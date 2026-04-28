Един от традиционно земеделските региони на Казахстан се готви за сериозна трансформация - постепенно изместване на ориза от царевица. Плановете за Къзълординска област обаче поставят редица въпроси и едновременно с това не дават гаранции за успех, въпреки заявените амбиции и мащабни инвестиции.

Местните власти разчитат на нарастващо търсене, включително от Китай, както и на над 3 трилиона тенге (приблизително €6 милиарда) инвестиции в инфраструктура и индустрия. Част от средствата са насочени към ключови проекти - разширение на пътя Къзълорда-Актобе, нова парогазова централа и увеличаване на капацитета на газопровода в посока Китай.

На теория това означава нови работни места и икономическа активност. На практика обаче остава отворен въпросът доколко подобни проекти ще доведат до устойчив растеж, а не до временен строителен бум.

Регионът продължава да страда от структурен проблем, свързан с ограничено население и съответно ниско вътрешно търсене. Според местната администрация именно това е основната спирачка пред инвестициите. Логиката е ясна: без достатъчно потребители, дори наличието на инфраструктура не гарантира бизнес интерес.

Царевицата като решение

В този контекст преходът към царевица изглежда икономически обоснован, но не и безрисков. Разчетите сочат по-висока доходност спрямо ориза, както заради по-добри добиви, така и заради очаквано стабилно търсене от преработвателни предприятия. Именно тук идва и основната зависимост, защото плановете включват изграждането на завод за нишесте, който да осигури стабилен пазар за продукцията.

Подобен модел обаче концентрира риска: ако индустриалните проекти се забавят или не достигнат планирания капацитет, фермерите могат да се окажат без сигурна реализация на продукцията. Допълнително, силната ориентация към външни пазари, в частност Китай, прави региона уязвим към ценови колебания и политически фактори.

Заявките за строг контрол върху инвестициите и ангажиране на местния бизнес звучат като опит да се избегнат познати сценарии, при които външни инвеститори реализират печалби без дългосрочен ефект за местната икономика.

Доколко това ще се случи на практика, предстои да се види.