Microsoft обмисля най-радикалната промяна в гейминг бизнеса си от близо 25 години насам. Технологичният гигант проучва варианти за преструктуриране на Xbox звеното, включително обособяването му като самостоятелно дъщерно дружество или съвместно предприятие с други партньори - по модела, по който вече оперират LinkedIn и GitHub в портфолиото на компанията.

Решението идва на фона на очаквани съкращения, които според анализатори от бранша може да се окажат най-мащабните в историята на сектора, и на финансови резултати, които ръководството на компанията вече описва открито като неустойчиви.

Бизнес, който никога не е бил печеливш

Историята на Xbox е поучителен пример за дългосрочна стратегическа инвестиция, която така и не успява да обърне баланса в своя полза. Microsoft навлиза в конзолния пазар през 2001 г. с първия Xbox и завършва жизнения цикъл на устройството със загуба, оценявана на около 4 милиарда долара - конзолата се продава на цена, по-ниска от себестойността ѝ.

Това е стратегия, обичайна за хардуерния бизнес, но рядко толкова скъпа. Изчислителните възможности на Xbox са по-големи от тези на PS2, но по-добрият маркетинг на Sony и добрата им работа с външни студиа водят до разгромна преднина в продажбите.

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Единственият период, в който Microsoft реално доближава пазарния дял на Sony, е поколението Xbox 360 (2005-2013 г.), когато двете компании завършват цикъла с почти изравнени глобални продажби.

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От следващото поколение насетне разликата отново се разтваря - PlayStation 4 продава близо два пъти повече устройства от Xbox One, а в текущото поколение PlayStation 5 изпреварва Xbox с около 2,5 пъти повече продажби в световен мащаб.

И Microsoft потвърждава официално по време на съдебен процес през 2021 г., че никога не е реализирала печалба от продажба на самата конзола - приходите идват предимно от продажби на софтуер и абонаментни услуги, не от хардуера.

Спад на приходите въпреки ръст на инвестициите

Проблемът днес не е само исторически пазарен дял, а влошаваща се финансова ситуация. Според вътрешешна бележка на новия изпълнителен директор на звеното Аша Шарма, цитирана от Fast Company, Microsoft е инвестирала над 20 милиарда долара в съдържание, платформа и субсидиране на хардуер през последните пет години - докато годишните приходи от гейминг бизнеса са спаднали с почти половин милиард долара за същия период.

"Занапред това не може да продължава", се казва в документа.

Хардуерният сегмент е особено засегнат. Продажбите на конзоли Xbox в САЩ отбелязаха най-слабия месец в историята на марката през май 2026 г. на фона на серия от поскъпвания, продиктувани от двойно до петкратно нарастване на разходите за компоненти.

Цената на основния модел Xbox Series X нарасна до 800 долара само за последните 15 месеца, а по-скъпият вариант с повече памет беше изтеглен изцяло от пазара.

Очаква се ново, по-сериозно поскъпване през август 2026 г. Парадоксално, ръстът на цените частично компенсира спада в обема - приходите от хардуер реално нарастват с 7% на годишна база, въпреки 12% по-малко продадени устройства.

Съкращения и разпродажба на активи

Финансовият натиск вече се отразява пряко върху организационната структура. Очакваните съкращения трябва да започнат на 6 юли, веднага след затварянето на финансовата година на Microsoft на 30 юни, а компанията активно проучва продажба или отделяне на част от студиата, придобити в предходни години чрез мащабни сделки - включително покупката на ZeniMax за 8,1 милиарда долара през 2021 г. и тази на Activision Blizzard за 75,4 милиарда долара през 2023 г., най-голямата сделка в историята на индустрията.

Идеята, че част от тези активи може да бъдат продадени или затворени само няколко години след придобиването им, илюстрира колко бързо се е обърнала финансовата логика зад тях.

Профсъюзи, представляващи част от служителите в придобитите студия, настояват от месеци за договаряне на конкретни условия за съкращенията - процес, който допълнително усложнява и забавя преструктурирането от гледна точка на трудовото право и корпоративните разходи по освобождаване на персонал.

Едновременно с рязкото свиване на разходите, Microsoft се опитва да преоткрие добавената стойност на собствената си хардуерна екосистема.

Главният стратегически директор на звеното Матю Бол призна публично, че "стана трудно да се обясни защо да избереш конзола Xbox", и обяви връщане към ексклузивно съдържание - обрат спрямо политиката от последните години, насочена към пускане на игри на всички платформи, включително тази на основния конкурент.

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През 2001 г. Microsoft и Xbox застанаха на мястото на Sega и на нейните конзоли в битката за сърцата (и портфейлите) на геймърите след неуспеха на Dreamcast. Оттогава японският гигант се занимава предимно с разработка и продуциране на игри. Предстои да видим дали Microsoft ще избере същия път.