Швейцарският хранителен гигант Nestle представи иновативна технология, която позволява използването на до 30% повече от какаовия плод при производството на шоколад. Компанията има за цел да намали отпадъците и да подкрепи фермерите в условията на все по-тежки климатични предизвикателства, които постоянно свиват добива на какао в световен мащаб. По този начин световният лидер на пазара вярва, че дългосрочно гарантира по-голяма стабилност в световната верига за доставки на шоколад.

Традиционно за шоколад се използват единствено какаовите зърна. Останалите части на плода - пулпа, плацентата и кората, остават неизползвани. Новият метод на Nestle събира всички компоненти и ги преработва в мокра маса, която ферментира естествено и отключва характерния шоколадов вкус.

След това продуктът се смила, пече и суши, превръщайки се в шоколадови люспи, готови за индустриално производство. По данни на компанията, вкусът не се променя.

Източник: iStock

"Тъй като изменението на климата все повече влияе върху добивите от какао, ние проучваме иновативни решения, които биха могли да помогнат на производителите да увеличат максимално потенциала на своите реколти", коментира Луиз Барет, директор на центъра за изследвания и разработки на Nestle в Йорк, Великобритания.

По думите й проектът е все още в пилотна фаза, но компанията активно изследва възможностите за внедряването й в по-голям мащаб.

Горещи пазари

След десетилетие на стабилност, цените на какаото отчетоха рязък ръст в началото на 2023 г. Тогава тон какао струваше около £1 900 на Лондонската стокова борса. Година по-късно цената се удвои, достигайки до £3 800. През декември 2024 г. тя достигна рекордните над £9 000 за тон.

Основна причина за скока се оказаха неблагоприятните климатични условия в страните, отговорни за 2/3 от световния добив - Кот д"Ивоар и Гана. В региона като цяло се наблюдават обилни дъждове, болести по насажденията, последвани от продължителна суша и повишаване на средните температури.

Проучване на Climate Central изчислява, че през последното десетилетие в ключовия вегетационен сезон са добавени 3 допълнителни седмици с температури над 32°C - нива, смятани за неблагоприятни за какаовите дървета.

В началото на 2025 г. цените се понижиха, след като фермерите вложиха повече ресурси за поддържане на реколтата, а глобалните запаси от какао бяха увеличени за първи път от четири години.

Към момента тон какао се търгува за около £5 600.