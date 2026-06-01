Преките инвестиции от Русия в Черна гора са намалели с цели 73% след въвеждането на санкциите на Европейския съюз, насочени към възпрепятстване на военните действия на Москва в Украйна, съобщи Централната банка на Черна гора, цитирана от BIRN.

"През наблюдавания период беше регистриран спад в притока на преки чуждестранни инвестиции от Русия, най-вече в резултат на спад в инвестициите в недвижими имоти и инвестициите в местни компании и банки", казват от банката.

"През 2025 г. общият приток на преки чуждестранни инвестиции от Русия възлиза на 33,98 милиона евро, или 73,28% по-малко от 2022 г."

По официални данни общият приток на ПЧИ от Русия от 2022 г. досега възлиза на 373,84 млн. евро.

Източник: iStock

През март 2022 г. страната кандидатка за ЕС се съгласи да приложи санкциите, наложени от европейския блок на Москва за нейната пълномащабна инвазия в Украйна, което включва замразяване на активите на руски граждани и компании в списъка със санкции.

Като част от ограничителните мерки на ЕС Черна гора забрани руските полети през нейното въздушно пространство и достъпа до своите летища и спря транзакциите с Централната банка на Русия. Използването на системата SWIFT за седем руски банки беше забранено, както и предаванията на руски държавни медии.

Централната банка съобщава, че от общо 33,9 милиона евро преки инвестиции от Русия, регистрирани миналата година, 17,8 милиона евро са инвестирани в недвижими имоти и 6,47 милиона евро в местни компании и банки.

Общите преки инвестиции от Русия възлизат на 100,1 милиона евро през 2024 г., нарастват до 112,5 милиона през 2023 г. и отново се повишават до 127,1 милиона евро през 2022 г.

Според Централната банка около половината от инвестициите всяка година са били за покупка на недвижими имоти. Централната банка не отговори на въпроса на BIRN дали е докладвала за подозрителни транзакции или потенциални случаи на пране на пари, включващи руски граждани след въвеждането на санкциите.

"Ако чрез контрол на транзакциите и наблюдение на бизнес дейността на клиенти Централната банка установи нередности при прилагането на индикатори за съмнение, както и в процеса на идентифициране и докладване на съмнителни транзакции, тя незабавно ще уведоми компетентния отдел "Финансово разузнаване" към ГД "Полиция", посочват още от банката.

В момента Черна гора е лидер сред балканските държави за членство в ЕС. Страна кандидат от 2010 г., тя се надява да се присъедини към клуба като негов 28-и член през 2028 г.

Междувременно блокът подготвя нови санкции срещу Русия, според съобщения в медиите. 20-ият пакет от санкции на ЕС беше приет миналия месец, след като Унгария най-накрая се съгласи да го одобри след убедителното поражение на изборите, което претърпя унгарският лидер, подкрепян от Москва, Виктор Орбан.