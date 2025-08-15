Инфлацията у нас за юли 2025 г. на годишна база, т.е. спрямо същия месец на предходната година е 5,3%, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

На месечна база, т.е. за юли тази година спрямо юни, инфлацията е 1,7%. Това означава, че както на годишна, така и на месечна база темпът на инфлация у нас се ускорява, като и двата показателя са най-високите от началото на годината. При това, за годишната инфлация за юни също беше отчетено, че е най-високата от началото на годината.

Инфлацията от началото на годината (юли 2025 г. спрямо декември 2024 г.) е 4.1%, а средногодишната инфлация за периода август 2024 - юли 2025 г. спрямо периода август 2023 - юли 2024 г. е 3.2%.

През юли 2025 г. спрямо предходния месец най-голямо е увеличението на цените в групите: "Развлечения и култура" (13.2%), "Ресторанти и хотели" (2.4%), "Съобщения" (2.0%) и "Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива" (1.9%). Намаление е регистрирано в група "Облекло и обувки" (-3.4%).

Месечна инфлация

През юли 2025 г. цените на стоките и услугите са увеличени в следните потребителски групи:

"Развлечения и култура" - увеличение с 13.2%;

"Ресторанти и хотели" - увеличение с 2.4%;

"Съобщения" - увеличение с 2.0%;

"Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива" - увеличение с 1.9%;

"Транспорт" - увеличение с 1.3%;

"Алкохолни напитки и тютюневи изделия" - увеличение с 1.0%;

"Образование" - увеличение с 0.6%;

"Разнообразни стоки и услуги" - увеличение с 0.6%;

"Здравеопазване" - увеличение с 0.3%;

"Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайното поддържане на дома" - увеличение с 0.2%;

"Хранителни продукти и безалкохолни напитки" - увеличение с 0.2%.

По-ниски са цените на стоките само в групата "Облекло и обувки", като намалението е с 3.4%.