могат да монетизират инфраструктурата. Именно там вероятно ще се реши дали днешната огромна дисперсия между победители и губещи е началото на траен нов режим - или моментът, в който пазарът е отишъл прекалено далеч и в двете посоки.

Материалът е с аналитичен и образователен характер и не представлява препоръка за покупка или продажба на финансови активи.