Силен ръст на приходите, възстановяване на рентабилността и нов етап на растеж. Такива са резултатите на дружеството според публикуваната информация в консолидирания отчет за първото тримесечие на 2026.

Групата отчита силен ръст във всички основни сегменти на дейността си и продължава реализацията на обявената инвестиционна програма, насочена към разширяване на производствения капацитет и повишаване на ефективността.

Прегледа на финансови показатели сочи, че за периода януари - март на 2026 "Градус" е реализирал приходи от продажби в размер на 34,3 млн. евро, което е ръст от 56% спрямо година по-рано. Оперативният резултат достига 4,5 млн. евро, а печалбата преди лихви, данъци, обезценка и амортизация (EBITDA) се покачва с 10% спрямо 2025 до 5,8 млн. евро.

Регистрираният растеж се дължи на кумулативното влияние на няколко основни фактора: възстановяване на производствените мощности, силно търсене на международните пазари, повишени продажби в сегмент "Разплодни яйца" и ръст в сегмент "Месо и месни продукти".

Източник: "Градус"

Затвърждава се тенденцията "Градус" постепенно да увеличава тежестта на експортния си B2B бизнес, който остава основен двигател на рентабилността и растежа. За илюстрация продажбите към европейски пазари се удвояват, а тези към трети страни нарастват 2,5 пъти спрямо предходен сравним период.

Добрите финансови резултати позволяват на висшия мениджмънт на "Градус" да продължи с осъществяването и на другия свой стратегически приоритет - инвестиционната програма, насочена към разширяване на производствения капацитет и повишаване на ефективността. През първото тримесечие беше обявено стартирането на проект за реновиране и пускане в експлоатация на 12 сгради за отглеждане на бройлери в Птицекомбинат Стара Загора с обща производствена площ от 10 500 кв. м. и очакван размер на инвестицията около 3 млн. евро.

Успехите на оперативно ниво се отразяват и върху дивидентната политика на групата, което само може да радва инвеститорите. "Градус - 1" ЕООД и "Милениум 2000" ЕООД, гласуваха дивиденти към "Градус" АД в общ размер на около 5 млн. евро. Дружеството вече свика редовно Общо събрание на акционерите, на което предлага разпределяне на дивидент в размер на 0,035 евро брутен дивидент на акция. Обявените от дружеството брой акции без право на глас оказват положително влияние върху показателите на акция.

Възстановяването на производствените мощности, ускореният ръст на международните пазари, подобрението на рентабилността и продължаващите инвестиции през 2026 поставят "Градус" в значително по-силна позиция спрямо предходните години и дава увереност за дългосрочната перспектива на компанията.