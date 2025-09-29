Докато Кремъл продължава да твърди, че войната в Украйна върви по план, руското правителство прави стъпки, които разкриват истинската икономическа цена на конфликта.

През миналата седмица Министерството на финансите в Москва обяви планове за повишаване на данъка върху добавената стойност от 20 на 22 процента, започвайки от януари 2026 година

Нарушени обещания

Това решение представлява открито нарушение на обещанието на Владимир Путин, направено в началото на годината, че няма да има значителни данъчни реформи до 2030 година. Още през юни финансовият министър Антон Силуанов категорично заяви, че няма планове за ревизии на данъчната система, въпреки трудната бюджетна ситуация.

Министерството изрично посочи, че "мерките са насочени основно към финансиране на отбраната и сигурността", както и за подкрепа на ветерани и социални разходи. Новата мярка се очаква да генерира допълнително 1,3 трилиона рубли (15,5 милиарда долара) годишно - около 0,5 процента от БВП, пише "Комерсант".

Растящ бюджетен дефицит

Данъчното увеличение идва в момент, когато Русия се изправя пред най-големия си бюджетен дефицит от началото на войната. Между януари и август дефицитът достигна 4,88 трилиона рубли (61,1 милиарда долара), надвишавайки вече целогодишната цел. За цялата година се очаква дефицитът да достигне 5,7 трилиона рубли или 2,6 процента от БВП, в сравнение с първоначално планираните 0,5 процента.

Падащите цени на петрола и укрепващата се рубла заплашват основните източници на приходи. Нефтените и газовите продажби, които преди представляваха близо половината от руския бюджет, се очаква да съставляват не повече от 22 процента от приходите догодина.

Икономически реалности

Централната банка предупреждава, че икономиката се "охлажда по-бързо от очакваното". Официалните прогнози за растеж на БВП бяха рязко намалени - от 2,5 на 1 процент за тази година, стана ясно от публикация на "Комерсант" по официален документ на финансовото министерство, която по-късно беше свалена. За 2026 година преди се очакваше растеж от 3%, но той вече е ревизиран до едва 0,5%

Министърът на икономиката Максим Решетников призна по-бавния растеж, докато централната банка съобщи, че инфлацията достигна 8,2 процента в началото на септември - повече от двойно над целта от 4 процента.

Въздействие върху гражданите

Русия въведе ДДС през 1992 г. на равнище 28%, но само година по-късно беше намален на 20% и 10 години след това - на 18%. През 2018 г. ставката от 20% беше върната за покриване на харчовете за мащабни държавни проекти.

Повишаването на ДДС представлява втората директна данъчна промяна от началото на пълномащабната инвазия в Украйна през 2022 година след въвеждането на прогресивно облагане през 2024 година. Като потребителски данък, ДДС ще се отрази директно върху цените на основните стоки, въпреки че преференциалната ставка от 10 процента ще остане за "социално значими стоки" като храна, лекарства и детски продукти.

Източник: GettyImages

Според независими анализатори, общото въздействие може да доведе до инфлация от около 1,5 процента в първите месеци на следващата година, тъй като компаниите ще коригират цените, за да запазят печалбите си.

Въпреки че Кремъл продължава да настоява, че икономиката е стабилна, реалността показва как войната все повече прехвърля финансовата тежест върху обикновените руски граждани.