През последните две години Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Nvidia и Tesla, обединени под артистичното наименование "Великолепната седморка", генерираха значителна част от ръста на борсовия индекс S&P 500. Това, което привлича вниманието - всички развиват дейност (директно или индиректно) в сферата на изкуствения интелект, което ги превърна в едни от най-привлекателните компании за инвеститорите. Сега обаче изглежда вятърът започва да духа в друга посока.

Според анализ на европейска инвестиционна платформа Freedom24 компаниите с малка капитализация, индустриалните предприятия, финансовият сектор и някои защитни индустрии привличат все по-голям инвеститорски интерес за сметка на технологичните гиганти. Тази промяна в поведението на участниците на пазара се дължи на факта, че критерият за големина на инвестициите от страна на компаниите отстъпва пред желанието за реални резултати.

"Следващите лидери може да не бъдат непременно компаниите, които харчат най-много, а тези, които най-успешно превръщат инвестициите в реални финансови резултати", коментира Александър Буюкли - директор на Freedom24 България.

Въпреки това, експертите от Goldman Sachs изчисляват, че общите разходи на най-големите технологични компании могат да достигнат близо 700 млрд. долара през тази година, което би било рекордно ниво на инвестиции в AI инфраструктура.

Освен търсенето на печалба, промяната в поведението на инвеститорите се свързва и с високата концентрация на американския пазар и засилване на желанието им за диверсификация. "В резултат част от капитала се насочва към сектори, които останаха в периферията на първата фаза на AI бума - индустрията, финансовите услуги, здравеопазването, защитните сектори и компаниите с малка капитализация."

Сред тях са производители на полупроводници, доставчици на мрежова инфраструктура, компании за енергийни решения, системи за охлаждане, индустриална автоматизация и оборудване за центрове за бази данни. Те имат едно съществено предимство - печелят от развитието на сектора, а не от една определена компания.

Доказателство за преориентирането на капиталовложителите е силното представяне на индекса Russell 2000 през 2026 г., който изпреварва значително Nasdaq 100 и записва един от най-добрите си периоди на относително превъзходство от години. Важен елемент е по-слабата зависимост на малките компании от международните вериги за доставки, валутните колебания и външнотърговските рискове - фактори, които са силно повлияни от настоящата геополитическа нестабилност.