Шоколадът Cailler е символ на швейцарска прецизност, свежест и автентичен вкус, който се дължи на една проста, но решаваща съставка: истинско мляко. Всяко парче шоколад носи аромата на зелени алпийски пасища, чистотата на местните крави и усещането за радост и благополучие, твърдят от компанията.

Уникалният вкус се дължи на тясното партньорство на Cailler с над 40 местни ферми и приблизително 1500 крави, разположени в радиус от 30 км около Maison Cailler в региона Грюер. "Фермите са ангажирани с устойчиви практики, които защитават биоразнообразието, опазват околната среда и гарантират доброто състояние на животните.

Комбинацията от местно мляко и специален производствен процес придава на шоколада неговия неповторим, кремообразен вкус, който радва поколения ценители", разказват от швейцарския производител.

Източник: Cailler

Maison Cailler - свят на шоколада

Водени от желанието да популяризират своя продукт, през 2010 година производителите тържествено откриват Maison Cailler - La Chocolaterie Suisse. Домът на най-стария швейцарски шоколад кани посетителите в свят, където любимото сладко изкушение оживява чрез всички сетива. От произхода на какаото до изкуството на производството на шоколад, това е завладяващо пътешествие, което посреща над 400 000 гости всяка година.

Докато безброй швейцарски марки шоколад са дали нов тласък на индустрията по света, Cailler остава най-близо до сърцето на швейцарския народ. Марката се придържа към своите традиционни корени и рецепти, като същевременно развива продуктите си, за да отговарят на динамичните обществени тенденции.

Историята зад млечния шоколад

Всичко започва през 1819 г. с Франсоа-Луи Кайе, първият швейцарски "дизайнер" на шоколад, който отваря своя магазин във Веве и постепенно се насочва към производството на шоколад. През 1832 г. той въвежда водна енергия за смилане на какаото и смесване на захарта, което значително улеснява процесите на производство.

Зетят на Кайе, Даниел Петер, през 1875 г. добавя кондензирано мляко към рецептата, създавайки първия млечен шоколад в Швейцария. Това нововъведение превръща горчивия шоколад в "сладко, кремообразно удоволствие" и поставя основите на световната популярност на швейцарския млечен шоколад.

Източник: Cailler

Истинският тласък идва благодарение на сътрудничеството с Nestlé. Даниел Петер обединява идеите си с Анри Нестле - Петер разполага с какао на прах, което трудно се смесва с млякото, а Nestlé има кондензирано мляко, използвано основно за бебешка храна. Комбинацията им води до създаването на обичания млечен шоколад, който днес е символ на швейцарската шоколадова култура.

Скоро шоколадът Cailler започва да се разпространява извън родината си и става истински хит в Англия. През 1898 г. Кайе основава собствена фабрика в Брок, кантон Фрибург, благодарение на местното мляко, водната енергия и готовата работна сила. Днес, въпреки че марката е част от Nestlé, шоколадът все още се произвежда на същото място, като се използва както кондензирано, така и прясно мляко от региона.

А вкусът наистина е различен. Изпитано.