Традиционният кариерен път - този, при който студентът завършва университет, намира си работа в компания и се изкачва по корпоративната стълбица до пенсия, сякаш все по-малко се възприема от поколението Z.

На негово място навлизат т.нар. "портфолио кариери", при които младите професионалисти съчетават няколко роли и проекти на свободна практика едновременно.

Освен това се търси все по-гъвкава работна среда и допълнителни доходи.

Това става ясно от ново глобално проучване на International Workplace Group (IWG). Money.bg се обърна към компанията с няколко въпроса.

Гъвкавостта се търси все повече

Младите от поколението Z започват кариерата си в изключително динамична среда. Днес решенията им къде и колко да останат се диктуват от реални шансове за израстване, свобода на работното време и ясна перспектива за бъдещето.

"Твоето БЪДЕЩЕ" е обща платформа на Webcafe.bg и Money.bg за кариерно развитие, която свързва талантите с бизнеса.

43% от представителите са сменили работата си два или три пъти само през последните три години. Според анализаторите това не е криза на лоялността, а прагматичен отговор на икономическата несигурност, инфлацията и бързите технологични промени.

Друго изследване на IWG показва, че организациите, които предлагат хибриден модел на работа, имат ясно предимство при привличането на кадри, като гъвкавостта се превръща във все по-важен фактор за привличането и задържането на квалифицирани професионалисти.

На въпрос как бизнесът у нас се справя с тези промени, от IWG споделят:

Същата тенденция се наблюдава и в България, където все повече организации въвеждат гъвкави модели на работа, позволяващи на служителите да работят по-близо до дома, без това да е за сметка на сътрудничеството и продуктивността.

Мрежата на International Workplace Group от девет гъвкави работни пространства в София и Пловдив под брандовете Regus, Spaces и HQ отчита нарастващ интерес от страна на бизнеса към решения, които осигуряват по-голяма гъвкавост за компаниите и повече избор за служителите откъде да работят.

Отказът от дългото ежедневно пътуване до работното място се засилва и от следващото поколение, което навлиза на пазара на труда.

По-близо до вкъщи

Всеки трети представител на Gen Z вече има или обмисля допълнителен източник на доходи, а 65% споделят, че биха били по-малко склонни да развиват собствен бизнес или допълнителна дейност, ако всеки ден им се налага да прекарват часове в пътуване до работното място.

От IWG споделят, че вместо с напредването на възрастта да се отказват от гъвкавостта, много хора вероятно ще я възприемат като ключов инструмент за постигане на баланс между професионалните амбиции и личния живот.

Работата по-близо до дома може да осигури повече време за семейството, като същевременно запази връзката с екипа чрез професионални работни пространства, създадени да насърчават сътрудничеството.

Бъдещето на работата не е свързано с изолация, а с предоставянето на повече възможности хората да работят там, където са най-продуктивни, споделят от компанията. И допълват, че тенденцията на хибридният модел на работа ще се засилва.

Повече от една заплата

За младите служители днес финансовата сигурност не идва от един-единствен източник. Данните на IWG разкриват, че 33% от работещите младежи вече имат или активно обмислят втора дейност за страничен доход. Близо половината от тях признават, че го правят, за да се справят с нарастващите разходи за живот и студентските заеми.

Портфолио кариерите се развиват, защото светът на труда се променя с изключително бързи темпове.

Изкуственият интелект, дигиталните технологии и гъвкавите модели на работа улесняват съчетаването на основна заетост с проекти на свободна практика, предприемачество или допълнителни източници на доходи.

И именно заради това 55% от представителите на поколение Z очакват изкуственият интелект да промени развитието на тяхната кариера. При динамично променящата се среда, младите трябва да трупат опит от различни източници.

Пречка ли е AI?

Попитахме ако младите използват AI за страничен доход, какво пречи на шефовете да ги заменят със същия този AI?

Изкуственият интелект променя начина, по който се работи, но не може да замени качествата, които правят хората ценни. С автоматизирането на все повече рутинни и повтарящи се задачи, уникалните човешки умения придобиват още по-голямо значение, отговарят от IWG.

90% от HR лидерите смятат, че организациите рискуват да забавят иновациите, ако не поставят достатъчен акцент върху развитието на човешките способности.

А притесняват ли се младите от изкуствения интелект?

Според проучването все повече млади хора осъзнават, че някои професии ще се трансформират, ще се появят нови роли, а непрекъснатото усъвършенстване на уменията ще се превърне в необходимост.

Поколение Z реагира по-скоро проактивно, отколкото със страх. Предходно проучване на International Workplace Group установява, че 62% от младите служители активно помагат на своите по-възрастни колеги да използват инструменти с изкуствен интелект.

Успешни ще бъдат компаниите, които съчетават използването на изкуствен интелект с непрекъснато учене, гъвкави модели на работа и развитие на човешки качества като креативност, критично мислене, сътрудничество и лидерство, допълват от IGW.