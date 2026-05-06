Северните страни, дълго време смятани за магнит за инвестиции в центрове за данни благодарение на стабилния си климат и изобилието от възобновяема енергия, сега обмислят ограниченията върху растежа на енергоемките съоръжения, тъй като нарастващото търсене на енергия принуждава към преосмисляне. В центъра на дебата е Дания - първата от скандинавските страни, която се изправи директно срещу въпроса, тъй като формирането на ново правителство и скокът в заявките за достъп до мрежата означават пауза за нови проекти, пише CNBC.

Центровете за данни по света все по-често се сблъскват с отпор поради опасения относно потреблението на енергия. В САЩ Мейн наскоро беше близо до забрана за изграждане на центрове за данни, а в Пенсилвания негативната реакция може да навреди на съществуващите оператори преди избори. Други щати, включително Вирджиния и Оклахома, обмислят мораториуми.

Само две европейски страни са наложили пълни мораториуми върху центровете за данни, а именно Нидерландия и Ирландия. И двете държави членки оттогава облекчиха ограниченията при определени условия. Натискът върху мрежата обаче вече се разпространява по целия континент, тъй като бумът на изкуствения интелект допринася за ускоряването на електрификацията, която вече беше стимулирана от енергийния преход и дигитализацията.

"Игри на глада" в енергийната политика

През март датският държавен мрежов оператор Energinet въведе временна пауза върху новите споразумения за свързване към мрежата поради "експлозия" в заявките за капацитет, съобщи говорител пред CNBC. Около 60 GW проекти чакат свързване. Това далеч надвишава пиковото търсене на електроенергия в Дания от около 7 GW. Центровете за данни представляват близо една четвърт (14 GW) от потенциалните 60 GW нови проекти за свързване към мрежата, каза говорителят.

Удължаване на мораториума не може да бъде изключено, заяви пред CNBC главният изпълнителен директор на Асоциацията на индустрията за центрове за данни (DDI) Хенрик Хансен.

"Трябва да бъдем реалисти и да разгледаме какво всъщност е на дневен ред. Не е възможно просто да се втурнем в безумие с всякакви споразумения за свързване, защото няма налична мощност. Трябва да се впуснем в тази дискусия и може би да дисциплинираме малко повече нашата индустрия."

Той добави, че скокът в заявленията е довел до "фантастична" опашка, където разликата между наличното и поисканото нараства. Следователно индустрията трябва да разгледа по-отблизо проектите, които може да не са толкова жизнеспособни, каза той, добавяйки, че асоциацията призовава за повече критерии, за да се определи на кого трябва да се даде най-висок приоритет и най-бързи връзки.

"Ние силно настояваме за необходимостта от разчистване на тази опашка и разглеждане на по-строги критерии по отношение на зрялост, действителни инвестиционни решения, клиенти, а също и обществена стойност", казва Хансен.

За някои страни като Нидерландия, изборът между това кой да получи достъп се свежда до дебат за това кое е по-важно: център за данни или болница. Себастиан Шварц Бьотчер, директор продажби за страната в компанията, специализирана в управлението на енергията Schneider Electric, описа дебата в LinkedIn като "игри на глад за енергийна политика" между центрове за данни и бизнеса.

Той предложи да не се изтъкват конкретни индустрии. Неговото мнение беше споделено и от Тобиас Йохан Сьоренсен, старши анализатор в мозъчния тръст Concito, който каза, че никой не трябва да бъде поставян на последно място в опашката, а трябва да има различни опашки въз основа на набор от критерии.

Паузата в Дания ще продължи три месеца или докато Energinet не може да направи общ преглед и не бъдат въведени нови мерки за увеличаване на капацитета. За да започнат да се вземат решения за това как да се приоритизират многобройните заявки за достъп, които задръстват опашката, ще трябва да се вземат нови политически споразумения и да се коригират регулаторните рамки, отбелязва Energinet.

Към момента не са взети политически решения, тъй като Дания в момента е в процес на формиране на ново правителство след общи избори. Министерството на енергетиката и климата отказа коментар. Преди изборите министърът на енергетиката Ларс Аагард заяви пред местните медии, че ще проучи възможността за предоставяне на приоритетен достъп до мрежата на датски клиенти, като постави центровете за данни в края на опашката.

"Подозирам, че центровете за данни и батерийните паркове, наред с други неща, заемат голяма част от наличния капацитет в електрическата мрежа", коментира Аагард пред бизнес новинарския бюлетин Finans през януари, според коментари, преведени от Google.

На този фон въпросите относно мораториумите и кой трябва да получи приоритетен достъп до енергия доминираха в дискусиите на конференцията "Центрове за данни в Дания" в Копенхаген наскоро.

Рискът от изоставане

Отминаха дните, когато можеше да се изграждат центрове за данни тихо, каза Йоана Райхертс, директор "Връзки с правителството на центровете за данни за EMEA" в Microsoft, по време на панел, модериран от CNBC на конференцията.

Изявлението беше повторено от други хипермащабируеми компании и оператори, тъй като те се стремят да се ангажират повече с общностите, които осъзнават реалността да имат огромни сървърни складове в задните си дворове. Дания е имала около 398 MW инсталиран капацитет на центрове за данни през 2026 г., с допълнителни 208 MW в процес на изграждане. Според Асоциацията на DDI, този капацитет се очаква да нарасне с 1,2 GW до 2030 г. Хипермащабируемите центрове съставляват 60% от настоящия капацитет на Дания.

"Можете да чакате само до определен момент", заяви в интервю за CNBC Даяна Ходнет, глобален директор по връзки с обществеността, партньорства и икономическо развитие на центрове за данни в Google.

Когато няма сигурност, че мораториумът ще бъде отменен след три месеца и резултатът е неясен, тогава има незабавна промяна към други пазари, каза тя, отбелязвайки необходимостта от бързи действия за обслужване на клиентите.

"Не съм сигурна, че правителствата и операторите на преносни системи осъзнават колко бързо може да се случи това", добави Ходнет, визирайки операторите на преносни системи, които управляват мрежата.

Перниле Хофман, управляващ директор на фирмата за услуги за центрове за данни Digital Realty за скандинавските страни, отбеляза как времената са се променили.

"В миналото тук винаги е имало изобилие от енергия, така че това никога не е било проблем... Мисля, че виждаме това огромно търсене и от центрове за данни, които изобщо не са в съответствие с разпределителната мрежа или с електропреносната мрежа. Така че това трябва да се реши", заяви Хофман пред CNBC.

На въпроса дали временната пауза в приложенията за мрежата може да бъде удължена, Перниле отговори така:

"Страхувам се, че ще бъде така, но все пак се надявам, че няма да се случи по този начин. Ако не можете да разположите вашите AI натоварвания в Дания, просто ще ги преместите някъде другаде и това ще видим. И това важи както за Дания, така и за скандинавските страни като регион. Ако не сме в състояние да осигурим тези области на изисквания, които са необходими за разполагане на AI тук, те ще се преместят някъде другаде."

Някои се надяват, че ситуацията в Дания ще доведе до нови регулации, които могат да послужат за пример за останалите скандинавски страни и други европейски страни. Главният оперативен директор на Energinet Сорен Дюпон Кристенсен заяви по време на дискусия, че временната пауза може да се разглежда като "прозорец на възможност" за преосмисляне на регулациите.

На този фон Ирландия облекчи мораториума си в края на миналата година и това доведе до "една от най-всеобхватните регулаторни рамки в Европа за управление на големи потребители на енергия", подчертава Алистър Спиърс, генерален мениджър на Azure Infrastructure на Microsoft.

Microsoft планира да инвестира 3 милиарда долара в капацитет на центрове за данни на датска земя между 2023 и 2027 г.

"Нашите инвестиции са в отговор на искане от нашите датски клиенти, които искат да съхраняват и обработват данните си близо до дома си и съгласно законодателството на ЕС", казва Спиърс.

"Надяваме се да можем да продължим да предоставяме на нашите датски клиенти нивото на изчислителна мощност за облачни и AI решения, което те изискват, за да подкрепим конкурентоспособността на датската икономика и функционирането на едно все по-дигитализирано общество."

Той подчертава, че съоръженията са основна инфраструктура, която поддържа съвременния свят. "Ключовият въпрос не е дали търсенето на изчислителна мощност се забавя - а колко бързо инфраструктурата и политиката могат да наваксат", каза той.