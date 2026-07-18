Почти всеки инвеститор е чувал твърдението, че златото е "най-сигурният актив в света". В продължение на векове то е символ на богатство, стабилност и доверие. Централните банки го натрупват независимо дали светът преминава през войни, инфлация, финансови кризи или технологични революции.

Само през последните няколко години станахме свидетели на най-голямата вълна от покупки на злато от официалния сектор от десетилетия насам. Днес централните банки по света държат приблизително 36 470 тона злато, а според последните данни България е сред държавите с най-висок относителен дял на златото в своите международни резерви - около 66,6%.

Този факт почти никога не се поставя под въпрос. Никой не пита защо огромна част от националното богатство е концентрирана в актив, който не изплаща дивидент, не носи лихва, не генерира паричен поток и не произвежда абсолютно нищо. Никой не определя централните банки като спекуланти, защото държат десетки хиляди тонове благороден метал. Приели сме, че това е естествено. Приели сме, че именно така изглежда сигурността.

Но ако направим една крачка назад и се опитаме да погледнем темата без историческите предразсъдъци, възниква един далеч по-интересен въпрос. Какво всъщност представлява златото от финансова гледна точка?

Отговорът е изненадващо прост. То е актив, чиято стойност произтича почти изцяло от общественото доверие. Златото не генерира печалба като една компания. Не изплаща купон като облигация. Не носи наем като недвижим имот. Цената му съществува, защото поколения наред хората са приели, че то ще запази покупателната си способност по-добре от книжните пари. Именно тази колективна вяра е превърнала златото в глобален резервен актив.

Тук започва и истинският дебат.

Защото през последните петнадесет години се появи друг актив, който постепенно започна да придобива част от тези характеристики. Актив, който няма централна банка, няма правителство, няма възможност за допечатване и има математически ограничено предлагане. Актив, който едни наричат спекулативен балон, а други - дигитално злато.

Този актив е биткойнът.

Разбира се, двата инструмента далеч не са еднакви. Волатилността на биткойна остава многократно по-висока. Историята му е кратка. Регулаторната среда все още се развива. Но въпросът вече не е дали биткойнът прилича на акция или на валута. Все повече институционални инвеститори започват да го разглеждат именно като алтернативен резервен актив - като цифров аналог на златото.

И точно тук възниква въпросът, който почти никой не задава в България.

След като приемаме безусловно, че две трети от нашите резерви могат да бъдат вложени в актив без доходност единствено заради способността му да съхранява стойност, защо отказваме дори да обсъждаме дали един ден подобна функция би могла да изпълнява и биткойнът - поне в ограничен мащаб?

Това не е въпрос за криптоентусиасти. Това е въпрос за начина, по който мислим за националните резерви през XXI век.

Защо централните банки продължават да купуват злато в ерата на изкуствения интелект?

Парадоксът на съвременните финанси е, че колкото по-дигитален става светът, толкова по-голямо значение придобива един метал, използван още от древните цивилизации. Докато технологичните компании инвестират стотици милиарди долари в изкуствен интелект, квантови изчисления и автономни системи, централните банки продължават да трупат златни кюлчета в своите трезори.

Причината няма почти нищо общо с индустриалното приложение на златото. Реалната му стойност като резерв произтича от три фундаментални характеристики - оскъдност, независимост и доверие.

Първо, количеството злато на планетата е ограничено. Всяка година световното производство добавя приблизително между 1,5% и 2% към вече добитите количества. Никоя държава не може да увеличи предлагането с политическо решение. Именно тази физическа ограниченост е една от основните причини металът да бъде възприеман като защита срещу обезценяването на валутите.

Второ, златото няма контрагентски риск. То не представлява обещание за плащане, както държавните облигации. Не зависи от платежоспособността на дадена банка или правителство. Един килограм злато остава един килограм злато независимо кой е президентът на САЩ, кой управлява Европейската централна банка или какъв е бюджетният дефицит на която и да е държава.

И трето - може би най-важното - златото е актив, който функционира като универсален език на доверието. В моменти на глобална несигурност държавите не се питат дали доларът ще остане световна резервна валута или дали еврото ще бъде по-силно след десет години. Те купуват злато. Това поведение се наблюдава последователно след финансовата криза от 2008 г., пандемията, войната в Украйна и нарастващото геополитическо противопоставяне между САЩ и Китай.

Именно затова не е случайно, че държави като Китай, Индия, Полша и Турция продължават агресивно да увеличават своите златни резерви. За тях това не е инвестиция с цел печалба. Това е форма на стратегическа застраховка срещу свят, който става все по-фрагментиран и по-трудно предвидим.

България също следва тази логика. С близо две трети от международните си резерви в злато страната ни се нарежда сред държавите с най-висока концентрация на този актив. Това не означава, че БНБ очаква цената на златото непременно да се удвои или утрои. Означава, че институцията счита неговата роля като средство за съхраняване на стойност за достатъчно важна, за да му отдели доминиращо място в резервната структура.

Именно тук започва най-интересната част от този анализ. Ако философията зад златото не е свързана с доходност, а със стратегическа устойчивост, тогава естествено възниква следващият въпрос: има ли актив, който започва постепенно да придобива сходни характеристики в дигиталната епоха?

Това вече ни отвежда към следващата тема - дали биткойнът действително може да бъде разглеждан като "дигитално злато" или това остава просто една от най-успешните маркетингови идеи на последното десетилетие. Именно там ще търсим не емоционални аргументи, а структурните прилики и фундаменталните различия между двата актива.

Дигиталното злато или най-големият финансов балон? Защо биткойнът разделя света повече от всеки друг актив

В момента, в който някой спомене биткойн, разговорът почти винаги се превръща в спор между две крайности. От едната страна са хората, които вярват, че това е бъдещето на световната финансова система и че един ден един биткойн ще струва над един милион долара. От другата са онези, които продължават да го определят като най-голямата финансова пирамида в историята. Любопитното е, че и двата лагера често пропускат най-важното. Истинският въпрос никога не е бил дали биткойнът ще замени долара или дали ще измести златото. Истинският въпрос е защо един актив, който преди петнадесет години практически не съществуваше, днес вече присъства в балансовите отчети на публични компании, пенсионни фондове, борсово търгувани фондове и дори в стратегическите дискусии на някои правителства.

За да разберем това, трябва да се върнем към причината, поради която изобщо съществуват резервните активи. Те никога не са били създадени, за да носят максимална доходност. Ако това беше целта, централните банки щяха да държат акциите на най-бързо растящите компании в света. Вместо това те държат активи, които имат способността да запазват стойността си през поколения, независимо кой управлява, каква е политическата ситуация или в каква посока се движат финансовите пазари. Именно по тази причина златото оцелява като резервен актив повече от две хилядолетия. Не защото е най-печелившата инвестиция, а защото хората вярват, че ще остане ценно независимо от историческите обстоятелства.

И тук започват структурните прилики между златото и биткойна. И двата актива са ограничени по природа. При златото ограничението идва от геологията - не можем да създаваме нови находища по политическо решение. При биткойна ограничението е математическо - протоколът никога няма да позволи съществуването на повече от 21 милиона монети. И в двата случая няма централна институция, която може внезапно да удвои предлагането, както централните банки могат да увеличат паричното предлагане чрез нови емисии валута.

И двата актива нямат паричен поток. Това често се представя като основен аргумент срещу биткойна, но рядко се споменава, че абсолютно същото важи и за златото. Нито една унция злато няма да изплати дивидент следващото тримесечие. Нито един килограм няма да генерира свободен паричен поток. Стойността и на двата актива произтича единствено от готовността на следващия купувач да плати повече или поне същата цена в бъдеще. Разликата е, че за златото човечеството вече е натрупало хиляди години доверие, докато биткойнът тепърва изгражда подобна репутация.

Именно тук обаче свършват приликите и започват съществените различия. Историята на биткойна е едва малко повече от петнадесет години - миг в сравнение с хилядолетната история на златото. Волатилността му остава многократно по-висока. През последното десетилетие цената му неведнъж е губила над 70% от стойността си в рамките на една година - нещо практически немислимо за благородния метал. Това означава, че биткойнът все още не може да изпълнява същата стабилизираща функция, която изпълнява златото в резервите на централните банки. Поне не и в същия мащаб.

Но историята на финансовите пазари показва, че почти всички нови резервни активи първоначално са били приемани със скептицизъм. Когато Съединените щати окончателно прекратяват конвертируемостта на долара в злато през 1971 г., мнозина прогнозират краха на американската валута. Вместо това светът постепенно започва да използва именно долара като основен резервен актив. По същия начин преди десетилетия идеята, че огромна част от световното богатство ще бъде съхранявана в цифрови банкови записи вместо във физически банкноти, изглеждаше почти фантастична. Днес това е ежедневие.

Това не означава, че биткойнът неизбежно ще се превърне в следващото глобално резервно средство. Но означава, че въпросът вече не може да бъде отхвърлян с аргумента "това е просто интернет пари". Светът постепенно започва да го разглежда по различен начин. Одобрението на спот ETF-и в САЩ отвори вратата за институционален капитал в мащаб, който до скоро изглеждаше немислим. Все повече публични компании използват биткойна като част от своите корпоративни резерви, а финансови гиганти, които преди години го определяха като измама, днес разработват инвестиционни продукти именно върху него. Това не е доказателство, че биткойнът ще успее. Но е доказателство, че вече не е възможно да бъде пренебрегнат.

Най-интересното е, че ако разгледаме поведението на двата актива през последните години, ще открием още една обща характеристика. И златото, и биткойнът започват да се възползват от една и съща глобална тенденция - постепенното отслабване на доверието в неограниченото разширяване на държавния дълг и паричното предлагане. Световният публичен дълг продължава да расте, бюджетните дефицити в развитите икономики се увеличават, а геополитическото напрежение кара все повече държави да търсят активи, които не зависят пряко от решенията на чужди централни банки. Именно в тази среда златото преживява исторически възход, а биткойнът постепенно започва да бъде възприеман като негов цифров еквивалент от част от инвестиционната общност.

Разбира се, между двата актива остава една огромна разлика - времето. Златото вече е издържало изпитанието на историята. Биткойнът все още трябва да го направи. Именно затова дебатът не трябва да бъде дали биткойнът е по-добър от златото. Много по-интересният въпрос е дали през следващите двадесет или тридесет години той може да се превърне в допълнение към него. Ако това се случи, тогава разговорът за националните резерви ще изглежда съвсем различно от начина, по който изглежда днес.

И точно тук анализът започва да става особено интересен за България. Защото ако някога подобна трансформация наистина настъпи, въпросът вече няма да бъде дали биткойнът прилича на златото. Въпросът ще бъде защо някои държави са започнали да мислят за подобен сценарий години по-рано, докато други дори не са си позволили да проведат този разговор. Именно това ще разгледаме в следващата част - какво всъщност правят различните държави по света и дали вече се заражда нова геополитическа надпревара за стратегически дигитални резерви.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.

Очаквайте продължение!