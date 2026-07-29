Администрацията на американския президент Доналд Тръмп обяви във вторник забрана за вноса на нови хуманоидни роботи, произведени извън САЩ, като посочи "неприемливи рискове" за националната сигурност на страната, съобщават световните агенции.

Голяма част от роботите се произвеждат в Китай, който се конкурира със САЩ в развитието на роботиката и изкуствения интелект. Неговите технологични компании бързо разработват хуманоидни роботи за фабрики и домакинства и изпреварват на пазара американски конкуренти като Tesla на Илон Мъск и Boston Dynamics.

Регулаторният орган на САЩ за телекомуникациите FCC забрани и вноса на инвертори за захранване, използвани в центрове за данни и соларни панели, тъй като според комисията те също представляват риск за американската икономика.

Китайското посолство във Вашингтон заяви, че Пекин отдавна се противопоставя на "политизирането" на търговските въпроси от страна на САЩ и на санкциите, налагани по "неоснователни причини".

Председателят на FCC Брендън Кар посочи, че агенцията изпълнява своята роля за "защита на критичните вериги за доставка на Америка".

FCC добави устройствата в своя Covered List - регистър на стоки, считани за риск за сигурността. Забраната засяга само нови вносни устройства и не важи за вече одобрени модели.

Комисията посочи опасения, че произведените зад граница инвертори биха могли да позволят на компании извън САЩ да ги изключват дистанционно, да крадат данни, да улесняват отдалечен достъп и наблюдение от страна на "чужди правителствени участници", или да бъдат използвани за кибератаки.

Според FCC роботите, произведени извън САЩ, биха могли да позволят на "злонамерени участници да наблюдават американски граждани, да усилват способностите на чужди разузнавателни служби или дистанционно да поемат контрол над роботите".

Китайското посолство добави, че Пекин ще "предприеме всички необходими мерки" в отговор на действия, които вредят на неговите интереси, и призова всички държави да работят заедно за развитието на ИИ "в полза на доброто". Пекин настоя Вашингтон да се откаже от "хегемонния си манталитет" и да спре да заплашва китайски компании със санкции.

Износът на Китай е под засилен контрол от страна на САЩ, докато администрацията на Тръмп се опитва да коригира търговския дисбаланс с втората по големина икономика в света. Въпреки че е най-големият износител на електромобили, Китай на практика е изтласкан от американския пазар заради високи мита, а Вашингтон блокира и продажбата на най-съвременни полупроводници на страната, за да забави военната ѝ модернизация и да запази технологичното си лидерство в AI.

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент предупреди, че китайски компании за изкуствен интелект също могат да бъдат санкционирани заради обвинения в кражба на американска интелектуална собственост. Пекин отговори, че развитието на AI в страната е резултат от собствени усилия, както и от международно сътрудничество.