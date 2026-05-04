Преди повече от две десетилетия Европейската комисия предложи една идея - въвеждане на маркировка "Произведено в Европа" за определени продукти. Това не беше точно новаторска концепция - потребителите вече щяха да са свикнали да виждат "Произведено в Китай" или "Произведено в САЩ" на много от продуктите, които купуват.

Отделни европейски държави също щяха да поставят маркировка "Произведено в..." на стоките, които продават. Така че, доста адекватно звучеше предложението да се създаде европейски еквивалент. Така или иначе след известно обсъждане и консултации идеята се беше оттеглена. До днес...

През последните седмици дебатът за "Произведено в Европа" беше разпален отново, макар че сега е много различен от идеята, която беше предложена през 2003 г., пише RTE. Защо? Защото настоящият дебат е по-малко за етикетите и повече за това, което някои казват, че е екзистенциалната заплаха, пред която е изправена цялата икономика на блока. И значението му може да се измери с това колко е раздразнил Китай.

Какво представлява новата идея "Произведено в Европа"?

Планът "Произведено в Европа" всъщност е широкообхватен тласък от страна на Европейския съюз, целящ да насърчи повече производство и продукция в Европа - с цел да се стимулира икономиката тук, но също така, и може би по-важното, да се намали зависимостта на блока от други страни. Тъй като производствената база на ЕС бавно ерозира.

През 90-те години на миналия век тя представляваше повече от 20% от БВП на блока, днес тя представлява само 14%. И служителите смятат, че трябва да се предприемат мерки за спиране и в крайна сметка обръщане на тази тенденция. В основата на плана за това е Законът за индустриалния ускорител, който беше публикуван миналия месец.

Той предлага доста значителна промяна в приоритетите за страните от ЕС. Например, в момента има строги правила относно обществените поръчки и поръчките над определена стойност. В тези случаи правителството трябва да се увери, че търгът е отворен за всички и не може да фаворизира местен оферент пред такъв от други страни. В крайна сметка те трябваше да се съсредоточат върху офертата, която предлага най-добрата стойност.

Съгласно този закон държавите вече ще бъдат задължени да се фокусират по-малко върху цената и повече върху неща като емисиите и местоположението на оферента. Ако той влезе в сила, те всъщност ще трябва да дават предимство на европейски компании или на оферти, чиито продукти се произвеждат предимно в Европа. Законът предлага и минимални прагове, базирани на местоположението, за субсидии и безвъзмездни средства - така че една компания или продукт ще отговарят на условията само ако X% от стоките са произведени в Европа.

Законът се фокусира специално върху редица ключови области - а именно електрически превозни средства, производство на стомана и зелени технологии като слънчеви панели и вятърни турбини. Това е така, защото те се считат за стратегически важни за ЕС и области, в които Европа иска да бъде конкурентоспособна. Те биха могли да окажат потенциално значително въздействие върху зелените безвъзмездно отпускани средства, подобни на тези, които редица европейски страни, като например Ирландия, предлагат на потребителите, които искат да обновят домовете си или автомобилите си.

Защо сега?

Въпреки че обозначението "Произведено в Европа" почина тихо преди 20 години, идеята ЕС да предпочита европейските стоки пред тези, произведени другаде, все още имаше своите поддръжници през последните години, особено в страни като Франция. Но тя не набра скорост доскоро, като преобладаващото мнение в по-голямата част от Европа беше фокусът върху свободната търговия и отворените пазари, което би дало на европейските страни най-добър достъп, а на гражданите - най-добрия избор.

Нещата обаче се промениха значително през последните няколко години. Пандемията беше една от големите повратни точки. Защото, когато глобалните вериги за доставки спряха в резултат на блокировките, особено тежките, които се случиха в Китай, това подчерта колко уязвима беше Европа в случай на прекъсване на търговията. Това важеше за неочаквани събития като пандемия, но би било вярно и в случай на влошаване на отношенията на Европа с други страни.

Именно този опит с пандемията накара Брюксел да се съсредоточи върху насърчаването на производството на повече компютърни чипове в Европа, така че високотехнологичните индустрии тук да бъдат по-малко зависими от страни като Тайван в бъдеще. Руската инвазия в Украйна подчерта колко зависими са много европейски страни и техните индустрии - особено Германия - от евтиния руски газ.

В по-ново време завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом насочи вниманието към зависимостта на Европа от САЩ за толкова много неща. Това очевидно се превърна в проблем в контекста на неговата търговска и тарифна политика - но враждебните му забележки относно НАТО също предизвикаха опасения, че САЩ биха могли да се възползват от зависимостта, която много европейски армии имаха от американската оръжейна индустрия.

По-широката враждебност на администрацията на Тръмп към Европа насочи остър фокус към това колко зависима е европейската икономика от американските стоки и услуги като цяло - особено в области като технологиите. Едно нещо, което наистина уплаши европейските лидери през последните месеци, са съдиите от Международния наказателен съд, които бяха санкционирани от САЩ, защото издадоха заповед за арест на Бенджамин Нетеняху.

Това доведе до блокиране на имейл акаунтите им и други цифрови услуги, докато доминацията на САЩ по отношение на финансовите услуги означава, че те също са загубили достъп до кредитни карти. (Натискът за дигитално евро се предлага като част от опит да се предостави на европейците локална опция за електронни транзакции в бъдеще). Всичко това може да се разглежда като фактор, който е дал по-голяма тежест на аргумента, че ЕС трябва да започне да дава приоритет на европейските компании.

Защо Китай е разгневен от плана "Произведено в Европа"?

Ако на европейските страни се даде приоритет в бъдещи големи европейски договори, това, разбира се, би поставило в неравностойно положение фирми от други части на света. Това включва и Китай, който се е възползвал значително от възможността да продава продукти в Европа.

Това включва някои от областите, които са конкретно посочени в Закона за индустриалния ускорител, като стомана, слънчеви панели и електрически превозни средства. Ако китайските автомобили и слънчеви панели вече не отговарят на условията за зелени субсидии в Ирландия, например, това би повлияло значително на продажбите им в Европа.

Сяамо че в закона има и конкретно предложение, което, макар и всъщност да не посочва Китай, е силно фокусирано върху опитите за ограничаване на влиянието му в Европа. То се отнася за инвестиции на стойност 100 милиона евро или повече, от компании, базирани в страни, които представляват 40% или повече от световното производство на определени стратегически продукти.

Батериите са една област, например, която би се отнасяла за китайските фирми. И в тези случаи компаниите, които искат да инвестират в Европа - например, за да създадат фабрика тук - ще трябва да си партнират с местна компания, да споделят нейните технологии с тях и да се ангажират да наемат европейци в своите фабрики.

И Китай твърди, че подобни изисквания биха нарушили правилата на Световната търговска организация и глобалните споразумения, свързани с интелектуалната собственост. (Трябва да се отбележи, че има и други гласове, които се противопоставят на плана - включително някои държави членки на Европейския съюз - които твърдят, че този план би означавал изоставяне на европейския проект в полза на протекционизма.)

Как може да отговори Китай?

В становище, коментиращо предложението, Китай заявява, че е готов да преговаря с ЕС по този въпрос, но че ако то бъде игнорирано, няма да има друг избор, освен да въведе контрамерки. Не се уточнява какво би могло да означава това, въпреки че през последните години вече имахме някои търговски схватки между ЕС и Китай.

Например започна разследвания в някои области, където Европа изнася много за Китай, като свинско месо, някои напитки като вино и ракия. Така че потенциално това би могло да направи много по-скъпо за европейските компании да продават продукти в Китай, което би могло да бъде много важно за някои фирми. Миналата година ЕС изнесе стоки на стойност близо 200 милиарда евро за Китай.

И тъй като Европа е силно зависима от други страни - включително Китай - за много продукти, Китай би могъл да ограничи и собствения си износ, за да накаже Европа. Блокирането на китайската електроника и текстил, достигащи до Европа, например, би могло да има огромно въздействие върху бизнеса и потребителите тук.

Лицемерно ли е противопоставянето на Китай?

Със сигурност има основания за подобно твърдение. Европейското предложение да се изисква от определени чуждестранни инвеститори да си партнират с местна фирма е силно вдъхновено от правило, което Китай има от много години, например. Причината, поради която можете да купувате автомобили Volkswagen, BMW или Fiat в Китай, е, че тези европейски производители първо са създали съвместни предприятия с китайски производители - и като част от това те биха споделили своята интелектуална собственост и експертиза.

От Европейския съюз могат да кажат, че просто искат да направят същото, което Китай прави от десетилетия. Само че днес има усещането, че производственият сектор на Европа е по-слаб, до голяма степен защото Китай се е възползвал от опита на блока да има свободна и отворена световна търговия. Критиците на Китай казват, че отдавна е предоставял големи субсидии на производители в области като стомана и слънчеви панели и това им е позволило да подбият европейските конкуренти и да доведат до фалит на много фирми.

Има опасения, че същото се случва сега и с електрическите автомоили, което е една от причините, поради които ЕС е предложил някои солидни тарифи за китайските електромобили. Отчасти като опит да се заобиколи това, производители като BYD са създали фабрики в страни като Унгария - така че технически те ще бъдат автомобили, произведени в Европа, и следователно няма да бъдат обект на китайски тарифи. Съгласно тези нови предложения обаче, подобен ход може да не е възможен без местен партньор.

Компании като BYD са символ на още нещо, заради което някои смятат противопоставянето на Китай за лицемерно. А именно, че производителят на електрически коли е част от собствения индустриален план на Китай, наречен "Произведено в Китай 2025", който беше представен преди повече от десетилетие. Той сам по себе си беше вдъхновен от немски производствен план, но в много отношения успехът му от своя страна е това, което подтикна Европа да създаде плана "Произведено в Европа".

Планът "Произведено в Китай"

Това е национален стратегически план за развитие на производствения сектор на Китай от "фабриката на света" до самостоятелен глобален играч. Защото в продължение на години индустриалната политика на Китай беше да привлича европейски и американски компании и да им предлага да произвежда продуктите им по-евтино от всички останали. И беше изключително успешен в това.

Бързо обаче Китай осъзна, че този икономически модел е свързан с много ограничения. Първо, той работеше само ако бяха най-евтините - а с нарастващата средна класа в Китай, разходите в страната се покачваха. В същото време страни като Индия и Виетнам изграждаха собствен индустриален капацитет и можеха да се конкурират по-добре като производители. Това означаваше, че за Китай ставаше все по-трудно да остане най-евтиният на пазара.

Така че Китай реши, че тъй като има производствена база и капацитет и вече има огромен опит и ноу-хау, трябва да се стреми да стане нещо повече от просто производител по договор за евтини стоки за американските и европейските потребители.

Ръководство за това вървеше и осъзнаването, че китайските фирми не трябва просто да произвеждат неща за други компании, които да продават на потребителите, а да започнат да продават директно самите те. Защото при стария модел "фабрика на света" китайските производители получаваха дял, но американските и европейските марки вземаха по-голямата част от печалбите.

И така, инициативата "Произведено в Китай 2025" беше специфичен план за пренасочване на производството в страната към по-високия и по-ценен край на скалата, но в същото време предвиждаше растеж на местните компании, които след това да се разширят отвъд китайските граници, за да се превърнат в самостоятелни глобални играчи.

BYD като един голям пример

Да - вероятно един от най-успешните досега. Но пазарът на електрически превозни средства всъщност е пълен с китайски марки, които се опитват да се наложат в световен мащаб; марки като Polestar, Ora и Xpeng се продават в Ирландия в момента.

И разбира се, има онлайн търговци на дребно като Temu и Shein, които са се превърнали в огромни играчи, особено в бързата мода. Междувременно има определени модни марки, които се развиват бързо извън Китай - като марката обувки Anta.

Тя съществува от 90-те години, но сега се стреми към растеж в САЩ и Европа. Виждаме това и в електрониката и уредите - с марки като Hisense, TCL и Xiaomi. И се случва в далеч по-нискотехнологични области като кафенета и чайни. Luckin Coffee е китайска верига, основана преди девет години, която вече е по-голяма от Starbucks в Китай, има около 26 000 магазина по целия свят, включително десет в Ню Йорк.

Има предположения, че се стреми към разширяване на европейския пазар. Междувременно Molly Tea, която е основана в Китай само преди пет години, вече има клонове в САЩ, Канада, Англия и Австрия. И това игнорира някои от старите американски и европейски марки, върху които Китай е поел контрол. Например, макар че Volvo все още е със седалище в Швеция, тя е собственост на китайската Geely от близо 16 години.

Предполага се, че британският производител на автомобили MG всъщност е собственост на Shanghai Automotive Industry Corporation или SAIG ​​Motors. Haier е китайска компания за уреди, която сега е самостоятелна марка, но хората вероятно са по-запознати с имена като Hoover и Candy, които също притежава. Междувременно компанията за обувки Anta в началото на тази година купи над 29% дял в Puma и в един момент би могла да се превърне в една от най-големите местни марки за спортни облекла в Европа.