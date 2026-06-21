Инфлацията, по-високите цени на самолетните билети и поскъпването на хотелите не са отказали хората от пътуванията. Напротив - през 2026 г. милиони туристи продължават да планират почивки, но го правят по съвсем различен начин, съобщава CNN.

Ново изследване показва, че все повече пътешественици се стремят да оптимизират бюджета си, като избират по-кратки ваканции, резервират по-рано и търсят дестинации с по-добро съотношение между цена и качество. Вместо да се отказват от пътуването, те просто променят начина, по който го организират.

Една от най-ясно очертаващите се тенденции е съкращаването на продължителността на почивките. Вместо традиционните 10-14 дни, много хора избират дълги уикенди или четири- и петдневни пътувания. Така успяват да намалят разходите за настаняване и храна, без да се лишават от нови преживявания.

За европейските туристи това означава повече градски екскурзии и кратки полети до близки дестинации, а за американците - по-чести пътувания в рамките на собствената страна. И ако преди изборът на дестинация често се е определял от мечтите, през 2026 г. все по-голяма роля играе цената.

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Туристите сравняват оферти, следят промоции и са готови да променят датите си, ако това ще им спести значителна сума. Гъвкавостта се превръща в едно от най-ценните качества на съвременния пътешественик. Другата основна тенденция е изборът на по-близки дестинации.

Основното обаче е доброто планиране, което обикновено означава достъпни места за настаняване, полети с нискотарифни компании и готвене или хапване на бърза храна, вместо в изискани ресторанти. Така или иначе, както знаем, човек е човек, когато е на път. А колко е луксозно няма особено значение.