Производителят на популярното бърбън уиски Jim Beam обяви, че ще спре производството в основния си обект в Кентъки за цялата следваща година. Дестилирането ще остане затворено, докато фирмата се възползва от "възможността да инвестира в подобрения на обекта", съобщава BBC, цитирайки специално изявление на компанията за медията.

"Винаги оценяваме нивата на производство, за да отговорим най-добре на потребителското търсене и наскоро се срещнахме с нашия екип, за да обсъдим обемите за 2026 г."

Дестилиращите в Кентъки, известен с бърбъна си, са изправени пред несигурност, отчасти поради търговската политика на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Марката днес е собственост на японския гигант в производството на напитки Suntory Global Spirits, който наема над 1000 души в своите обекти в Кентъки. Фирмата заяви, че другите ѝ операции в щата, включително отделна дестилерия и нейните инсталации за бутилиране и складиране, ще продължат да работят през следващата година. Центърът за посетители в Кентъки също остава отворен.

От Jim Beam подчертават, че оценяват как ще използва работната си сила по време на паузата в производството и води разговори със синдиката на работниците.

През октомври търговската организация на Асоциацията на производителите на алкохол в Кентъки (KDA) заяви, че количеството бърбън в складовете в целия щат е достигнало рекордно високо ниво от над 16 милиона барела.

Според асоциацията, барелите бърбън, които се облагат с данък от щата, са стрували на производителите на алкохол "смазващи" 75 милиона долара тази година. Американските производители на алкохол са се сблъскали с ответни мита върху вноса на стоките си, след като така нареченото обявяване на Тръмп за "Ден на освобождението" през април доведе до налагането на мита от страна на САЩ на повечето страни по света.

"Голяма част от разширяването през последното десетилетие беше насочено към глобален растеж", коментираха от KDA през октомври, призовавайки за "бързо връщане към реципрочна, безмитна търговия".

Търговското напрежение между САЩ и Канада също се отрази на продажбите на алкохол, като повечето канадски провинции бойкотираха американски спиртни напитки по-рано през годината.