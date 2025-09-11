Руските граждани все повече икономисват при основните стоки от първа необходимост заради стремителния ръст на цените, който дори според официалните данни на "Росстат" от началото на войната достига 40%. Покупките на дрехи през януари-август 2025 година са намалели като брой с 8%, съобщава "Комерсант", като цитира информация от "Платформа ОФД".

58% съзнателно се отказват от определени стоки, които са купували преди, 57% се опитват да намерят аналози в по-ниски ценови категории, а почти половината (49%) избират за покупки магазини с ниски цени. "За да минимизират разходите за храна и стоки от първа необходимост, 46% от руснаците практикуват съкращаване честотата на посещенията в магазините", пише "Ромир".

Икономисват дори заможните хора - с доходи от 150 хиляди рубли месечно на един член от семейството, показа изследване на "Б1": сега всеки втори от тях се ограничава в спонтанни покупки, въпреки че преди само шест месеца такива бяха само 22%.

За да спестят от храна, потребителите все по-често посещават дискаунтъри, които продават най-евтините стоки с максимални отстъпки. Приходите на такива магазини ("Светофор", "Чижик", "Доброцен") са нараснали с 27% в годишен план - рекордно сред всички хранителни търговци, според статистиката на Infoline.

На продължаващия растеж на привлекателността на този формат влияе спестовното поведение на потребителите, което се е засилило през последната година под въздействието на високата основна лихва, обяснява пред "Комерсант" главният директор на "Infoline-Аналитика" Михаил Бурмистров.

Търсенето на техника и електроника се срина тази година рекордно за три десетилетия, заяви за РБК съсобственикът и директор на групата компании DNS Дмитрий Алексеев. Според него тази година продажбите са намалели номинално в рубли, което преди не се е случвало.

"Имахме периоди, когато пазарът можеше да пада в брой единици, в долари, но в рубли, без отчитане дори на инфлацията, той никога не е падал", каза Алексеев.

Поради спадащото търсене, според прогнозата на Съюза на търговските центрове, големите модни търговци на дребно ще бъдат принудени да "оптимизират" до 40% от търговските си площи.

Въпреки че Росстат отчита растеж на доходите на населението и реалните заплати, истинската покупателна способност на хората спада, казва съпредседателят на "Делова Русия" в Московска област Роман Харланов. Основателката на Vedeneeva Consulting Group Анна Веденеева смята, че текущият спад в продажбите не е краткосрочна криза, а структурна промяна в поведението на потребителите, които очакват нов ръст на цените.