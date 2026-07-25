Преди светът да познава Южна Корея като технологична държава и индустриален гигант, един бос тийнейджър избягва от бедното си село с парите от продадена бащина крава. Бежанец от войната и човек без висше образование, който отказва да приеме, че съдбата му е предопределена от глада...

Без никакви пари, но с желязна воля, той започва от малка сервизна работилница, за да изгради световния гигант Hyundai. И ако има фигура, която заслужава титлата "строител на съвременна Южна Корея", това несъмнено е Чон Джу-йонг.

Чон изгражда от нищото целия гръбнак на икономиката на страната - ключовите магистрали, гигантските язовири и първите атомни електроцентрали, без които модерната индустриализация щеше да е невъзможна.

Първи стъпки към свободата

Чон Джу-йонг отраства с тежък физически труд по оризовите ниви на Северна Корея. След няколко неуспешни опити да избяга от дома си, той най-накрая успява, хващайки влака до Сеул.

В столицата Чон работи каквото намери. Започва работа като разносвач в магазина за ориз "Бокхинг". Собственикът на магазина остава толкова впечатлен от неговата точност, трудолюбивост и честност, че когато се разболява, решава да завещае целия бизнес на него, вместо на собствения си син, който имал проблеми с хазарта.

През 1946 г., след края на японската окупация, Чон основава "Hyundai Auto Service". Името на корейски език означава "модерност" или "ново време".

Източник: War Memorial of Korea Гледка от Сеул през 50-те години

Едва четири години по-късно, през 1950 г. избухва Корейската война, и Сеул бързо е превзет от севернокорейските войски. Чон Джу-йонг губи абсолютно всичко, което е изградил до момента.

Принуден е да избяга на юг в пристанищния град Пусан като бежанец, вземайки със себе си само семейството си и шепа най-доверени работници.

Първият голям проект

В Пусан основава наново строителната си компания Hyundai Construction и започва да печели договори от американската армия за ремонт на хангари, мостове и пристанищни съоръжения.

През 60-те години южнокорейският президент Пак Чон-хи си поставя целта да превърне бедната аграрна страна в индустриална сила.

Големият тест за нашия герой е магистралата между Сеул и Пусан. Тогава чуждестранните компании искат баснословни суми и години работа, но създателят на Hyundai поема риска и обещава да построи пътя за рекордно кратко време и на три пъти по-ниска цена.

Източник: Hanwha Corporation

Вместо да управлява от хладния си кабинет, той мести сгъваемото си легло в палатка на самата строителна площадка, спи по 3 часа и сам се качва на багерите, когато темпото спадне.

Магистралата е завършена в срок и отключва стопанския бум на нацията.

Енергия и вода за всички

Но заводските комини имат нужда от енергия, а хората - от вода. Без да губи време, Чон хвърля Hyundai в нови смели начинания. Целта е издигането на гигантския язовир "Соянг" и построяването на първите атомни централи в страната.

Японските инженери настояват язовирната стена да бъде изградена от бетон . Чон Джу-йонг обаче прави собствени изчисления и категорично отказва. Той заявява, че Корея няма достатъчно цимент, а вносът му ще струва твърде скъпо.

Източник: K-Water

За проекта за язовира японските инженери се присмиват на Чон, че насипната му стена от чакъл и земя ще бъде отмита и ще наводни Сеул. Убеждава президента, че при евентуална военна атака от Северна Корея, бетонът ще се пръсне, докато насипната дига ще абсорбира удара.

Използвайки речните камъни от самото корито, спестява на държавата 30% от бюджета и издига петия най-голям подобен язовир в света, който и днес дава ток и питейна вода на столицата.

Начало на автомобилостроенето

Чон вярва, че една нация не може да бъде богата, ако няма собствено автомобилостроене. Затова през 1967 г. основава Hyundai Motor Company.

В началото компанията сглобява чужди модели на Ford.

През 1975 г., въпреки съпротивата и скептицизма на западните експерти, мечтата му става реалност. На бял свят се появява легендарният Hyundai Pony - първият автомобил, проектиран и произведен в Южна Корея, с елегантен дизайн от италианския майстор Джорджето Джуджаро.

Източник: All Things Motoring Първият Hyundai Pony

Pony се превръща в хит у дома и бързо започва да превзема световните пазари.

Днес Hyundai Motor Group е третият най-голям производител на автомобили в света. Компанията продава милиони превозни средства годишно на почти всеки континент.