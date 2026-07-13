Пътуването със самолет в Европа вече ще преминава под знака на по-строг контрол над авиоиндустрията.

След месеци на лобистки битки в Европейския парламент, се гласува реформата в правата на пътниците, която гарантира по-бързи и автоматизирани компенсации при закъснения и анулирани полети.

Затварянето на досегашните вратички в закона поставя превозвачите пред спешната задача да подобрят графиците си. В противен случай ще трябва да изплащат пари на пътниците.

Новите правила ще влязат в сила в средата на 2027 г., предава DW.

За промените

Запазва се основното правило за закъсненията - всеки пътник има право на финансова компенсация, ако полетът му закъснее с 3 или повече часа. Размерът на сумите остава 250, 400 или 600 евро, като точният размер зависи единствено от дистанцията и дължината на планирания маршрут.

Авиокомпаниите, сайтовете посредници и платформите за резервации се задължават да показват финалната цена с включен ръчен багаж още от самото начало на търсенето, за да могат хората лесно да сравняват реалните оферти.

Бременните жени и хората с намалена подвижност също ще бъдат настанявани до своя придружител напълно безплатно, без да плащат такси за резервация на конкретно място

Сгрешените букви или обърканите имена в самолетния билет вече ще се коригират от превозвачите абсолютно безплатно.

Освен това авиокомпаниите вече нямат право да искат такса за избор на седалка, за да може родител да седне до детето си, ако то е на възраст под 14 години.

Регистрираните пътници вече няма да бъдат таксувани на гишето, ако се наложи авиокомпанията да им разпечата хартиена бордна карта.

Пътниците, които по някаква причина не успеят да се качат на първия полет от резервацията си, вече няма да губят автоматично правото си да използват билета за връщане. Превозвачите нямат право да ги санкционират или да анулират обратния им полет.

Ако авиокомпанията настани пътник в по-ниска класа от тази, която първоначално е резервирал и платил, тя ще бъде задължена автоматично да му възстанови разликата в цената.

Повече за обезщетенията

Пътниците ще имат 9-месечен прозорец от дата на техния полет, за да подадат официално своята молба за компенсация.

Авиокомпаниите са длъжни писмено да информират пътниците за правата им до 4 дни след края на пътуването. Евродепутатите изрично договориха това да става по лесен електронен път, дори ако пътникът няма създаден потребителски профил или специално приложение на съответния превозвач.

Превозвачите вече ще трябва да излязат с официално решение и аргументирано обяснение в рамките на един месец, както и да изплатят нужната сума.