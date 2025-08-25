Настоящият обменен курс на рублата "не е много полезен" за икономиката, тъй като позволява на руснаците да купуват твърде много вносни стоки, според Анатолий Аксаков, ръководител на Комисията по финансови пазари на Държавната дума.

Според него "би било по-добре" рублата да се отслаби - до "комфортни" стойности от около 100 за долар. "Това би дало възможност на нашите местни стоки да се конкурират по-активно с вносните стоки", обяснява Аксаков в интервю за "Парламентская газета".

Той припомня, че главният изпълнителен директор на Сбербанк Герман Греф е нарекъл "съотношението рубла-долар от около 100 към 1" "най-комфортното" и добави, че е съгласен с банкера.

Според Централната банка и Федералната митническа служба, въпреки санкциите и проблемите с плащанията, руската икономика продължава да внася стоки на стойност $25-30 милиарда на месец. В сравнение с нивата отпреди войната, обемът на вноса почти не е намалял, въпреки разпоредбата за радикални редукции на президента Владимир Путин.

Планът за постигане на националните цели за развитие, който включва основните задачи на Путин за петия му мандат, изисква до 2030 г. делът на вноса в икономиката да спадне до 17% от БВП - най-ниското ниво от времето на СССР.

През последните 14 години тази цифра остава стабилна - около 20-21% от БВП. И дори след нахлуването в Украйна, след краткосрочен спад през 2022-ра, тя се възстанови до 19-20% от БВП, припомня The Moscow Times.

Вътрешните продукти трябва да увеличат дела си във всички ключови сегменти вместо вносните - оборудване, машини, превозни средства, лекарства, потребителски стоки, подчерта Путин миналата година. "Можем и ще произвеждаме всичко това сами, в много по-големи обеми, отколкото сега", обеща тогава президентът.

От началото на годината рублата поскъпна с почти 40% и влезе в топ на най-бързо развиващите се валути в света: от нива над 110 рубли през януари доларът падна под 80 рубли и завърши миналата седмица на 80,6 рубли.

Това удари бюджета, където всяка четвърта рубла се осигурява от приходи от петрол и газ. През май, юни и юли те са намалели с около 30% на годишна база, а общо за 7 месеца са намалели с почти 20%, пише изданието. В резултат на това в началото на август във федералната хазна се появи дупка от 4,9 трилиона рубли, или 19% от бюджета.

През май, източник на Ройтерс в правителството заяви, че властите обмислят сценарий за обезценяване на рублата до 100 за долар, за да покрият дефицита. Такъв темп не е бил преценен като опасен за икономиката, но както правителството, така и Централната банка се опасяват, че падането на рублата може да стане неконтролируемо и да ускори инфлацията, каза източникът на Ройтерс.

Според Аксаков, въпреки че отслабването на рублата би било полезно за икономиката, няма сериозни изгледи да се случи в близко бъдеще.