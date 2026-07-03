Повечето инвеститори смятат, че когато купуват опция, всичко зависи единствено от това дали акцията ще се покачи или ще се понижи. Реалността е много по-сложна. Движението на базовия актив е само една малка част от историята. Всъщност цената на една опция се влияе едновременно от времето, волатилността, лихвените проценти и дори от това колко бързо се променят самите тези фактори.

Именно затова професионалните опционни трейдъри почти никога не говорят за "ще се качи" или "ще падне". Вместо това те говорят на езика на гръцките букви. Делта, Гама, Тета, Вега и Ро не са просто математически символи. Те представляват своеобразното табло на риска, което показва как ще реагира една опция при промяна на различните пазарни фактори.

Може да си представите опцията като самолет. Цената на акцията е само двигателят. Но височината, скоростта, посоката, въздушните течения и количеството гориво също определят дали самолетът ще достигне успешно до своята дестинация. По същия начин опциите се управляват не само от движението на акцията, а от комбинацията между всички гръцки букви.

Делта (Δ) - Когато една опция започне да се държи като самата акция

Делтата е първата гръцка буква, с която се запознава всеки опционен трейдър, но и една от най-неразбраните. На теория тя показва колко приблизително ще се промени цената на една опция, ако базовата акция се покачи или понижи с един долар. На практика обаче Делтата измерва много повече - тя показва колко "акция" всъщност притежавате чрез своята опция.

Представете си, че акциите на Nvidia се търгуват на 200 долара. Вместо да купите 100 акции за 20 000 долара, вие решавате да закупите call опция със страйк 200 долара, която струва 15 долара на акция, или 1 500 долара за един договор (защото един контракт е върху 100 акции).

Ако тази опция има делта 0.60, това означава, че при покачване на Nvidia от 200 на 201 долара, стойността на опцията няма да нарасне с цял долар, а приблизително с 0.60 долара. Цената ѝ ще се покачи от около 15.00 до приблизително 15.60 долара.

На пръв поглед това изглежда незначително. Но ако Nvidia поскъпне с 20 долара след силен отчет, ефектът вече става впечатляващ. При непроменена делта увеличението на опцията би било приблизително 12 долара, което означава, че тя би нараснала от 15 до около 27 долара. Инвестицията от 1 500 долара вече струва приблизително 2 700 долара - ръст от около 80%, докато самата акция е поскъпнала само с 10%. Именно тук се крие силата на опциите - контролира се значително по-голяма експозиция с много по-малък капитал.

Но Делтата работи и в обратната посока. Ако Nvidia спадне с 20 долара, същата опция може да загуби по-голямата част от стойността си. Ливъриджът никога не работи само в една посока. Той увеличава както потенциалната печалба, така и потенциалната загуба.

Интересното е, че Делтата никога не остава постоянна. Ако Nvidia продължи да поскъпва и опцията навлезе дълбоко "в парите", Делтата постепенно може да се увеличи от 0.60 до 0.80, 0.90 или дори почти 1.00. В този момент опцията започва да се държи почти като самата акция. Именно затова професионалните трейдъри често казват, че опциите постепенно "се превръщат" в акции, когато навлязат достатъчно дълбоко в парите.

Гама (Γ) - Скритият двигател зад експлозивните движения

Ако Делтата показва скоростта, с която се движи една опция, то Гамата показва нейното ускорение. Именно тя определя колко бързо се променя Делтата при всяко следващо движение на акцията.

Да използваме същия пример с Nvidia. В началото Делтата е 0.60. След покачване на акцията с няколко долара обаче тя вече не е 0.60, а например 0.68. След още няколко долара достига 0.76, а малко по-късно 0.85. Това означава, че всеки следващ долар покачване започва да носи все по-голяма печалба на притежателя на опцията. Именно Гамата прави движението нелинейно.

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Най-ясно това се вижда около публикуването на корпоративни отчети. Представете си, че Micron публикува резултати значително над очакванията и акциите скачат с 18% за една нощ. Много инвеститори остават изненадани защо техните call опции не просто печелят 18%, а понякога се удвояват или дори утрояват като стойност. Причината не е единствено в движението на акцията. Докато цената се покачва, Делтата също започва да расте все по-бързо именно благодарение на високата Гама. Така всяко следващо движение на акцията има все по-силен ефект върху стойността на опцията.

Точно по същата причина загубите могат да се ускорят драматично при движение в обратната посока. Ако акцията започне да се понижава, Делтата намалява, а опцията губи чувствителността си към бъдещи възстановявания. Това е една от причините опциите да изглеждат толкова "експлозивни" в сравнение със самите акции.

Именно Гамата стои и зад известния Gamma Squeeze, при който маркет мейкърите са принудени постоянно да купуват акции, за да хеджират продадените call опции. Това създава допълнително търсене, което още повече ускорява покачването на цената. Най-известният пример остава GameStop през 2021 г., когато комбинацията от масови покупки на call опции и агресивно хеджиране доведе до едно от най-драматичните движения в историята на фондовите пазари.

Тета (Θ) - Защо времето е най-големият враг на купувача на опции

Повечето начинаещи инвеститори вярват, че ако акцията не се движи, и опцията би трябвало да запази приблизително същата стойност. Именно тук се крие една от най-честите грешки при търговията с опции. За разлика от акциите, опциите имат срок на живот. Всеки изминал ден намалява вероятността дадена опция да завърши "в парите", а пазарът ежедневно преизчислява тази вероятност. Именно тази ежедневна загуба на стойност се измерва чрез Тета.

Нека разгледаме реален пример. Представете си, че акциите на Apple се търгуват на 250 долара, а инвеститор купува едномесечна call опция със страйк 250 долара за 8 долара. Опцията има Тета -0.18. Това означава, че ако абсолютно нищо друго не се промени - акцията остане на 250 долара, волатилността остане същата и лихвите не се променят - само заради изтичането на един ден стойността на опцията ще намалее приблизително до 7.82 долара.

След пет дни без движение цената вече няма да бъде около 8 долара, а приблизително 7.10 долара. След десетина дни може да бъде под 6 долара, въпреки че инвеститорът е познал правилно компанията и не е настъпило нищо негативно. Единственият виновник е времето.

Тук много начинаещи изпадат в капан. Те купуват опции месец преди отчетите на Nvidia, Tesla или Microsoft, убедени, че ако акцията остане стабилна, поне няма да губят пари. Реалността обаче е съвсем различна. Докато чакат отчета, Тетата всеки ден "изяжда" част от стойността на тяхната позиция. Ако самото движение след отчета не е достатъчно силно, инвеститорът може да се окаже на загуба дори когато прогнозата му за посоката е била правилна.

Най-интересното е, че Тетата не работи линейно. Първите няколко месеца при дългосрочните LEAPS ефектът е относително слаб. Но през последните 30-40 дни преди падежа времевото разпадане започва да се ускорява драматично. Представете си кубче лед. В началото то почти не се променя. Малко преди да се разтопи обаче започва да губи обем изключително бързо. Именно така се държат и опциите.

Професионалните продавачи на опции отлично познават тази особеност. Те често не се интересуват дали акцията ще се покачи или ще спадне. За тях най-важното е тя да не се движи прекалено много. Всеки изминал ден работи в тяхна полза. Именно затова често се казва, че купувачът на опции плаща за време, а продавачът продава време.

Вега (ν) - Защо понякога познавате посоката, но пак губите пари

След движението на акцията най-важният фактор за цената на една опция е очакваната волатилност. Именно нейната чувствителност измерва Вега.

Представете си, че след седмица Tesla ще публикува финансовите си резултати. Исторически компанията често се движи с между 8% и 15% след отчетите, затова инвеститорите масово купуват опции. В резултат имплицитната волатилност постепенно се покачва от 35% до 70%, а цените на опциите започват да нарастват още преди самото събитие.

Да предположим, че купувате call опция за 12 долара, когато Вегата е 0.25. Това означава, че ако имплицитната волатилност се увеличи с един процентен пункт, стойността на опцията ще нарасне приблизително с 0.25 долара, дори акцията изобщо да не помръдне. Ако волатилността се покачи с десет процентни пункта, опцията може да поскъпне с около 2.50 долара само заради по-високите очаквания за бъдещо движение.

След публикуването на отчета обаче настъпва явление, известно като Volatility Crush. Несигурността изчезва, защото вече всички знаят резултатите. Имплицитната волатилност може да се срине от 70% обратно към 35% само за няколко минути.

Представете си следната ситуация. Tesla публикува отлични резултати и акциите се покачват с 4%. Инвеститорът очаква голяма печалба, защото е познал посоката. Вместо това опцията почти не се променя или дори поевтинява. Защо? Защото спадът във волатилността е отнел повече стойност, отколкото покачването на акцията е добавило.

Именно затова професионалните трейдъри никога не анализират само посоката на акцията. Те анализират дали очакваното движение ще бъде по-голямо или по-малко от това, което пазарът вече е заложил в цената на опциите. В много случаи не е достатъчно просто да сте прави. Трябва да сте по-прави от това, което вече очаква пазарът.

Ро (ρ) - Малката гръцка буква, която става важна при големите пари

Сред всички гръцки букви Ро вероятно получава най-малко внимание. Причината е проста - при краткосрочните опции влиянието на лихвените проценти обикновено е минимално. Но когато говорим за дългосрочни LEAPS или за институционални портфейли с милиарди долари, картината изглежда различно.

Ро измерва колко чувствителна е цената на една опция към промяна в безрисковата лихва. Ако Федералният резерв повиши лихвените проценти, теоретичната стойност на дългосрочните call опции леко се увеличава, докато тази на put опциите леко намалява.

Да разгледаме пример с Microsoft. Инвеститор купува двугодишна LEAPS call опция със страйк 500 долара, когато Федералният резерв поддържа лихва около 4%. Ако през следващите месеци лихвените проценти бъдат повишени до 5%, стойността на тази опция може да нарасне дори ако цената на Microsoft остане почти непроменена. Причината е, че по-високите лихви увеличават настоящата стойност на правото да купите акцията в бъдеще на фиксирана цена.

При краткосрочните сделки ефектът почти не се усеща. Но при институционални фондове, които държат десетки хиляди дългосрочни договори, дори малки промени в Ро могат да означават милиони долари разлика в оценката на портфейла.

Именно затова професионалните мениджъри на опционни книги следят не само движението на акциите, но и решенията на Федералния резерв, доходността по държавните облигации и очакванията за бъдещата лихвена политика. При тях всяка гръцка буква представлява отделен източник на риск, който трябва да бъде управляван.

Най-важният урок е, че опциите никога не се движат само по една причина. Една позиция може едновременно да печели от Делтата, да губи от Тетата, да бъде подпомагана от Вегата и леко повлияна от Ро. Именно тази комбинация превръща опциите в един от най-сложните, но и най-мощните финансови инструменти на съвременните пазари.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.