Дрехи с етикет Zara и други марки на Inditex отново се предлагат в руски магазини, въпреки че испанската група официално напусна страната през 2022-ра. Продукти на Zara, Bershka, Massimo Dutti и Stradivarius се продават във веригата Tvoe, която се е ребрандирала като "Tvoe n Ko", съобщават световните медии, цитирайки FT. Първоначално 9 магазина са започнали да предлагат стоките през септември, а според уебсайта на веригата към момента броят им вече е 19.

В социалните мрежи Tvoe рекламира артикулите като "редки" и съобщава, че асортиментът се обновява постоянно. Публикуваните снимки показват оригинални етикети на Inditex, като много от дрехите съответстват на модели от предишни сезони. Още през септември компанията загатва в Telegram, че марките Zara, Oysho, Bershka, Stradivarius и Massimo Dutti "вече са в магазините на Tvoe", макар и без официално обяснение за произхода им.

Inditex прекрати дейността си в Русия дни след началото на войната в Украйна и 8 месеца по-късно продаде местния си бизнес. Въпреки това руски митнически документи от септември 2025 г. показват, че компанията Disco Club LLC е подала 18 "декларации за съответствие" за внос на дрехи, в които Inditex фигурира като доставчик.

Документите позволяват легална търговия, макар да не представляват вносни разрешителни, и изброяват почти всички големи марки на групата.

Tvoe твърди, че няма директни доставки от Inditex и че Disco Club е извършила "еднократно техническо обслужване". Испанската група категорично отрича да е давала разрешение на Disco Club или свързани с нея лица да действат от нейно име и отказва да коментира как продуктите j навлизат в Русия.

"Не присъстваме на руския пазар след продажбата на нашия бизнес", подчертават от компанията.

Ръст, по-висок от очаквания

Докато дрехи с етикет Zara циркулират на руския пазар през паралелни канали, Inditex отчита силен старт на зимния сезон. Испанският гигант надмина прогнозите на анализаторите в началото на четвъртото си тримесечие, като продажбите през ноември, месецът на "Черен петък", са нараснали с 10,6% след корекция спрямо валутните курсове.

За третото тримесечие до 31 октомври Inditex е генерирала продажби от €9,8 милиарда, което е ръст от 8,4% и малко над пазарните очаквания. Анализатори посочват, че силната икономика в отговорния за 20% от приходите на групата пазар - Испания, е подкрепила сериозно резултатите.

В останалата част на Европа търсенето остава по-слабо заради конкуренцията на евтини онлайн платформи като Shein и Temu.

Въпреки натиска и необичайно топлото време в Европа през октомври, което забави продажбите на зимни артикули, Inditex запазва предимство спрямо своите конкуренти.

От началото на 2025 г. акциите на компанията са намалели с 1%, тъй като инвеститорите остават предпазливи заради по-умерените темпове на растеж. Inditex продължава стратегията си за по-премиум пазаруване, като затваря по-малки магазини и открива огромни флагмани на ключови локации.

Към 31 октомври групата управлява 5528 магазина по света - над 100 по-малко спрямо година по-рано.