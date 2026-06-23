Една от най-опасните грешки в инвестирането е да приемем, че активът, който е доминирал през последните десет години, автоматично ще доминира и през следващите десет. Именно затова подобни исторически таблици, като тази по-долу, са толкова ценни. Те ни напомнят, че финансовите пазари се движат на цикли, а не по права линия.

Победителите и губещите непрекъснато разменят местата си в зависимост от инфлацията, лихвените проценти, технологичните промени, икономическите режими и настроенията на инвеститорите.

Най-впечатляващото в тази таблица не е, че акциите носят най-висока средна доходност от около 10.3% годишно за почти цял век. Това е добре известно. По-интересното е колко различно изглежда всяко отделно десетилетие.

През 1930-те години, когато Голямата депресия унищожава богатство по целия свят, акциите носят отрицателна реална доходност, докато златото е сред малкото убежища. След това идват 1950-те години - едно от най-силните десетилетия за американските акции с почти 20% средна годишна доходност. Тогава малцина биха предположили, че само две десетилетия по-късно инфлацията ще промени напълно правилата на играта.

Източник: Теодор Минчев

Седемдесетте години са може би най-добрият пример защо макроикономическата среда има значение. Това е десетилетието на петролни шокове, висока инфлация и загуба на доверие във фиатните валути. Резултатът е впечатляващ. Златото носи средно близо 29% годишна доходност, далеч изпреварвайки всички останали класове активи. Недвижимите имоти също се представят отлично. Акциите не се сриват, но вече не са безспорният победител. Този период остава едно от най-добрите исторически доказателства, че реалните активи често печелят при инфлационни режими.

Осемдесетте години обръщат картината отново. След агресивната политика на Пол Волкър и победата над инфлацията започва един от най-силните бичи пазари за финансовите активи в историята. Акциите носят над 17% средногодишна доходност, а облигациите също генерират двуцифрени резултати. Това е десетилетието, което поставя основите на големия облигационен суперцикъл, продължил повече от 40 години.

Деветдесетте години изглеждат като триумф на капитализма и технологичния прогрес. Акциите носят около 18% годишно, докато златото записва отрицателна доходност. Това е периодът, в който инвеститорите започват да вярват, че новата икономика е променила правилата завинаги. Историята обаче отново напомня колко опасни са подобни убеждения.

Следващото десетилетие е истински студен душ. Пукването на дотком балона и финансовата криза от 2008 г. водят до загубено десетилетие за американските акции. Средната доходност е отрицателна. Междувременно златото носи над 14% годишно. Това е едно от най-добрите доказателства, че диверсификацията не е просто академична концепция, а реален инструмент за защита на капитала.

През 2010-те години махалото отново се връща към акциите. Ниските лихви, количествените улеснения и доминацията на технологичните гиганти създават среда, в която S&P 500 генерира над 13% средна годишна доходност. Инвеститорите постепенно започват да вярват, че няма алтернатива на акциите. Това убеждение достига своя връх по време на пандемията и последвалия технологичен бум.

Интересен е и настоящият цикъл. Данните за 2020-те години засега показват нещо необичайно. Недвижимите имоти се представят почти толкова добре, колкото акциите, а златото отново започва да играе важна роля. В същото време облигациите преминаха през едно от най-слабите си десетилетия в историята заради рязкото покачване на лихвените проценти през 2022 година. Това е напомняне, че дори активи, считани за "сигурни", могат да генерират сериозни загуби, когато режимът се промени.

Най-ценният урок от тази таблица е, че бъдещето рядко прилича на близкото минало. Инвеститорите имат естествена склонност да проектират последните успехи напред във времето. Когато акциите доминират десетилетие, всички искат акции. Когато златото расте, всички говорят за злато. Когато недвижимите имоти поскъпват, изглежда сякаш цените никога няма да паднат. Реалността е, че пазарите са циклични системи и най-добрият актив от последните десет години често се превръща в едно от най-големите разочарования през следващите десет.

Това е и причината най-успешните дългосрочни инвеститори да не се опитват да познаят кой актив ще бъде номер едно през следващото десетилетие. Вместо това те изграждат портфейли, които могат да оцелеят при различни режими. Защото историята показва нещо много ясно - не съществува актив, който печели във всяка среда. Но съществуват портфейли, които успяват да преминават успешно през почти всички.

Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.