Производството на водноелектрическа енергия в Турция достигна рекорден месечен връх през април, обусловено от по-силни сезонни валежи, които увеличиха нивата в резервоарите и производството на възобновяема енергия, показват официални данни от Министерството на енергетиката и природните ресурси, цитирани от Daily Sabah.

Водноелектрическите централи са генерирали 11,66 милиарда киловатчаса (kWh) електроенергия през април, което е най-високото месечно производство на водноелектрическа енергия, регистрирано някога в страната. Общото производство на електроенергия е било 28,14 милиарда kWh през месеца, като водноелектрическите съоръжения представляват 41,4% от общото производство.

Възобновяемите енергийни източници са ключова част от по-широкия стремеж на Турция за диверсификация на енергийните доставки, намаляване на силната ѝ зависимост от вноса и укрепване на дългосрочната енергийна сигурност. Рязкото увеличение на производството на водноелектрическа енергия също помогна на Турция да постигне нов рекорд за производство на електроенергия от възобновяеми източници.

Според министерството производството на електроенергия от възобновяеми източници е достигнало 19,85 милиарда kWh през април, докато производството от местни енергийни източници е възлизало на 23,35 милиарда kWh. Възобновяемите източници представляват 70,5% от общото производство на електроенергия през месеца, докато енергията от местни източници представлява 83% от общото производство.

Цифрите надминаха предишния рекорд за производство на електроенергия от възобновяеми източници, поставен през март 2025 г., когато Турция произведе 19,46 милиарда кВтч електроенергия от възобновяеми източници и приблизително две трети от общото производство дойде от възобновяеми източници.

Първите 4 месеца на годината също поставиха рекорди

Данните на турското енергийно министерство показват, че през периода януари-април бяха регистрирани и рекордни нива. Производството на водноелектрическа енергия достигна 34,7 милиарда kWh през първите четири месеца на годината, което е най-високото производство на водноелектрическа енергия, регистрирано някога за периода.

Производството на електроенергия от местни източници възлиза на 83,43 милиарда kWh през същия период, докато производството на електроенергия от възобновяеми източници достигна 68,41 милиарда kWh, като и двете представляват исторически върхове.

Министърът на енергетиката и природните ресурси Алпарслан Байрактар ​​заяви, че Турция изгражда местна и устойчива енергийна инфраструктура чрез водноелектрически централи, които остават най-големият компонент от инсталирания капацитет за възобновяеми източници на Турция.

"Със силата, която черпим от собствените си ресурси, ние намаляваме външната си зависимост, гарантираме сигурност на доставките и се движим стабилно към нашата цел за нулеви нетни емисии до 2053 г.", коментира той.

Министърът отдава рекорда за водноелектрическа енергия през април на благоприятните условия за валежи.

"Благодарение на изобилието от валежи, през април генерирахме 11,66 милиарда киловатчаса електроенергия от водноелектрическа енергия, достигайки най-високото ниво на производство на водноелектрическа енергия за всички времена", обяви Байрактар.

"Осигурихме 41,4% от общото производство на електроенергия в страната ни единствено чрез силата на водата. По този начин увеличихме дела на възобновяемата енергия в общото производство до рекордните 70,5%."

Общият инсталиран електрически капацитет на Турция в момента надхвърля 125 000 MW, от които приблизително 63% се състои от възобновяеми източници.