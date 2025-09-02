Швейцарският гигант Nestle освободи главния си изпълнителен директор Лоран Фрекс само година след назначаването му, след като е било установено, че е скрил романтична връзка със своя пряка подчинена.

Компанията, производител на KitKat, Nespresso и други глобални марки, посочи в изявление, че Фрекс е отстранен с "незабавен ефект" след вътрешно разследване, ръководено от председателя на борда Пол Булке и независимия директор Пабло Исла.

Разследването е било инициирано след сигнал, подаден чрез вътрешния канал за докладване на нарушения, уточнява BBC. Връзката не е била с член на изпълнителния борд, но е предизвикала тревоги за конфликт на интереси.

"Това беше необходимо решение. Ценностите и корпоративното управление на Nestle са фундаментални за компанията ни," заяви председателят Пол Булке.

Фрекс няма да получи обезщетение при напускане. Той работи в компанията близо 40 години и стана главен изпълнителен директор през септември миналата година, наследявайки Марк Шнайдер.

Новият главен изпълнителен директор ще бъде Филип Навратил, който е в Nestle от 2001 г.

В изявление от Nestle подчертават, че "винаги са действали в съответствие с най-добрите практики за корпоративно управление", като допълнителното разследване с участието на външни адвокати е започнало след нови сигнали. Именно то потвърдило обвиненията.

Компанията уверява, че стратегията ѝ няма да бъде променена и няма да има забавяне в изпълнението на целите.

Любовни афери в корпоративния свят не са рядкост. Само през последните години изпълнителни директори на компании като BP и McDonald"s също напуснаха постовете си след подобни разкрития, като в някои случаи бяха налагани глоби за подвеждане на инвеститорите.