Глобалният пазар на ориз - най-консумираната основна храна в света, е изправен пред нарастващ риск от ограничено предлагане. Причина за това е комбинацията от по-високи разходи, климатични фактори и нестихващото геополитическо напрежение, съобщава Ройтерс.

Сред основните проблеми включват недостиг и поскъпване на торове в Азия, по-високи разходи за горива заради конфликти в Близкия изток и логистични затруднения по ключови търговски маршрути. Това вече влияе върху решенията на фермерите и върху производствените разходи в основни азиатски държави.

Оризът остава ключов за продоволствената сигурност в Азия и Африка, но дори умерени смущения в предлагането могат бързо да се прехвърлят в международните цени.

Рекордна прогноза, но засилени рискове

Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО) очаква глобалното производство на ориз да нарасне с около 2% през сезон 2025/2026 и да достигне рекордно ниво. Въпреки това анализатори предупреждават, че прогнозата е под натиск от нарастващите производствени разходи и смущенията във веригите на доставки.

"Фермерите вече използват по-малко торове и вложения заради високите цени", заяви пред Ройтерс главният икономист на ФАО Максимо Тореро. По думите му глобалното предлагане вероятно ще се стесни през втората половина на годината и началото на следващата.

Допълнителен риск идва от смущения в логистиката през ключови маршрути като Ормузкия проток, които влияят върху потока на горива и торове към Азия.

Паралелно с това климатичният феномен Ел Ниньо се очаква да доведе до по-сухи и по-горещи условия в Югоизточна Азия. Това застрашава добивите в големи производители като Тайланд, Виетнам и Индонезия.

Фермерите намаляват разходите

На този фон, земеделските производители в региона вече реагират, като ограничават използването на торове и оптимизират засетите площи заради по-високите разходи. Това създава риск от по-слаби добиви в следващите реколти, особено в страни с интензивно многократно производство през годината.

Въпреки рисковете, глобалният пазар разполага със значителни запаси след години на високо производство. Най-големият износител в света Индия поддържа около 42 млн. тона резерви, или около 1/5 от световните запаси, според данни на американското министерство на земеделието. Това може да смекчи краткосрочни сътресения, но не може да елиминира риска от ценови натиск, категорични са експерти.

"Цените са относително стабилни, но е възможно да се повишат, дори ако проблемите около Ормузкия проток бъдат бързо решени", коментира още Тореро. Според него забавяне в нормализирането на търговските маршрути може бързо да увеличи напрежението на световния пазар на ориз.

България е нетен вносител на ориз и разчита основно на доставки от ЕС и трети страни. Годишният внос надхвърля значително вътрешното производство, което е ограничено и с нисък пазарен дял. По данни на Евростат, страната внася средно между 40 000 и 60 000 тона ориз годишно, основно през търговските канали на ЕС.

Това прави вътрешния пазар директно зависим от ценовите колебания на международните борси. Дали ще видим значителни промени в цените и реална криза с наличностите у нас, предстои да разберем.