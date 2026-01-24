Пощенската служба, такава каквато я познаваме днес или почти такава, датира от 1660 г., когато е основана от Чарлз II. Под прикритието на Главна пощенска служба (GPO), тя скоро се разраства като важна организация и става неразделна част от инфраструктурата на Англия през XVII век, припомня The Histoty Press.

Само една година след създаването му, пощенският печат с дата е използван за първи път и първият пощенски началник - Хенри Бишоп, който е и изобретателят на първия пощенски печат, използван върху пощата, е назначен да контролира GPO.

Като доставчик на държавна система и телекомуникационен оператор, GPO се разширява в Британската империя, като първоначално има юрисдикция само в Англия и Уелс, а след това и в цяла Великобритания. Повече от 100 години по-късно се случва следващият важен етап в живота на GPO - униформени пощальони излизат на улицата за първи път (1793 г.).

Източник: Post Office

Ключов момент по отношение на развиващата се инфраструктура на пощенската мрежа настъпва през 1829 г., когато първото специално построено пощенско съоръжение е напълно функциониращо. Разположена в "Сейнт Мартинс Льо Гран", EC2, сградата, проектирана от сър Робърт Смирк, е с дължина 122 метра и дълбочина 24 метра.

Изобретяването на самозалепващата се пощенска марка от сър Роуланд Хил през 1837 г. е ключов етап за Пощенската служба и само три години по-късно е създадена марката Penny Black. Като първата марка, издадена навсякъде по света за изпращане на писма, марката Penny Black остава емблематична и до днес и води до въвеждането на пощенската кутия през 1852 г.

Въвеждането на черните пощенски марки (Penny Black) доведе до въвеждането на унифицираната пощенска марка (Uniform Penny Post) - унифицирана пощенска тарифа, която намали административните разходи и насърчи използването на пощенската система и самозалепващите се пощенски марки. Първоначално е било нормално получателят на пощата да плаща таксата и е имал право да откаже да приеме пратката, ако не желае да плати.

Таксата се е базирала на разстоянието, на което е била пренесена пратката, и броя на листовете, така че GPO е трябвало да води отделна сметка за всяка пратка. В резултат на това британските пощенски тарифи са били високи и сложни. За да опрости нещата, Хил предлага самозалепваща се марка, която да обозначава предварителното плащане на пощенските разходи.

Черните пощенски марки позволяват писма до 14 грама да бъдат доставяни на фиксирана цена от едно пени, между две места в Обединеното кралство Великобритания и Ирландия, независимо от разстоянието.

Близо 20 години по-късно, през 1868 г., първите военни връзки с Пощенската служба са установени, когато е създаден 49-ти доброволчески стрелков корпус от Мидълсекс, известен като Пощенските стрелци - съставен от служители на Пощенската служба. Тези първоначални военни връзки с Пощенската служба по-късно се засилват, тъй като организацията играе ключова роля по време на Първата световна война. До избухването на конфликта през 1914 г.

Пощенската служба наема над 250 000 души и близо една четвърт от тях са записани в армията. Освен 12 000 мъже, които се сражават в полка на Пощенските стрелци, около 35 000 жени са наети на временни позиции по време на Първата световна война, тъй като Пощенската служба играе ключова роля в поддържането на комуникациите през целия конфликт.

1969 г. е друга важна година за организацията, тъй като GPO е разпусната и за първи път става известна като Пощенска служба. През същата година предлагането на спестовни банки на Пощенската служба е прехвърлено в хазната и е преименувано на Национални спестовни служби.

Ефективността на пощенското разпространение е значително повишена чрез създаването на пощенски кодове, въведени пет години по-късно, през 1974 г. Оттам предишният телекомуникационен отдел на Пощенската служба изчезва през 1981 г., когато е сформирана Британската телекомуникационна корпорация. Post Office Ltd, както е известна в сегашния си вид, възниква през 2001 г.

Десет години по-късно Законът за пощенските услуги от 2011 г. е важен, тъй като води до това Post Office Ltd да стане независима от Royal Mail Group, считано от 1 април 2012 г. Като новосформирана взаимоспомагателна организация, независимостта от Royal Mail позволи на Пощенската служба да взема независими стратегически решения.

Модернизацията на мрежата, включително удължено работно време и намаляване на мрежата на Crown чрез преместване на пощенските станции на Crown в различни магазини, полага основите за по-нататъшното развитие на т. нар. Post Office Ltd.