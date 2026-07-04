Microsoft обмисля най-радикалната промяна в гейминг бизнеса си от близо 25 години насам. Технологичният гигант проучва варианти за преструктуриране на Xbox звеното, включително обособяването му като самостоятелно дъщерно дружество или съвместно предприятие с други партньори - по модела, по който вече оперират LinkedIn и GitHub в портфолиото на компанията.
Решението идва на фона на очаквани съкращения, които според анализатори от бранша може да се окажат най-мащабните в историята на сектора, и на финансови резултати, които ръководството на компанията вече описва открито като неустойчиви.
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Историята на Xbox е поучителен пример за дългосрочна стратегическа инвестиция, която така и не успява да обърне баланса в своя полза. Microsoft навлиза в конзолния пазар през 2001 г. с първия Xbox и завършва жизнения цикъл на устройството със загуба, оценявана на около 4 милиарда долара - конзолата се продава на цена, по-ниска от себестойността ѝ.
Това е стратегия, обичайна за хардуерния бизнес, но рядко толкова скъпа. Изчислителните възможности на Xbox са по-големи от тези на PS2, но по-добрият маркетинг на Sony и добрата им работа с външни студиа водят до разгромна преднина в продажбите.
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Единственият период, в който Microsoft реално доближава пазарния дял на Sony, е поколението Xbox 360 (2005-2013 г.), когато двете компании завършват цикъла с почти изравнени глобални продажби.
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От следващото поколение насетне разликата отново се разтваря - PlayStation 4 продава близо два пъти повече устройства от Xbox One, а в текущото поколение PlayStation 5 изпреварва Xbox с около 2,5 пъти повече продажби в световен мащаб.
И Microsoft потвърждава официално по време на съдебен процес през 2021 г., че никога не е реализирала печалба от продажба на самата конзола - приходите идват предимно от продажби на софтуер и абонаментни услуги, не от хардуера.
Спад на приходите въпреки ръст на инвестициите
Проблемът днес не е само исторически пазарен дял, а влошаваща се финансова ситуация. Според вътрешешна бележка на новия изпълнителен директор на звеното Аша Шарма, цитирана от Fast Company, Microsoft е инвестирала над 20 милиарда долара в съдържание, платформа и субсидиране на хардуер през последните пет години - докато годишните приходи от гейминг бизнеса са спаднали с почти половин милиард долара за същия период.
"Занапред това не може да продължава", се казва в документа.
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Хардуерният сегмент е особено засегнат. Продажбите на конзоли Xbox в САЩ отбелязаха най-слабия месец в историята на марката през май 2026 г. на фона на серия от поскъпвания, продиктувани от двойно до петкратно нарастване на разходите за компоненти.
Цената на основния модел Xbox Series X нарасна до 800 долара само за последните 15 месеца, а по-скъпият вариант с повече памет беше изтеглен изцяло от пазара.
Очаква се ново, по-сериозно поскъпване през август 2026 г. Парадоксално, ръстът на цените частично компенсира спада в обема - приходите от хардуер реално нарастват с 7% на годишна база, въпреки 12% по-малко продадени устройства.
Съкращения и разпродажба на активи
Финансовият натиск вече се отразява пряко върху организационната структура. Очакваните съкращения трябва да започнат на 6 юли, веднага след затварянето на финансовата година на Microsoft на 30 юни, а компанията активно проучва продажба или отделяне на част от студиата, придобити в предходни години чрез мащабни сделки - включително покупката на ZeniMax за 8,1 милиарда долара през 2021 г. и тази на Activision Blizzard за 75,4 милиарда долара през 2023 г., най-голямата сделка в историята на индустрията.
Идеята, че част от тези активи може да бъдат продадени или затворени само няколко години след придобиването им, илюстрира колко бързо се е обърнала финансовата логика зад тях.
Профсъюзи, представляващи част от служителите в придобитите студия, настояват от месеци за договаряне на конкретни условия за съкращенията - процес, който допълнително усложнява и забавя преструктурирането от гледна точка на трудовото право и корпоративните разходи по освобождаване на персонал.
Едновременно с рязкото свиване на разходите, Microsoft се опитва да преоткрие добавената стойност на собствената си хардуерна екосистема.
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Главният стратегически директор на звеното Матю Бол призна публично, че "стана трудно да се обясни защо да избереш конзола Xbox", и обяви връщане към ексклузивно съдържание - обрат спрямо политиката от последните години, насочена към пускане на игри на всички платформи, включително тази на основния конкурент.
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През 2001 г. Microsoft и Xbox застанаха на мястото на Sega и на нейните конзоли в битката за сърцата (и портфейлите) на геймърите след неуспеха на Dreamcast. Оттогава японският гигант се занимава предимно с разработка и продуциране на игри. Предстои да видим дали Microsoft ще избере същия път.