Синдикатът на Hyundai Motor в Южна Корея започна протестни действия, след като компанията обяви планове за въвеждане на хуманоидни роботи по производствените линии.

Според The Wall Street Journal това е първата стачка в историята на световната автомобилна индустрия, насочена конкретно срещу навлизането на хуманоидни машини в завода - успоредно с обичайния спор за заплати и бонуси.

Работниците вече проведоха частична стачка от 13 до 15 юли, като дневната и нощната смяна спираха работа по два часа дневно. На 16 юли централният стачен комитет реши да удвои натиска - от 20 до 22 юли всяка смяна ще спира работа по четири часа, а на практика производствената линия ще бъде блокирана до осем часа дневно.

Синдикатът обясни ескалацията с липсата на нова оферта от ръководството след 15-ия кръг преговори на 8 юли, но остави вратичка - ако страните седнат отново на масата, стачните дни ще се отменят.

Синдикатът иска относително скромно месечно увеличение на основната заплата с 149 600 вона (около 90 евро), но и разпределяне бонус в размер на 30% от миналогодишната нетна печалба и увеличение на годишните премии от 750% на 800%, както и удължаване на пенсионната възраст и връщане на съкратени по-рано синдикални членове.

Ръководството е предложило увеличение от 89 000 вона, премия от 350% плюс еднократна сума от 10 млн. вона и по 15 акции на служител - оферта, която синдикатът определи като недостатъчна.

Напрежението около автоматизацията ескалира през януари, когато Hyundai представи хуманоидния робот Atlas в Лас Вегас и обяви цел да произвежда по 30 000 машини годишно до 2028 г. чрез собствената си Boston Dynamics, като първо ще ги внедри в завода си в щата Джорджия, САЩ.

Дни по-късно стана известно, че ръководството обсъжда и проект за напълно безлюден завод, работещ денонощно. На 22 януари синдикатът реагира с изявление, че нито един робот няма да влезе в цеховете без съгласие на работниците.

Стачката в Hyundai може да предвещае съпротивата, пред която ще се изправят автомобилните компании по света заради задълбочаващата се автоматизация - BMW и General Motors също тестват хуманоидни роботи в заводите си.

Паралелно недоволство се надига и другаде в Южна Корея: работещите в корейското подразделение на General Motors отказват извънреден труд и работа в събота, а синдикатът на Kia обяви провал на преговорите и започва процедура за придобиване на право на стачка.

Загубите от стачките миналата година - общо 16 часа, възлизат на около 7000 непроизведени автомобила и 300 млрд. вона пропуснати приходи. При сегашния график от 36 часа анализатори очакват до 15 000 автомобила по-малко производство и загуби между 600 и 700 млрд. вона.

Ако страните не постигнат временно споразумение до 24 юли, сделка преди лятната ваканция в началото на август става практически невъзможна, а преговорите могат да се проточат отвъд есента.