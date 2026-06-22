Всеки бичи пазар в крайна сметка създава своя собствена митология. В края на 90-те години това беше интернетът. През 2010-те години това бяха мобилните технологии и облачният софтуер. Днес това е изкуственият интелект. Но зад заглавията, еуфорията и трилионните пазарни капитализации стои един по-интересен въпрос: кой всъщност се справя най-добре?

Точно това прави годишната класация на Barron's за най-добрите изпълнителни директори толкова интересна. Това не е класация на най-популярните акции. Не е и празнуване на най-шумните пазарни истории. Това е опит да бъдат идентифицирани мениджърите, които най-успешно са превърнали структурните тенденции в стойност за акционерите, като същевременно подготвят компаниите си за следващата фаза на конкуренцията. На пазар, където инвеститорите често се обсебват от продукти, технологии или краткосрочни изненади в отчетите, лесно се забравя, че великите компании в крайна сметка се изграждат от велики разпределители на капитал.

Защо великите изпълнителни директори са по-важни от всякога

Тазгодишната класация идва в особено интересен момент, защото корпоративна Америка работи в една от най-сложните среди от десетилетия насам. Изкуственият интелект предизвика един от най-мащабните инвестиционни цикли в съвременната история. Строителството на центрове за данни се ускорява с темпове, които рядко сме виждали извън периодите на военна мобилизация.

Енергийните пазари остават волатилни. Лихвените проценти са значително по-високи спрямо нивата от последното десетилетие. Глобалните вериги за доставки продължават да се променят след години на геополитически сътресения. На този фон разликата между отлично и средно управление става все по-видима.

Естествено, най-големите победители са концентрирани около екосистемата на изкуствения интелект. Никой не олицетворява тази реалност повече от Дженсън Хуанг от NVIDIA. Възходът на компанията се превърна в една от най-впечатляващите истории за създаване на богатство в историята на капиталовите пазари. Това, което прави Хуанг толкова впечатляващ, не е просто фактът, че Nvidia доминира пазара на AI процесори днес.

Истинската причина е, че той разпозна възможността години преди останалата част от пазара. Докато конкурентите все още разглеждаха графичните процесори основно като продукти за гейминг индустрията, Nvidia изграждаше екосистема около ускорените изчисления, която днес се намира в самото сърце на AI революцията. Резултатът е компания, която се доближава до нива на печалба, рядко срещани в корпоративната история, като същевременно поддържа технологично лидерство в може би най-важната индустрия на планетата.

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Но AI бумът създава много повече победители от Nvidia. Хок Тан в Broadcom тихо изгради един от най-мощните бизнеси в технологичния сектор чрез фокус върху специализираните интегрални схеми, известни като ASIC. Докато хиперскейлърите търсят алтернативи на скъпите универсални AI чипове, Broadcom се превърна в ключов двигател на стратегиите за персонализиран силиций. Пазарът често представя историята като Nvidia срещу всички останали, но реалността е, че инфраструктурният стек на изкуствения интелект става все по-разнообразен, а Broadcom се намира точно в центъра на тази трансформация.

Инфраструктурните строители зад AI бума

Трансформацията на AMD под ръководството на Лиза Су е може би още по-впечатляваща от гледна точка на управлението. Когато тя пое компанията през 2014 г., AMD беше широко възприемана като изоставащ играч с ограничени шансове срещу Intel. Днес компанията се е превърнала в реална сила в центровете за данни и един от най-успешните корпоративни обрати през последното десетилетие. Представянето на акциите отразява не просто благоприятни пазарни условия. То е резултат от стратегическа дисциплина, технологично изпълнение и способност да се конкурираш успешно срещу много по-големи съперници.

Историята на изкуствения интелект обаче не се ограничава само до полупроводниците. Всеки AI модел в крайна сметка изисква огромна физическа инфраструктура от сървъри, памет, мрежово оборудване и оптична свързаност. Именно тук ръководители като Уендъл Уийкс от Corning тихо се превърнаха в едни от големите печеливши от AI бума.

Докато инвеститорите са обсебени от чиповете, те често пренебрегват факта, че експлозията в обема на данните изисква изцяло нови мрежови архитектури. Оптичните решения на Corning все по-често заменят традиционните медни системи, защото могат да пренасят многократно повече информация с по-висока ефективност. Компанията може и да не получава вниманието на Nvidia, но помага за изграждането на физическия гръбнак на AI икономиката.

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Защо Micron, Dell и Broadcom са тихите победители в AI революцията

Същата логика важи и за Майкъл Дел в Dell Technologies. Много инвеститори все още свързват Dell основно с персоналните компютри, но това възприятие драматично подценява ролята на компанията в корпоративната инфраструктура. Докато организациите по света се надпреварват да внедряват AI решения, Dell успя да се позиционира като един от водещите доставчици на интегрирани AI системи, сървъри и платформи за внедряване. В много отношения компанията се е трансформирала от производител на компютри в инфраструктурен играч, който между другото продава и компютри.

Може би най-подценяваният печеливш от AI бума е секторът на паметите. Под ръководството на Санджай Мехротра Micron Technology се озова в центъра на един от най-мощните дисбаланси между търсене и предлагане в съвременната технологична история. Високоскоростната памет с голяма пропускателна способност вече е абсолютно необходима за модерните AI системи, а предлагането остава ограничено въпреки огромните инвестиции в индустрията.

Това доведе до експлозивен ръст на печалбите и впечатляващо поскъпване на акциите. За разлика от много софтуерни компании обаче, Micron все още се търгува при оценки, които подсказват, че инвеститорите остават скептични относно устойчивостта на настоящите печалби. Именно това напрежение между цикличното минало и структурната възможност може да определи следващата фаза от инвестиционния цикъл на изкуствения интелект.

Извън технологичния сектор списъкът разкрива и друга важна тенденция. Част от най-добре представящите се изпълнителни директори не работят в модерни или особено популярни индустрии. Дарън Уудс от Exxon Mobil прекара години в повишаване на капиталовата ефективност вместо просто да максимизира производството на петрол. Лари Кълп от GE Aerospace успя да управлява една от най-сложните производствени среди в света и в същото време да се възползва от бума в авиацията и търсенето на двигатели. Джеймс Литински от MP Materials пък изгражда вътрешна американска верига за редкоземни елементи в момент, когато геополитическите рискове стават все по-важни за индустрията.

Финансовият сектор също предлага ценни уроци за инвеститорите. Джейми Даймън в JPMorgan Chase продължава да доказва защо банкирането остава бизнес на мащаба. Интеграцията на анализ на данни, автоматизация и управление на риска засили конкурентните предимства на банката и ѝ позволи да се възползва от възстановяването на капиталовите пазари.

Междувременно Джейн Фрейзър в Citigroup ръководи една от най-мащабните трансформации в световното банкиране, намалявайки бюрокрацията и насочвайки капитала към по-рентабилни сегменти на бизнеса.

Това, което прави тазгодишната класация особено интересна, е че тя напомня една истина, която инвеститорите често забравят по време на бичи пазари. Доброто управление не означава просто да се възползваш от благоприятна тенденция. То означава да позиционираш компанията така, че да просперира както по време на тенденцията, така и след нея. Много ръководители могат да постигат добри резултати, когато условията са благоприятни. Значително по-малко могат да разпределят капитала ефективно, да адаптират бизнес моделите си и да подготвят организациите си за неизбежните промени, които следват всеки голям икономически цикъл.

Това разграничение вероятно ще става все по-важно с узряването на AI бума. Историята показва, че технологичните революции създават огромно богатство, но също така водят до прекомерни инвестиции, грешни капиталови решения и последваща консолидация. Победителите през следващото десетилетие няма непременно да бъдат компаниите, които днес генерират най-голям ентусиазъм.

По-вероятно е това да бъдат компаниите, управлявани от ръководители, които могат да балансират растежа с дисциплина, иновациите с рентабилност и амбицията със здравословно разпределение на капитала.

В крайна сметка това може би е най-важният урок от годишната класация на Barron's. Акциите се променят. Технологиите се развиват. Пазарните истории идват и си отиват. Но изключителното управление остава едно от най-устойчивите конкурентни предимства в инвестирането. И в свят, който все повече се движи от изкуствен интелект, човешката преценка може да остане най-ценният актив от всички.

Къде е Европа в тази класация?

Едно от най-впечатляващите наблюдения в тазгодишния списък не е кой присъства в него, а кой почти отсъства. Революцията на изкуствения интелект се превърна в почти изцяло американска история както по отношение на капиталовите пазари, така и по отношение на корпоративното лидерство. Nvidia, Microsoft, Amazon, Alphabet, Broadcom, AMD, Dell, Micron, Meta и CrowdStrike доминират разговора.

Дори когато инвеститорите погледнат отвъд софтуера и полупроводниците, най-големите печеливши обикновено са американски компании от секторите на енергетиката, финансите, авиацията и инфраструктурата. Европа, въпреки че представлява една от най-големите икономически зони в света, почти отсъства от центъра на историята.

Това отсъствие не е случайно. Повече от десетилетие Европа систематично инвестира по-малко в технологиите, които движат глобалния ръст на производителността. Докато Силициевата долина изграждаше хипермащабни облачни платформи, Европа поставяше акцент върху регулациите. Докато американските технологични гиганти инвестираха стотици милиарди долари в центрове за данни, Европа дебатираше теми като дигитален суверенитет. Докато Nvidia, Microsoft, Amazon и Alphabet създаваха операционната система на AI икономиката, Европа в голяма степен остана потребител, а не създател на тези технологии. Резултатът е видим в пазарните капитализации. Само Nvidia днес струва повече от много от най-големите европейски технологични компании взети заедно.

Да се заключи обаче, че Европа няма победители, би било сериозна грешка. Силните страни на континента просто се намират на различни места. Вместо да доминира инфраструктурата на изкуствения интелект, Европа продължава да бъде лидер в индустриалното инженерство, луксозните марки, фармацевтиката, автоматизацията и високоспециализираното производство.

Тези сектори може да не предизвикват същия ентусиазъм като AI, но често създават изключително устойчиви доходности в продължение на десетилетия. В много отношения Европа остава домът на така наречените "quality compounders" - компании, които трупат стойност постепенно и последователно, вместо да разчитат на експлозивен растеж.

Лукс, автоматизация и скритите европейски шампиони

Най-очевидният европейски кандидат за всяка подобна класация е ASML и нейният дългогодишен мениджърски екип. Без ASML няма Nvidia, няма AMD, няма TSMC и вероятно няма съвременна AI революция. Холандската компания притежава практически монопол върху технологията за екстремна ултравиолетова литография - една от най-сложните производствени технологии, създавани някога.

Докато американските компании доминират заглавията, ASML продава инструментите, без които цялата полупроводникова индустрия не може да функционира. Това е може би най-добрият пример за способността на Европа да доминира критично важна ниша, оставайки сравнително незабелязана от масовите инвеститори.

Друг очевиден претендент идва от здравеопазването. Novo Nordisk успя да се трансформира от компания, фокусирана върху диабета, в един от най-важните фармацевтични играчи в света благодарение на лидерството си в лечението на затлъстяването. Въпреки че акциите преминаха през значителна корекция спрямо върховете си, стратегическото изпълнение остава впечатляващо.

Novo Nordisk практически създаде една от най-бързо растящите терапевтични категории в съвременната медицина и принуди конкурентите по целия свят да реагират. Малко мениджърски екипи са променяли цяла индустрия толкова драматично през последните пет години.

Европейският луксозен сектор също заслужава специално внимание. Ръководителите на LVMH и L'Oréal многократно демонстрират способност да създават ценова сила, за която повечето компании могат само да мечтаят. Докато технологичните фирми се състезават чрез иновационни цикли, измервани в месеци, луксозните компании се конкурират чрез брандове, изграждани поколения наред.

Това може да звучи по-малко вълнуващо от изкуствения интелект, но инвеститорите трябва да помнят, че дългосрочната възвръщаемост се определя от ценова сила, маржове и разпределение на капитала. А в тези области европейските лидери остават сред най-добрите в света.

Индустриалният сектор е друга област, в която Европа продължава да превъзхожда очакванията. Компании като Siemens, Schneider Electric и ABB тихо печелят от същия AI бум, който инвеститорите свързват с Nvidia и Microsoft. Всеки център за данни се нуждае от електрическа инфраструктура, системи за управление на енергията, охлаждане и автоматизация. Докато инвеститорите преследват софтуерните компании, европейските индустриални шампиони продават физическата инфраструктура, необходима за функционирането на дигиталната революция.

По-големият проблем за Европа не е липсата на качествени компании. Проблемът е липсата на мащаб. Съединените щати успяха да изградят екосистема, която създава технологични платформи за трилиони долари. Европа разполага с много отлични компании, но сравнително малко глобални технологични шампиони, способни да се конкурират с американските хиперскейлъри.

Фрагментираните капиталови пазари, регулаторната сложност и по-консервативната инвестиционна култура затрудняват достигането на подобен мащаб. Това вече не е само технологичен проблем. Това постепенно се превръща и в проблем на конкурентоспособността.

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За инвеститорите обаче тази слабост може да се окаже и възможност. Американските пазари се търгуват при значителни премии, защото инвеститорите вярват, че именно те ще доминират бъдещето. Европейските акции продължават да се търгуват със съществени отстъпки, въпреки че приютяват едни от най-качествените компании в света. Историята показва, че най-добрите инвестиции често се намират там, където възприятието и реалността се разминават.

Ако пазарът подценява способността на Европа да участва в следващата фаза на индустриалния, здравния и автоматизационния растеж, тогава част от най-интересните възможности може да се окажат именно сред по-тихите европейски компании, които изграждат инфраструктурата зад кулисите.

Това вероятно е най-важният извод. Революцията на изкуствения интелект днес може да носи американско знаме, но много от нейните фундаментални основи остават отчетливо европейски. И макар Европа да не доминира класациите за най-известните изпълнителни директори, континентът продължава да създава едни от най-устойчивите бизнеси в света. За дългосрочните инвеститори това разграничение може да се окаже далеч по-важно от шумните заглавия на деня.