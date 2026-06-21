Според данни на НСИ към 2024 година близо 34% от на населението на възраст между 25 и 64 години има завършено висше образование. Едновременно с това обаче, Националната карта на висшето образование за 2025 г. показва, че 56% от студентите има ниска вероятност да работят по специалността си след завършване. Данни, които някак логично ни насочват към известната българска максима "учи, за да не работиш".

Понякога проблемът е пренасищане на пазара, в други - непривлекателност на професията. Във всеки случай обаче се появява въпросът: "Какво следва?".

В такива ситуации все по-популярни стават образователните организации, които предлагат обучение на различни нива в даден сфера, в края на което се получава сертификат. Те се оказват привлекателни и за хората, които не искат да инвестират четири години във висше образование, а се насочват направо към пазара на труда.

Поради тази причина платформа за висше образование с над 10 години опит в сферата на кариерното планиране Research.com определя направленията, в които изкарването на сертификат е най-рентабилно, гъвкаво и перспективно.

Бизнес администрация

Бизнес администрацията е сред най-гъвкавите сфери на работа. В основата си тя изучава управлението на организациите, вземането на стратегически решения и оптимизирането на бизнес процесите, което позволява лесното ѝ адаптиране в различни сектори.

Дисциплините, които обхваща, традиционно са счетоводство, финанси, маркетинг, мениджмънт, операции, етика и предприемачество. Подходяща е за хора, които имат афинитет към икономиката, математиката и финансите, комуникациите и рекламата. Добрите организационни умения са есенциални.

Компютърни науки

В днешния технологичен свят уменията по програмиране, обработка и поддържане на системи са все по-необходими, но и леснодостъпни. В много от случаите сертификатът в това направление е достатъчен за наемане на работа, ако уменията на кандидата отговарят на търсеното ниво. Причината е в постоянната бърза промяна на системите и технологиите. Това кара работодателите да търсят хора, които са адаптивни, умеят да учат бързо, често - самостоятелно.

Много програми включват приложни проекти в области като софтуерен дизайн, изкуствен интелект, киберсигурност, бази данни и мрежи.

Социална работа

Курсовете за квалификацията в сферата включват обучения по психология, социология, политики за социално подпомагане и застъпничество. Освен знанията обаче, работещите подобен тип професии трябва да имат силно развити емпатия и емоционална интелигентност, както и искрено желание да помагат на обществото.

В България, където политиките за уязвими групи често са недостатъчни или неефективни, нуждата от повече специалисти в тази област е хронична.

Управление

Мениджърските програми стават все по-популярни. Причината - много често за изкачване в кариерната стълба се изискват умения за ръководене на екипи, координиране на ресурси и вземане на решения. За тази цел обаче записването на отделно висше образование често е ненужно. В такива ситуации алтернативните образователни програми са подходящ заместител, който служи за надграждане на професионалните умения с организационни.

Завършилите могат да се квалифицират за роли като бизнес мениджър, координатор на проекти, оперативен мениджър или ръководител на отдел.

Днес образованието е по-достъпно отвсякога. Това дава възожност не само за развитие в кариерен план, но и за пълно преквалифициране. Това показва, че уменията се ценят все повече, докато дипломата остава на по-заден план.