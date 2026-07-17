На финансовите пазари има малко спорове, които разделят инвеститорите толкова силно, колкото противопоставянето между златото и Bitcoin. За едни златото остава единственото истинско убежище - актив, който е преживял войни, хиперинфлации, банкови фалити и рухването на цели империи. За други Bitcoin представлява следващата еволюция на парите - цифров актив с математически ограничено предлагане, който един ден може да изпълнява същата функция в дигиталната икономика. Любопитното е, че двата лагера рядко спорят за фактите. Те спорят за историята, традицията и доверието.

Проблемът е, че повечето инвеститори използват различни критерии, когато оценяват двата актива. Когато говорят за златото, те изтъкват ограниченото предлагане, независимостта от правителствата, защитата срещу обезценяване на валутите и способността му да съхранява стойност. Когато стане дума за Bitcoin, внезапно започват да задават въпроси за дивиденти, печалби, парични потоци и вътрешна стойност. Това не означава, че Bitcoin непременно заслужава същата оценка като златото. Но означава, че ако ще сравняваме двата актива, трябва да го правим по едни и същи правила. Добрата инвестиционна логика не сменя критериите според това кой актив харесваме.

Първото сходство е и най-неудобното. Нито златото, нито Bitcoin генерират паричен поток. Това е аргументът, с който почти винаги започват критиците на криптовалутите. Bitcoin няма приходи, няма дивидент, няма свободен паричен поток и не носи доходност сам по себе си. Всичко това е абсолютно вярно. Но същото важи и за златото. Едно златно кюлче, оставено в банков трезор, няма да произведе нито един долар допълнителен доход през следващите десет години. То няма да инвестира капитала си, няма да увеличи печалбата си и няма да разработи нов продукт. То просто ще остане златно кюлче.

Именно това отличава монетарните активи от продуктивните активи. Компания като Microsoft може да бъде оценена чрез бъдещите ѝ парични потоци. Банка като JPMorgan създава печалба и изплаща дивиденти. Един имот може да генерира наем. При златото и Bitcoin подобен модел просто не съществува. Те не могат да бъдат оценени чрез класически DCF анализ, защото няма бъдещи приходи, които да бъдат дисконтирани. При тях стойността идва от нещо съвсем различно - оскъдността, доверието и общественото убеждение, че тези качества ще останат ценни и в бъдеще.

Тук се появява първото голямо противоречие. Ако липсата на паричен поток автоматично прави Bitcoin "безполезен", тогава същият аргумент трябва да обезцени и златото. На практика почти никой не е готов да стигне до подобен извод. Причината е проста - когато мислим за златото, ние интуитивно приемаме, че неговата стойност никога не е произтичала от производителност, а от ролята му на средство за съхраняване на стойност. В момента, в който приемем този принцип, вече сме направили първата крачка към разбирането защо Bitcoin изобщо съществува.

Следващото голямо сходство е ограниченото предлагане. Именно недостигът е превърнал златото в пари още преди появата на съвременните държави. Световният добив увеличава наличните количества с приблизително 1,5 - 2% годишно, което прави инфлацията на златото една от най-ниските сред всички суровини. Именно затова централните банки продължават да натрупват хиляди тонове злато - не защото очакват то да носи доходност, а защото знаят, че никой не може да увеличи предлагането му с политическо решение.

Bitcoin достига до същия резултат по различен начин. Вместо геология използва математика. Максималното количество е фиксирано завинаги на 21 милиона монети. Никоя централна банка, никое правителство и никоя корпорация не могат да променят това правило. Парадоксално е, че Bitcoin притежава вероятно най-прозрачната и най-предвидима парична политика, създавана някога, а въпреки това често бива определян като "несигурен", докато актив с неизвестни бъдещи залежи като златото рядко получава подобна критика.

Истинската мерна единица не е доларът. Истинската мерна единица е златото

Една от най-често допусканите грешки при анализа на Bitcoin е, че почти винаги го измерваме в долари. Заглавията говорят за това дали цената е 40 000, 60 000 или 100 000 долара. Това изглежда естествено, но съдържа едно фундаментално противоречие. Ако приемаме, че доларът постепенно губи покупателната си способност и именно затова инвестираме в реални активи, защо тогава използваме точно него като основна мерна единица? Ако доларът е проблемът, трудно може да бъде и най-добрият инструмент за измерване на решението.

Много по-показателно е съотношението Bitcoin/злато. То не показва колко струва Bitcoin в една фиатна валута, а колко покупателна способност има спрямо актива, който пазарът исторически приема за последната форма на парично доверие. При сегашните цени от приблизително 64 000 долара за Bitcoin и около 4100 долара за тройунция злато, един Bitcoin купува приблизително 15,6 унции злато.

Само преди няколко месеца картината изглеждаше съвсем различно. В пика на относителната си сила един Bitcoin можеше да купи над 31 унции злато. Днес той купува приблизително наполовина по-малко. Измерен не в долари, а в най-утвърдения резервен актив в света, Bitcoin е загубил близо 50% от покупателната си способност. Това е далеч по-важна информация от ежедневните заглавия за цената му в долари.

Тази промяна не означава, че Bitcoin е "провал". Тя означава нещо много по-интересно. Пазарът временно е готов да плати значително по-висока премия за доказаното доверие на златото, отколкото за потенциала на Bitcoin. При цена над 4 100 долара за унция златото вече не се търгува просто като благороден метал. То носи институционална премия за сигурност. Централните банки продължават да увеличават резервите си, държавните дългове растат, геополитическото напрежение остава високо, а инвеститорите са готови да платят повече за актив, който в продължение на хиляди години е изпълнявал ролята на последна форма на доверие.

Bitcoin все още няма тази премия. Засега той се намира някъде между два свята - между високорисков технологичен актив и бъдещ резервен актив. Именно затова той реагира много по-силно на ликвидността, на апетита към риск и на движенията в технологичния сектор. Златото вече е доказало своята функция. Bitcoin все още я доказва. И това, повече от всичко друго, обяснява защо двата актива се държат различно в моменти на пазарен стрес.

Истинската стойност на златото и Bitcoin е, че не са нечий дълг

Има една концепция, която почти никога не присъства в медиите, а всъщност стои в основата на цялата дискусия за златото и Bitcoin. В институционалните среди тя се описва с едно кратко определение - "No One's Liability". Буквалният превод е "не са нечие задължение", но икономическият смисъл е много по-дълбок.

Повечето активи, които притежаваме, всъщност представляват обещание на някого. Банковият депозит е обещание на банката, че ще ви върне парите. Държавната облигация е обещание на правителството, че ще изплати главницата и лихвата. Корпоративната облигация е обещание на компанията. Дори банкнотата в портфейла ви представлява задължение на съответната централна банка. Цялата модерна финансова система функционира върху доверие към институциите и върху способността им да изпълняват тези обещания.

Златото не представлява ничие обещание. То не е дълг на държава, банка или корпорация. Няма изпълнителен директор, който може да фалира. Няма правителство, което трябва да обслужва плащанията му. Няма кредитен рейтинг, който да бъде понижен. Именно това обяснява защо при всяка сериозна финансова или геополитическа криза капиталът неизменно започва да се насочва към златото. Инвеститорите не купуват просто метал. Те купуват актив, който не зависи от платежоспособността на никого.

Bitcoin притежава абсолютно същото качество. И той не представлява обещание на никоя институция. Няма централна банка, която да гарантира стойността му. Няма компания, която да изплаща дивиденти. Няма правителство, което да може да увеличи емисията му, за да финансира бюджетен дефицит. Именно това го поставя в една изключително малка група активи, които могат да съществуват извън кредитната система. Това не означава, че рискът при двата актива е еднакъв. Но означава, че фундаменталната причина за тяхното съществуване е много по-близка, отколкото повечето хора предполагат.

Тук се появява още една интересна особеност. Ако погледнем поведението на централните банки през последните години, ще видим, че те купуват злато с темпове, невиждани от десетилетия. Това не е случайно. Светът постепенно навлиза в епоха на рекордни държавни дългове, по-висока инфлация, геополитическо разделение и все по-чести съмнения относно устойчивостта на съществуващата парична система. В подобна среда актив, който не е ничий дълг, започва да изглежда все по-привлекателен.

Любопитното е, че подобен процес започва да се наблюдава и при Bitcoin, макар и по съвсем различен начин. Докато централните банки все още не изграждат резерви в Bitcoin, публични компании вече го правят. Най-яркият пример е Strategy, която притежава над 713 хиляди биткойна, закупени при средна цена около 76 хиляди долара. При текущи цени това представлява актив за десетки милиарди долари, държан не като спекулация за следващите няколко седмици, а като дългосрочен резервен капитал.

Това не доказва, че Bitcoin ще замени златото. Не доказва дори, че стратегията на Strategy непременно ще се окаже успешна. Доказва нещо далеч по-интересно. За първи път в историята съществуват публични компании, които доброволно държат значителна част от резервите си в актив без паричен поток, защото го разглеждат като средство за запазване на покупателната способност. Преди десет години подобна идея изглеждаше абсурдна. Днес тя вече е част от финансовата реалност.

Именно тук се крие може би най-голямото недоразумение в дебата между златото и Bitcoin. Повечето хора ги разглеждат като конкуренти, сякаш единият неизбежно трябва да замени другия. Пазарът обаче започва да показва различна картина. Все по-често двата актива изпълняват различни роли в една и съща инвестиционна философия. Златото остава активът, към който капиталът се насочва при кризи, защото зад него стоят хилядолетия доверие. Bitcoin постепенно се превръща в актив, чрез който част от инвеститорите се опитват да се защитят от същите рискове, но в един свят, който става все по-дигитален.

Историята на парите никога не е била история на металите, банкнотите или компютърния код. Тя винаги е била история на доверието. Преди хиляди години това доверие е било съсредоточено в златото. Днес започва да се появява въпросът дали следващото поколение няма постепенно да започне да изгражда подобно доверие и към цифровите активи. Това не означава, че Bitcoin ще измести златото. Означава единствено, че бъдещето може да се окаже много по-малко бинарно, отколкото си представяме. Историята рядко заменя изцяло старото с новото. Много по-често тя добавя нов пласт върху вече съществуващата система.

Bitcoin за 1 милион долара? Истинският въпрос не е "дали", а "при какъв свят"

Всяка година финансовите пазари се изпълват със заглавия, които прогнозират Bitcoin за 250 000, 500 000 или дори 1 милион долара. Почти всички тези прогнози страдат от един и същ недостатък - говорят за цената, но почти никога не говорят за механизма. А във финансите цената винаги е следствие. Причината е много по-важна.

При цена около 64 000 долара пазарната капитализация на Bitcoin възлиза приблизително на 1,3 трилиона долара. При 1 милион долара за монета тя би достигнала приблизително 20-21 трилиона долара, в зависимост от броя на монетите в обръщение. Това вече не би било просто голям технологичен актив. Това би означавало Bitcoin да се превърне в един от най-големите финансови активи в историята, със стойност, съпоставима с тази на целия световен пазар на инвестиционно злато.

Именно тук става ясно защо въпросът никога не е бил дали Bitcoin може да поскъпне петнадесет пъти. Истинският въпрос е откъде ще дойдат тези почти 20 трилиона долара капитал. Те няма да се появят магически. Те могат да дойдат единствено ако светът започне постепенно да преразпределя част от резервния си капитал. Тоест, ако институции, пенсионни фондове, суверенни фондове, корпорации и в един момент дори централни банки започнат да разглеждат Bitcoin като актив, който заслужава място редом до златото, а не само редом до технологичните акции.

Историята на Bitcoin показва, че всеки следващ цикъл изисква все повече време и все повече капитал. Между 2011 и 2013 г. цената се увеличи приблизително десет пъти само за около две години. Следващият десеткратен ръст отне близо четири години. След това цикълът отново се удължи. Причината не е, че Bitcoin губи потенциал. Причината е математиката. Да увеличиш десетократно актив с капитализация от един милиард долара е несравнимо по-лесно, отколкото да направиш същото с актив, който вече струва над един трилион. Колкото по-голяма става основата, толкова повече капитал е необходим за всяка следваща стъпка нагоре.

Именно затова цената от един милион долара не трябва да бъде разглеждана като прогноза. Тя трябва да бъде разглеждана като хипотеза за един напълно различен финансов свят. Свят, в който доверието към фиатните валути е още по-слабо, държавните дългове са още по-високи, а инвеститорите търсят все повече активи, които не са зависими от ничие обещание. Ако подобен свят действително се материализира, тогава подобна оценка няма да изглежда толкова невероятна. Ако не се материализира, тогава пътят към подобни нива просто ще стане много по-дълъг.

Това е причината според мен въпросът "Може ли Bitcoin да достигне 1 милион долара?" да е погрешно зададен. По-правилният въпрос е "Какъв трябва да стане светът, за да оправдае подобна оценка?" Разликата изглежда малка, но всъщност е фундаментална. Първият въпрос търси прогноза. Вторият търси причинно-следствена връзка.

И тук се връщаме към началото на статията. Целта никога не е била да докажем, че Bitcoin е по-добър от златото. Нито че златото е остаряло. Историята показва, че финансовите системи рядко заменят напълно старите форми на пари с нови. Много по-често те ги наслагват една върху друга. Златото не изчезва след появата на банкнотите. Банкнотите не изчезват след появата на банковите депозити. Депозитите не изчезват след появата на дигиталните разплащания. Възможно е Bitcoin да се превърне просто в следващия пласт върху вече съществуващата система, а не в неин заместител.

В крайна сметка тази статия никога не е била за Bitcoin. И никога не е била за златото. Тя е за последователността в инвестиционното мислене. Ако вярвате, че ограниченото предлагане, независимостта от правителствата, защитата срещу обезценяване на валутите и липсата на контрагентски риск са достатъчни аргументи, за да притежавате злато, тогава същите принципи заслужават поне честен и безпристрастен анализ и когато става дума за Bitcoin. Не защото двата актива са еднакви. Не защото единият непременно ще победи другия. А защото добрият инвеститор не защитава любимия си актив. Той защитава логиката, по която взема решения.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.