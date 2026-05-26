Енергийният гигант British Petroleum отстрани председателя на своя Съвет на директорите Албърт Манифолд заради "сериозни опасения", свързани с корпоративното управление и поведение, съобщи компанията, цитирана от Би Би Си.

Старшият независим директор Аманда Блан заяви, че бордът е бил "изненадан и разочарован" от установените нарушения и е предприел "решителни действия". За временен председател незабавно е назначен Иън Тайлър.

Манифолд заема поста по-малко от година - присъединява се към BP като директор през септември 2025 г., а месец по-късно е избран за председател на борда. При назначаването му компанията го описва като човек с "доказан опит в стратегическото ръководство". Акциите на BP поевтиняха с 6% след новините за отстраняването му.

Проблеми преди освобождаването

Напускането на Манифолд идва след годишното общо събрание от миналия месец, на което почти една пета от акционерите гласуваха против избора му заради опасения, свързани с корпоративното управление.

Критиките са свързани отчасти с отказа на BP да включи резолюция, внесена от климатични активисти в дневния ред на събранието. Манифолд е аргументирал отказа с технически нередности при подаването й.

Ръс Мулд, инвестиционен директор в AJ Bell, посочи, че инвеститорите не са били доволни от Манифолд - 18% от акционерите са гласували срещу назначаването му на събранието, включително по препоръка на консултантската компания Glass Lewis.

Опитите за преминаване към онлайн формат на общите събрания и промените в начина на отчитане на климатичните ангажименти също не са срещнали добър прием.

Рекордни печалби и ново ръководство

Отстраняването съвпада с период на силни финансови резултати. BP отчете печалба от 3,2 млрд. долара за първото тримесечие на 2025 г. - двойно повече спрямо година по-рано - след "изключително" представяне на бизнеса с нефтопродукти на фона на поскъпването на петрола след избухването на войната в Близкия Изток.

Временният председател Тайлър заяви, че бордът има "дълбока убеденост" в стратегическия курс на компанията и е "много впечатлен" от изпълнителния директор Мег О'Нийл, поела поста през декември миналата година.

"Тя вече е предприела смели действия за опростяване и укрепване на организацията, включително обявяването на преход към ясно дефиниран модел нагоре/надолу по веригата", добави той.

О'Нийл наследи Мъри Окинклос, подал оставка по-малко от две години след назначаването си. Преди него поста е заемал Бернард Луни, напуснал през 2023 г. след установено "сериозно нарушение" заради неразкрити лични отношения с колеги.

BP обяви, че ще започне търсене на постоянен председател на борда.