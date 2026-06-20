В един доста застроен район на Сан Франциско посетител очаква да види прототип на заплашителен хуманоиден робот, проектиран за бойни действия. Пред него се появява черен, безличен робот, наречен Phantom, който в момента е ангажиран с т.нар. "свободна игра" - подреждане и манипулиране на цветни детски блокчета, разказва BBC.

Автономните системи биха могли да намалят риска за човешкия състав, като поемат най-опасните операции, включително влизане в сгради и разузнаване на затворени пространства.

Санкает Патак, съосновател и изпълнителен директор на стартъпа Foundation Robotics, смята, че тази активност е част от процеса на събиране на данни, чрез които системата се учи да взаимодейства с околната среда. Компанията разработва робота с потенциални приложения както в гражданския сектор, така и за военни цели.

Патак демонстрира и физическите възможности на 80-килограмовия прототип, като го придвижва из помещението и показва базовата му стабилност и ходене. Първата версия на Phantom все още има сериозни ограничения - липсват ключови автономни функции, батерия, както и способност да се възстановява след падане.

И докато много компании работят върху хуманоидни системи за фабрики или разработват роботи за домашни помощници, Foundation Robotics твърди, че разработва роботизирана платформа с изрична насоченост и към отбранителни задачи.

Това включва логистична поддръжка, разузнаване, евакуация на оборудване или ранени, както и проверки на опасни зони. По-спорната част от концепцията е използването на подобни системи в директни бойни сценарии.

Автономните системи биха могли да намалят риска за човешкия състав, като поемат най-опасните операции, включително влизане в сгради и разузнаване на затворени пространства. Той твърди още, че наземната автономия може да бъде по-прецизна в сравнение с въздушните удари, което потенциално би намалило страничните щети.

Компанията вече работи по второ поколение на Phantom, което според Патак ще бъде по-устойчиво. Подобрения се планират и при роботизираните ръце, включително по-голяма подвижност и функционалност.

Компанията си поставя амбициозната цел да достигне производство на десетки хиляди единици годишно до края на 2027 г., като дългосрочната цена на единица да бъде значително по-ниска. Патак аргументира необходимостта от развитие на подобни технологии и с глобалната конкуренция, включително напредъка на Китай в областта на роботиката.

Концепцията му предвижда бъдещи формации от хуманоидни роботи, които да действат като нов тип наземни сили, аналогични на днешните автономни дронове във въздуха. Според него подобни системи биха могли да играят и възпираща роля в бъдещи конфликти.

Компанията вече е получила договори за изследвания на стойност десетки милиони долари за тестове с американски военни структури, а част от устройствата вече се изпитват и в Украйна, твърдят източници на BBC.

Дебатът около подобни технологии засега остава отворен. Докато някои експерти виждат в тях естествено развитие на военната роботика, други поставят под въпрос нуждата от хуманоидна форма и предупреждават за риска от сериозни етични проблеми.