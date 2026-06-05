Сбербанк предлага на руски строителни компании да решат острия си кадрови проблем чрез организиран внос на работна ръка от Индия. Инициативата беше оповестена от заместник-председателя на управителния съвет на банката Анатолий Попов, пише The Moscow Times.

Строителната индустрия в Русия изпитва сериозен дефицит на работници - до 2030 г. потребността от кадри се оценява на близо 800 000 души, сочат данни на Министерството на труда. Липсата на работна ръка пряко забавя темпото на строителство, а най-голямата банка в страната вижда в Индия готово решение.

"Индийският пазар разполага с излишък от работна ръка. Не е тайна, че в зоната на Персийския залив огромни обеми бяха изградени именно с индийски работници. Смятаме, че този сервис вече е търсен на руския пазар и има голямо бъдеще", заяви Попов.

Банката не само ще съдейства за намиране на работници, но и ще опрости процедурите по влизане в Русия за потенциалните мигранти с нужните квалификации.

На фона на тези планове обемът на текущото жилищно строителство към 1 април 2026 г. достига 118,9 млн. кв. м - ръст от 4% на годишна база, но той отразява главно забавяне в приемането на обекти и отлагане на срокове, а не ускорение.

Стартът на нови проекти се е свил с близо 20% миналата година.

Въпреки това Сбербанк не спира финансирането на сектора. Попов обяви, че банката ще увеличи портфейла си от кредити за строителния бранш до 7,9 - 8 трлн. рубли през тази година, спрямо около 7 трлн. рубли в началото на годината.

Паралелно банката разширява присъствието си в Индия - от три съществуващи клона в Ню Делхи, Бангалор и Мумбай до 10 планирани офиса. В Ню Делхи се предвижда и голяма щаб-квартира, която да обслужва и руския бизнес, опериращ в страната.