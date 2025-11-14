Средната претеглена цена на нов автомобил в Русия достигна рекорден връх през октомври, като се изкачи до 3,43 милиона рубли (близо 71 600 лева), съобщава The Moscow Times, като цитира агенция "Автостат".

Увеличението на цените е драматично - ръст от 3,5% в сравнение с октомври 2024 година, 60% спрямо 2021 година и двойно повишение в сравнение с нивата отпреди пет години. Тези цифри рисуват картина на пазар, който преживява безпрецедентна ценова инфлация, отбелязва изданието.

"Главната нагласа, която се е формирала в съзнанието на хората, е: купувай сега, утре всичко ще бъде по-скъпо", коментира Сергей Целиков, ръководител на агенция "Автостат".

Този психологически фактор допълнително подхранва търсенето и поддържа високите цени.

Руският автомобилен пазар претърпя сериозен срив през 2022 година, след като западните автомобилни производители се изтеглиха от страната в отговор на решението на Москва да изпрати войски в Украйна. Този отлив освободи пазарно пространство, което бе бързо запълнено от китайски марки. Постепенно китайските производители заеха доминираща позиция на руския пазар, преобразявайки напълно неговата структура.

През следващите две години пазарът започна постепенно да се възстановява. Миналата година руските потребители похарчиха рекордните 4,9 трилиона рубли за автомобили, като продажбите достигнаха 1,6 милиона единици - впечатляващо възстановяване след кризата.

През 2025 година пазарът отново показа признаци на спад, но към края на годината започнаха да се проявяват признаци на възстановяване. Това се дължи на различни фактори като понижаването на ключовата лихва от Централната банка на Руската федерация.

Високата цена на предимно китайските нови коли на руския пазар, показва, че в зависимост от пазарната ситуация возилата от КНР могат и да се окажат не чак толкова добра сделка - особено когато са единствената възможна.

Октомврийските данни показват обнадеждаваща динамика - продадени са били 165 702 нови автомобила, което представлява 35% увеличение в сравнение с предходния месец. Асоциацията на европейския бизнес (AEB) повиши прогнозата си за продажби тази година от 1,25 милиона на 1,28 милиона единици. Организацията дори добави, че крайният резултат може да се окаже още по-висок от очакваното.

Централната банка на Руската федерация прогнозира инфлация за 2025 година в диапазона между 6,5% и 7,0%, което ще продължи да оказва натиск върху цените на автомобилите и покупателната способност на потребителите.

Ако направим паралел с Турция, там имаше както ръст на цените, така и на търсенето, защото хората си купуваха коли като начин да предпазят парите си от инфлацията.