Българският пивоварен сектор затвърди позициите си като един от най-динамично развиващите се производствени браншове у нас. Това стана ясно по време на годишното Общо събрание на Съюза на пивоварите в България (СПБ), на което бяха представени резултатите за 2025 г., съобщиха от браншовата организация.

Най-силният сигнал за развитието на бранша идва от инвестициите. През изминалата 2025 година те достигат впечатляващите 88 млн. лева (45 млн. евро) - най-високото ниво за последните две десетилетия. Повече от половината от тези средства са насочени към изграждане и модернизация на производствени мощности, със силен фокус върху производството на малц. Това са капиталови инвестиции с дългосрочен характер, които остават в страната и са ясен знак за доверие в бъдещето на българската икономика, допълват от СПБ.

Паралелно с това дълготрайните материални активи в индустрията нарастват с 10 % спрямо предходната година. Тенденцията към укрепване на местната производствена база за суровините на пивоварните също бележи значителен ръст. През 2025 г. произведеният в страната хмел е 74 тона - увеличение от 32% спрямо предходната година. Поради безупречните си качествени показатели, българският хмел намира реализация на различни международни пазари и то с утвърдени пивоварни традиции.

Пазарът на бира у нас запазва своята активност, като през 2025 г. продажбите на пиво в страната възлизат на 4,9 млн. хектолитра. Макар и със спад на обема от 5% спрямо 2024 г., честотата на консумация на пенливата напитка се запазва на нивата от предходните години. Три четвърти от българите консумират бира поне веднъж месечно, а над половината - всяка седмица.

В България се произвеждат над 220 асортимента и марки пиво. През 2025 г. членуващите в СПБ производители на бира са добавили към продуктовите си листи 14 нови продукта. Разширява се и съставът на Съюза на пивоварите с два нови члена - "Русчук Крафт Брюъри" и "Платформ Сървисиз".

Структурата на пазара се променя и в посока на по-устойчиви и екологични решения. Пластмасовите опаковки продължават да намаляват, като през 2025 г. делът им е 43%, което е с 15% по-малко спрямо 2020 г. Кеновете набират все по-голяма популярност и техният пазарен дял вече се разширява на 31%. Стъклените бутилки запазват стабилно присъствие с 21%, което потвърждава баланса между традиция и иновация.

На картата на европейската индустрия България продължава да е на 13 място по консумация на пиво. Както и в останалите страни от ЕС, така и у нас най-динамично развиващият се сегмент в портфолиото на пивоварите отново е безалкохолната бира. С ръст от 53% и достигнати 122 780 хектолитра през 2025 г., тя се утвърждава като ключов двигател на иновациите.

"Устойчивостта е водещ приоритет за бирената индустрия, а въвеждането на депозитна система за опаковки остава ключов ангажимент на Съюза на пивоварите и през 2026 г. България е задължена да изгради такава система, но страната ни тревожно изостава в този процес. Закъснението вече буди сериозни притеснения в бизнеса и обществото.", коментира Ивана Радомирова, изпълнителен директор на СПБ.

Във всички европейски държави депозитните системи изцяло се финансират от т.нар. ,,задължени индустрии" на производителите на напитки, които поемат разходите за изграждането им. За България това означава инвестиция за около 100 млн. евро, изцяло поета от индустрията, която има и ангажимента да финансира всички дейности по събиране, логистика и обработка на опаковките.

С поглед към настоящата 2026 г., бирената индустрия в България заявява готовност за нови устойчиви решения, инвестиции и разширяване на пазарното присъствие, допълват от Съюза на пивоварите.