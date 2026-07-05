Бумът на изкуствения интелект и новото поколение центрове за данни поставят енергетиката пред едно от най-големите предизвикателства от десетилетия. Все повече компании търсят надеждни източници на електроенергия, които да работят денонощно, без зависимост от метеорологичните условия. Именно в тази надпревара американският стартъп Deep Fission предлага една от най-нестандартните концепции в ядрената енергетика. Става дума за малки реактори, разположени на около 1,6 километра под земната повърхност.

По данни на компанията вече има подписани необвързващи споразумения с потенциални клиенти и партньори. Сумарно, те показват интерес към бъдещи доставки на електроенергия с общ капацитет до 18,5 GW. Сред тях са оператори на центрове за данни, индустриални компании и инфраструктурни партньори.

Източник: Deep Fission

Хубаво е да подчертаем обаче, че това не са окончателни договори за строителство или продажба на електроенергия, а писма за намерение. Те показват интерес към технологията, когато и ако тя достигне етап на комерсиално внедряване.

Не нов реактор, а ново място

Любопитното е, че Deep Fission не разработва изцяло нов тип ядрен реактор. Компанията използва позната технология с реактор с вода под налягане (PWR), каквито работят в редица атомни електроцентрали по света. Иновацията е в начина на изграждане.

Вместо реакторът да бъде разположен в традиционна надземна централа с масивни защитни конструкции, той трябва да бъде спуснат в сондаж с дълбочина около 1,6 км. По този начин, според компанията, естествената геоложка среда може да изпълнява част от защитните функции, което би намалило строителните разходи и би опростило изграждането на подобни мощности.

Deep Fission твърди още, че концепцията позволява използването на стандартно нискообогатено ураново гориво и вече съществуваща верига за доставки, без необходимост от разработване на изцяло ново ядрено гориво.

Източник: Deep Fission

Идея в развитие

Компанията излезе публично с проекта си през 2024 г., когато привлече първоначално финансиране от $4 милиона. Тя е основана през 2023 г. от физика Ричард Мюлер и дъщеря му Елизабет Мюлер, които преди това създават Deep Isolation - компания, разработваща технологии за дълбоко подземно съхранение на радиоактивни отпадъци. Именно този опит стои в основата на новата концепция.

Според Deep Fission вече е завършен концептуалният проект, проведени са първите разговори с американския ядрен регулатор, а компанията работи по подготовката на следващите етапи от разработката.

В момента компанията развива първия си пилотен проект в индустриалния парк Great Plains в щата Канзас. Инженерите вече са пробили сондаж с дълбочина около 1,8 км, който ще предостави необходимите геоложки данни за следващата фаза.

Сега целта е изграждането на прототип и подготовката на документите за кандидатстване за търговски лиценз в САЩ. Според плановете обаче това няма да стане преди първата половина на 2027 г.