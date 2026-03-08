Тя е единствената жена в историята на Китай, която официално приема титлата император. Тя е и най-богатата жена на всички времена. Нейното състояние е достигало до 22,7% от брутния вътрешен продукт, изчислява Time. Това е У Дзътиен.

Съвременното изражение на богатство на жената император, основано на икономическата мощ на Китай по време на нейното управление, се оценява на колосалните 16 трилиона щатски долара.

Родена през 625 година, тя живее до 80 години. Родена е в известно аристократично семейство от Шанси. Нейният баща У Шуейхуо бил съюзник на Ли Юан, основател на династия Тан, а майка й произхождала от рода на предишната династия Суей.

В началото на своята власт, през 665-690 г., У Дзътиен управлява чрез императори марионетки, което се смята за прецедент в историята на страната. През 690 г. основава собствена династия Джоу и управлява лично под името "император Шъншън" от 690 г. до смъртта си през 705 г.

При възкачването си на трона У Дзътиен си присъжда титлата "император Шъншън", измислена още от първия император на Китай - Цин Шъхуан. Така тя става единствена жена в 2100-годишната история на имперски Китай, която носи титлата император и седи на трона на страната.

Управлението й получава противоречиви оценки, но едно е сигурно - богатството на империята по нейно време е огромно.

Императрица У Дзътиен контролирала необятните ресурси, земя, данъци и търговия по Пътя на коприната, включително търговията с чай и коприна. Според съвременните оценки, богатството ѝ далеч надхвърля личното състояние на всички съвременни милиардери, взети заедно.