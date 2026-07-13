Бирите на "Ломско пиво" вече идват от Велико Търново, пишат местни медии. Това е пореден знак, че един от последните големи изцяло български бирени производители поне на този етап напуска родния си град на фона на технически и финансови проблеми.

Историята на "Ломско пиво" започва с чешка инвестиция през 1894 г. Бирената фабрика заедно с пристанището през изминалите над 130 години са емблема на Лом. Пикът на производството е 28 милиона литра годишно през 70-те, но и в по-ново време и след приватизацията има и силни години с по 20 милиона литра продукция и над 180 заети служители.

Сред актуалните марки са "Ломско" (различни разновидности), "Шопско", "Алмус", "Мизия" и "Пустиняк", като освен това мощностите на завода се използват и от производители на крафт бири като "Витошко лале". Една от спецификите на бизнеса е, че собствените брандове са локални - голямата част от продажбите се реализират в Северозападна България.

Това, инфлацията, както и конкуренцията на пазара се сочат от местния печат като причини за влошаване на състоянието му. Още през 2022 г. от публикации в регионални медии се разбира за сериозни просрочени задължения към работници, доставчици и държавата.

През 2024 г. марките бяха продадени на дружеството "Екометан Враца", към което "Ломско пиво" е натрупало дългове по време на пандемията.

2025-а приключва със спад на приходите от близо 30 на сто до около 3 млн. лева при 5 млн. лева разходи и запор върху сметките заради задължения към НАП. Общо задълженията достигат 13 милиона лева. Произведената бира пък е едва 3,2 млн. литра, пише "Конкурент".

Първото тримесечие на тази година е още по-лошо - приходите от дейността на дружеството спадат с 58,23%, докато разходите скачат с 32,58% и крайният резултат е загуба от половин милион евро спрямо 175 000 евро година по-рано.

Още от миналата година търговската дейност и дистрибуцията са прехвърлени на регистрираната във Враца фирма "Ново Ломско пиво трейдинг", която е и доставчик на 100% от използваните суровини и материали.

Така се стигна до съобщението от 9 април, според което след "възникнала сериозна авария на съоръжения от производствения цикъл и предвид необходимостта от основен ремонт на част от оборудването" Съветът на директорите е решил "Ломско пиво" АД да спре временно производствената си дейност. Такова е и обяснението, дадено на работниците.

Още в рамките на същия месец почти всички от тях са освободени - към края на април на работа са останали само 11 души, като това е последният месец с нови данни. До момента няма нова официална информация за ремонтни дейности след аварията. Според местния вестник "Ломпрес" бирата е спряла да се произвежда още през миналата година, макар последният публикуван отчет - за Q1 на 2026 г., все пак да показва скромно натоварване на мощностите.

Скоро след спирането на завода се заговори, че производството може да се премести в завода на "Болярка" във Велико Търново. Според "Конкурент" именно това се е и случило, като изданието твърди, че се използват "традиционните ломски рецепти".

Дали някога "Ломско пиво" ще се върне в родния си град и дали бирената фабрика въобще ще заработи (с настоящите си или нови собственици), тепърва ще стане ясно.