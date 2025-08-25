Дания продължава с мерките за облекчаване на домакинствата в условията на растящи цени на храните. Само 2 дни след решението за премахване на ДДС върху книгите, правителството обяви, че отменя и данъците върху продукти, чиято цена се повишава най-рязко през последната година.

Това са кафето и шоколадът.

"Избрахме нещо, което има пряко въздействие върху датчаните. Те веднага могат да усетят, че разполагат с повече пари", коментира вицепремиерът Троелс Лунд Поулсен пред TV2. Той е също така министър на отбраната, както и лидер на Либералната партия.

Премахването на данъците ще намали стойността на пакет кафе с около 5 крони (€0,66).

Считан за най-стария в Дания, специалният данък върху шоколада до момента се прилага за всички продукти, съдържащи какао, включително сладкиши, захаросани плодове и дъвки. Той варира между €3 и 3,5.

По данни на националната статистика, през юли цената на шоколада се е увеличила с над 25,3% на годишна база, а кафето - с 35,5%. Общото поскъпване на хранителните продукти за периода е 6,5%.

Очаква се премахването на тези данъци да доведе до загуби за публичните финанси от около 2,4 милиарда крони (€321 милиона). Въпреки това, стъпката има за цел да облекчи домакинствата, които усещат инфлационния натиск в ежедневието си.

От икономическа гледна точка мярката представлява ясен сигнал - правителството подкрепя потреблението и осигурява непосредствено облекчение на гражданите. И то в държава, чийто стандарт на живот е сред най-високите в Европа.