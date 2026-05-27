За първи път от над десетилетие насам или по-точно казано от 12 години предлагането на жилища в София и другите големи градове на страната изпреварва търсенето. това става ясно от анализ за пазара на недвижими имоти от началото на 2026 г. на "АДРЕС Недвижими имоти".

Продавачите вече са повече от купувачите. Според данните на компанията около 10% е спадът на новите купувачи в началото на 2026 година. В същото време броят на новите продавачи нараства с около 26% спрямо миналата година.

На този фон очакванията на купувачи и на продавачи на жилищни имоти се сближават, коментира Даниела Грозева, председател на Национално сдружение Недвижими имоти (НСНИ), пред Bloomberg TV Bulgaria.

Според експерта жилищният пазар в България през първите пет месеца на тази година се нормализира, като наблюденията показват, че купувачите вземат по-трудно решение и го правят по-информирано - не на базата, че ще изпуснат имот, защото цените може да се повишат, а на база дали няма да сгрешат в избора си.

Днес ставаме свидетели на баланс, от който пазарът отдавна е имал нужда, смята и Гергана Тенекеджиева, изпълнителен директор на АДРЕС. Според нея това е възможност за двете страни да срещнат очакванията си по-лесно.

"Купувачите с нужда от имот за живеене няма да изчезнат, те просто ще решават по-бавно и премислено и няма да се водят от натиска "тук и сега", който в някаква степен бе типичен за пазара през последните 2-3 години. Трябва да се има предвид и друго - преди тази трансформация недостигът на жилища бе сериозен на фона на огромното търсене", коментира Тенекеджиева.

От компанията отбелязват още, че е отминало времето на масовите покупки в периода между пандемията и очакването за приемането на еврото, когато хората са влагали спестяванията си в имоти, независимо дали имат нужда от тях и независимо какво е финансовото им измерение.

От друга страна, част от купувачите без достатъчно спестявания са се възползвали от евтините пари, които банковият сектор предлага, а купуването на имот се е превърнало в нещо като мода. На този процес е дошъл естественият край, отбелязват от АДРЕС.

Повечето брокери са единодушни, че 2026 г. ще бъде годината на пазара на купувача.

"Това ще окаже известен натиск върху някои имоти - особено върху тези, чието ценообразуване е било повлияно прекомерно от еуфорията. Добри сделки ще сключат онези хора, които успеят да открият продавачите, които по една или друга причина са склонни на отстъпки. Това е възможност за придобиване на имоти на справедлива цена, особено за по-специфични обекти, като гаражи или по-малки по площ търговски и офис площи", казва Гергана Тенекеджиева.

В резултат на отдръпването на купувачите с около 12-17% е паднал броят на сделките в 4-те големи града през първото тримесечие на 2026 г. в сравнение със същия период на предходната 2025 г. В същото време няма индикации за рязък спад на цените на жилищата, тъй като за това са нужни определени фактори - "рязко да спре кредитирането, да възникне сериозна безработица, да се получи силен финансов шок".

Според председателят на НСНИ Даниела Грозева хората, които придобиват жилище с помощта на ипотечен кредит, са направили дългосрочна програма за погасяването на дълга си и за покупка на качествен имот.

"Това е показател за по-зрял пазар в момента. В следващите години обаче може да възникне проблем с достъпността на жилищата, тъй като "цените на жилищните имоти нараснаха бързо, а заплатите - не чак с такива темпове".

Цените на жилищата

Средните цени на жилищата в София през първото тримесечие на 2026 г. отбелязват двуцифрен ръст спрямо същото тримесечие на 2025 г. За двустайните жилища поскъпването е с около 17% до 2590 евро за квадратен метър, а за тристайните - с 22% до 2665 евро за квадратен метър, посочват от АДРЕС. Спрямо четвъртото тримесечие на 2025 г., когато бяха сключени най-много сделки, ръстът на цените тази година е доста по-скромен и варира от 1 до 6% в отделните столични квартали.

Данни на други агенции за недвижими имоти дори показваха наскоро, че спрямо последните месеци на 2025 г. през 2026 г. вече се наблюдава леко намаление на средната цена на квадратен метър в София, пише "Сега".

Двуцифрено за една година са нараснали цените в почти всички квартали на София. Престижни квартали като Лозенец и центъра бележат покачване от 14-16%, докато развиващите се райони като Манастирски ливади, Овча купел и част от Южните квартали, с по-голям обем терени за ново строителство, демонстрират повече от 20% по-високи цени в сравнение с началото на 2025 година.

Друга тенденция е по-дългия период за сключване на сделките в сравнение с миналата година. Правят се повече огледи и до реализиране на сделки вече минават около три месеца.