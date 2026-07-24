Само един от седемте глобални региона бележи ръст на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) през второто тримесечие на годината - Северна Америка. Според предварителните данни на аналитичната платформа fDi Intelligence между март и май са обявени 1517 проекта с ПЧИ, което е ръст от 4,2% за същия период миналата година.

Най-сериозен спад се наблюдава в Близкия изток - с 67% и едва 191 проекта. След него се нареждат регионът на Развиваща се Европа (близо -35%) и Западна Европа с -24%, като общо страните от континента са привлекли по-малко от 1150 проекта.

Значително по-малък спад отбелязват Азиатско-тихоокеанския регион и Латинска Америка и Карибите - съответно -11,5% и -8,7%. При Африка понижението също не е висок процент (-12%), но броят на проектите с ПЧИ е малко над 180, което показва, че регионът константно привлича по-нисък интерес от страна на инвеститорите.

Макар Северна Америка да бележи ръст, то той далеч не е впечатляващ - общият брой на проектите през 2026 г. остава с 1,5% под средното ниво след COVID от 2021 до 2025 г.

Причините за негативните резултати комбинират търговското напрежение, военните действия и геополитическата несигурност. В петък Доналд Тръмп наложи нови допълнителни мита на 60 търговски партньори, като таксите вече обхващат над 99% от вноса на страната. Именно постоянно променящите се търговски разпоредби понижават нивото на ПЧИ.

Друг фактор е войната между САЩ и Иран. Държави като Саудитска Арабия, Катар и Обединените арабски емирства, които десетилетия наред са изграждали репутация на стабилност, я губят за броени дни, а сред най-засегнатите сектори са тези на туризъма и имотите.

"Войната и последиците от нея неизбежно доведоха до паузи в обявяването и одобрението на проекти, тъй като вземащите решения възприеха подход на изчакване", коментира Хамиш Киниър - анализатор от Близкия изток и Северна Африка в консултантската компания за управление на риска Verisk Maplecroft.

Според експертите по-дълготрайно примирие и възобновяване на стабилната търговия през Ормузкия проток биха могли да помогнат за възстановяване на доверието на инвеститорите. На този етап обаче това изглежда като далечна перспектива.

Подобна е ситуацията и с войната между Русия и Украйна, която навлезе в четвъртата си година. Освен че породи разногласия между европейските лидери, тя продължава да отблъсква чуждестранните инвеститори.

Данните на fDi Intelligence показват притеснителен спад и предпазливост на чуждестранните инвеститори - един от водещите показатели за състоянието и привлекателността на дадена икономика.