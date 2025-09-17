На снимката: Пол Булке, председател на борда на Nestlé, говори по време на годишната среща Concordia Summit 2017 в Ню Йорк, 18 септември 2017 г.

Само две седмици след спешното уволнение на главния изпълнителен директор на световния гигант в производството на хранителни продукти Nestle Лоран Фрекс, компанията обяви неочаквана раздяла с друга ключова фигура в управлението на компанията - председателят на борда Пол Булке.

Той ще напусне поста си 7 месеца по-рано от предвиденото, а на негово място от 1 октомври 2025 година застава Пабло Исла, който е бивш главен изпълнителен директор и председател на испанския моден гигант Inditex (собственик на модната марка Zara). Името на Исла се свързва с увеличение на пазарната стойност на Inditex от $15 до $100 милиарда по време на неговото ръководство.

Решението на Булке за предсрочно оттегляне следва само няколко седмици след шумното освобождаване на Лоран Фрекс. Той беше освободен на 1 септември, след вътрешна проверка, ръководена именно от Булке и Исла. Проверка, инициирана по сигнал в анонимната система на компанията, разкри, че Фрекс е прикривал интимна връзка със служителка, което нарушава етичния кодекс на Nestle.

Така се стигна до назначаването на нов главен изпълнителен директор - 49-годишният Филип Навратил, който е вътрешен кадър с 24-годишна кариера в компанията и идва от ръководството на Nespresso и глобалното подразделение за кафе.