Датските пощи спряха да изпращат писма и пощенски картички на 1 януари 2026 г. - след 400 години дейност. Решението на държавната компания - която през 2009 г. се сля с Шведските пощи и от 2011 г. се нарича PostNord - беше обявено през март 2025 година. Още от юни компанията започна да премахва постепенно 1500 пощенски кутии в страната и да възстановява стойността на пощенските марки, закупени дотогава от датчаните.

Промяната, която (поне засега) не засяга шведската част на PostNord, ще струва работата на 1500 от 4600 служители на пощите, информира италианското издание "Интернационале". Много от тях обаче могат да бъдат повторно наети вследствие на засилването на дейността по изпращане на колети и пратки, която нараства благодарение на бума при онлайн търговията.

Отказът от писма е резултат от повсеместната дигитализация на датското общество. През последните 25 години в Дания изпращането на писма и пощенски картички е намаляло с 90 на сто - от 1,4 милиарда пратки до 110 милиона пратки - а през 2024 г. спадът е 30 на сто спрямо предходната година. Почти всички датчани вече са свикнали да попълват формуляри и да изпращат писма основно в цифров формат.

От тази година тези, които все още използват хартия за писане, ще трябва да разчитат на частни куриери, сред които се откроява Dansk Avis Omdeling-Dao - компания, създадена преди повече от 100 години за доставка на вестници и списания в регион Ютландия. Тази компания от 2011 г. може да управлява всякакви пратки в цяла Дания, благодарение на либерализацията на сектора, приета през 2010 година.