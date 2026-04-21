Прекъсванията в световните енергийни доставки, причинени от войната между САЩ, Израел и Иран, засилват стратегическата роля на системите за съхранение на енергия чрез батерии (BESS), като Турция се откроява в Европа в това отношение. Това пише в нов доклад, цитиран от Daily Sabah.

След атаките, предприети от САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари, преминаването на кораби през Ормузкия проток беше до голяма степен нарушено. Прекъсването в тази критична точка, през която преминава приблизително една пета от световната търговия с петрол и втечнен природен газ (LNG), увеличи несигурността и направи рисковете за енергийната сигурност по-видими.

В този процес стана ясно, че не само разнообразието на ресурсите, но и непрекъснатостта на веригите за доставки и устойчивостта на системата са решаващи за енергийната сигурност. Съответно, системите за съхранение на енергия излязоха на преден план като критичен инфраструктурен елемент, който укрепва гъвкавостта на електроенергийните системи срещу шокове в доставките и поддържа стабилността на мрежата.

Баланс между търсене и предлагане

По същия начин, тъй като променливостта на производството се увеличава с нарастването на инвестициите във възобновяема енергия в световен мащаб, управлението на баланса между търсене и предлагане става все по-важно, докато системите за съхранение на батерии играят ключова роля за поддържането на този баланс.

По-специално, съхраняването на електроенергия, генерирана по време на периоди на ниско търсене, и доставянето ѝ до системата, когато е необходимо, подкрепя енергийната сигурност и устойчивостта на прехода. Очаква се глобалният капацитет за съхранение на батерии да се увеличи 14 пъти в сравнение с 2023 г. и да достигне 1200 гигавата (GW) през 2030 г., се казва в доклад на Анадолската агенция (AA), позоваващ се на данни от Международната агенция по енергетика (IEA). В същото време се очаква инвестициите да се увеличат с 400%.

Стратегия на Турция

Турция привлича особено внимание със своя всеобхватен план. Според мозъчния тръст Ember, Турция се откроява в Европа по отношение на проектите за батерии, които ще увеличат сигурността на мрежата, като подкрепят нарастващия дял на вятърната и слънчевата енергия в производството.

Към днешна дата Турция е разпределила 33 гигавата капацитет за проекти, което съответства на 83% от съществуващия ѝ слънчев и вятърен капацитет, пише Ember в скорошен доклад. А поради геополитическите напрежения въпросът за сигурността на енергийните доставки отново се е превърнал в една от приоритетните точки в дневния ред на страната.

Според анализатори, чрез системите за съхранение на батерии, интегрирани във възобновяемата енергия, електроенергията може да се съхранява и доставя обратно в мрежата, когато е необходимо, като по този начин се засилва сигурността на енергийните доставки.

Разширяването на определението за критични суровини от Министерството на промишлеността и технологиите на страната, включващо литиево-йонните батерии в стратегическия обхват, показва колко критичен е моментът за претенцията на Турция да бъде "регионален производствен център" между Европа и Азия. Включването на литиево-йонните батерии в стратегическия обхват представлява най-важният стълб от стратегията на Турция да се превърне в регионален център за производство на батерии.