"Градус" се готви да възобнови изплащането на дивидент към акционерите след тригодишен период без разпределение на печалба. От компанията обявиха навлизане в нов етап на развитие и предлагат разпределение в размер на 5,78 млн. евро, или 0,035 евро на акция.

По думите на ръководството решението идва на фона на мащабен инвестиционен цикъл в периода 2022-2025 г., насочен към модернизация, автоматизация и повишаване на ефективността на производството, като компанията навлиза в етап, в който може да съчетава инвестиции с устойчива дивидентна политика.

Към момента дружеството работи на пълен производствен капацитет и отчита стабилизирани парични потоци - фактори, които създават условия за възстановяване на дивидентната политика.

Фокус върху ефективност и оптимизация

Инвестиционната програма обхваща няколко ключови направления - разширяване и модернизация на производствени линии, оптимизация и централизиране на ферми и процеси, внедряване на системи за управление и автоматизация, както и проекти за енергийна ефективност.

Част от вложенията са насочени и към изграждане на собствени енергийни мощности, включително фотоволтаични инсталации. Само инвестициите в месопреработвателното предприятие надхвърлят 10 млн. евро, като целта е намаляване на себестойността и повишаване на устойчивостта на производството.

Паралелно с това дружеството продължава с допълнителни проекти за обновяване на активи и инфраструктура на стойност над 5 млн. евро.

Източник: Градус АД Георги Бабев, изпълнителен директор на "Градус" АД

След период на предизвикателства

През последните години секторът, в който оперира "Градус", беше засегнат от редица сътресения, включително събития през 2024 г., които оказаха временно влияние върху резултатите и доведоха до забавяне на част от инвестициите.

По информация от компанията тези фактори вече са преодолени, а текущата оперативна дейност се характеризира с по-висока ефективност и по-добра предвидимост на резултатите.

Как се разпределя дивидентът

Общият брой акции на "Градус" възлиза на 243,6 млн., като право на дивидент имат около 165,2 млн. акции - близо 68% от капитала. Останалите акции са обратно изкупени или притежавани от дружеството и негови дъщерни компании и не участват в разпределението.

На практика това означава, че предложеният дивидент се разпределя върху по-малък брой акции, което се отразява на реалната доходност за инвеститорите.

Нов етап в развитието

С приключването на основната инвестиционна фаза "Градус" влиза в по-балансиран модел на развитие, при който ще се търси съчетание между допълнителни инвестиции и възвръщаемост за акционерите.

Фокусът в следващите години ще бъде върху повишаване на ефективността, оптимизация на разходите и устойчиво производство, като се планират и нови, но по-умерени инвестиции.

Компанията заявява намерение да изгради по-устойчива дивидентна политика, обвързана с реалните финансови резултати.