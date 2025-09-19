Европейският съюз продължава да търгува с Руската федерация, въпреки многобройните санкции, показват данните за първото тримесечие на 2025 година. През периода януари-март 2025 г., ЕС е реализирал внос от Русия на обща стойност 8,7 милиарда евро, като от тази сума повече от половината е за покупки на петрол и природен газ. Това пише в-к Bild, позовавайки се на изследване на Германския институт по икономика (IW).

"През първото тримесечие на 2025 г., страните от ЕС са внесли стоки от Русия на обща стойност 8,7 милиарда евро", пише вестникът. През същия период на 2021 г. този показател е бил 30,6 милиарда евро, а през следващата 2022 година достига 63 милиарда евро, основно поради рязкото покачване тогава на цените на петрола и газа.

Според данните на IW, посочените енергийни ресурси остават сред петте най-внасяни стоки от Русия от страни като Унгария и Словакия, както и от Франция и Испания.

По-конкретно, според изследването на IW, вносът на природен газ от Русия в ЕС през първото тримесечие на тази година възлиза във финансово изражение на 4,4 милиарда евро, което е по-малко от половината в сравнение с 2021 г.

През същия период вносът на руски петрол е за 1,4 милиарда евро, което пък е по-малко от 10% от показателя отпреди четири години.

Вносът във финансово изражение на ЕС на изкуствени торове от Русия е останал практически непроменен спрямо първото тримесечие на миналата година (общо за почти 550 милиона евро) - основно поради ниската им цена и факта, че на тези стоки не са наложени санкции или мита.

За разглежданото тримесечие, вносът от ЕС на желязо и стомана от Русия е на стойност 725,84 милиона евро, като основните купувачи са Италия, Белгия и Чехия.

А руският никел за периода е струвал на ЕС 261 милиона евро.

Като цяло, както отбелязват от института IW, вносът в ЕС на руски стоки леко надвишава износа за Руската федерация. Така, през първото тримесечие на 2025 г. в Русия са внесени стоки от ЕС на обща стойност 7,9 милиарда евро - предимно машини и фармацевтични продукти. Докато през 2021 г. този показател е бил близо три пъти по-висок - 21,3 милиарда евро.

Според оценки на IW, от страните от ЕС, от износа за Русия, най-много печели Германия. Така, за цялата 2024 г., приходите на най-голямата европейска исономика от износ за Русия са 7,6 милиарда евро, докато вносът на Германия от Русия за цялата 2024 г. е само 1,8 милиарда евро.

Припомня се, че в плана REPowerEU, публикуван през пролетта на 2022 г., страните от ЕС си поставят за цел постепенно да се откажат от руския газ по тръбопроводи до 2027-2028 г. Обаче оттогава, структурата на вноса на руски газ в ЕС има известни промени, в посока нарастване на дела на вноса на втечнения природен газ (LNG), за сметка на тръбопроводния.