Китайските инвестиции в инициативата "Един пояс - един път" през 2025 г., достигнаха рекордните 213,5 милиарда долара. И това е главно благодарение на сключените сделки в областта на енергетиката, съобщава Nikkei, позовавайки се на оценки на Института за Азия към австралийското бизнес училище "Грифит" и китайския университет "Фудан".

Според техните оценки, инвестициите от миналата година са най-високите от стартирането на инициативата през 2013 година.

По оценки на икономистите, повече от 40% от всички инвестиции през миналата година - 93,9 милиарда долара - са насочени към различни енергийни проекти. А от тях, специално инвестициите в петролни и газови проекти, са достигнали 71,5 милиарда долара, утроявайки се спрямо предходната година. Спрямо целия обем инвестиции по "Един пояс - един път" през 2025 г., излиза че около една трета са само в нефтени и газови проекти. Инвестициите във възобновяеми енергийни източници също се оказаха рекордни през миналата година, достигайки 18 милиарда долара.

Както пише Nikkei, енергийните сделки отразяват желанието на Китай да диверсифицира енергийните си доставки. А при настоящите обстоятелства в световен мащаб, на фона на войната в Иран и прекъсванията на доставките на петрол от Близкия Изток, вероятно и тази година Китай ще продължи да инвестира в енергийни проекти в нови региони.

По-конкретно, китайски компании активно инвестират в нефтени и газови проекти в Южна Азия - например, Sinopec инвестира 3,7 милиарда долара в строителството на петролна рафинерия в Шри Ланка.